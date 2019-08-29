На Новой волне звезды представили свои премьеры

28 августа на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" звезды эстрады сегодняшнего дня по сложившейся еще со времен проведения в Юрмале данного мероприятия представили свои премьеры.
И первым был Филипп Киркоров. Слова из его песни "Гость, я просто лунный гость..." настроили всех на лад лирики и вдумчивости, блестящий костюм артиста - на лад чего-то космического.
Сам артист после исполнения песни признался: "Для меня большая радость и честь открывать вечер премьер песней на стихи Михаила Гуцериева и музыку Алексея Романова. Она несет смысл и месседж. Каждая песня - это рождение ребенка".
Через несколько часов после премьеры песни в рамках "Новой волны", добавил артист, запланирована премьера видеоклипа в Сети.
"И совсем другие масштабы уже все обретет", - добавил артист.
Ведущие вечера, тем временем, на лирический лад настроились весьма сильно, и это проявилось, в частности, в том, что после второй песни они сказали: "Буквально сдувает ветром от аплодисментов". И это не удивительно, потому как исполнительницей данной песни была сама София Ротару. Ее песня "Летала - не падала" не оставила равнодушным никого.
Были, конечно, традиционные цветы, но Димаш Кудайберген собрал цветов просто рекордное количество. Ярко выраженные представительницы его фан-клуба показали в зале надпись с его именем, причем такую надпись, которая, по меткому замечанию ведущих, была словно с вывески ресторана сорвана. При этом одна из его поклонниц, по его собственному признанию, приехала на концерт "Новой волны" специально ...из Лондона.
Видя всё это, Димаш откровенно признался: "Невероятные чувства испытываю каждый раз, когда выхожу на сцену".
Следом пела Елена Темникова, и здесь тоже не обошлось без фан-клуба. Причем некоторые его представительницы танцевали прямо в проходах.
Были на данном концерте и практически признания в любви: Сергей Лазарев после исполнения на песне обнял одну из ведущих вечера - Теону Контридзе, и они публично назвали друг друга близкими друзьями.
"Теона, я тебя больше всех люблю, ты же знаешь, дай тебя обниму", - также прозвучало на сцене.
Артур Пирожков, в свою очередь, заставил всех танцевать.
То же самом сделал и выступавший следом Дима Билан. И сделал он это по-особенному: его новая песня сделана в ритмах ранних 90-х годов, и его высказывание "Простите, мы не на пленумах ЦК КПСС" придало большинству сидевших в зале настоящего драйва.
Игорь Николаев, в свою очередь, исполнил свое давнее обещание, а именно обещание своим землякам-сахалинцам: написать песню о своей малой родине. И называется новая песня "Под Сахалинским небом".
В финале на сцене была группа "Дискотека Авария" с песней "Коуч". Причем задора при исполнении данной песни зрителям добавили перекатывавшиеся по залу большие шары с надписью с названием песни.
Ведущие вечера, тем временем, на лирический лад настроились весьма сильно, и это проявилось, в частности, в том, что после второй песни они сказали: "Буквально сдувает ветром от аплодисментов". И это не удивительно, потому как исполнительницей данной песни была сама София Ротару. Ее песня "Летала - не падала" не оставила равнодушным никого.
Были, конечно, традиционные цветы, но Димаш Кудайберген собрал цветов просто рекордное количество. Ярко выраженные представительницы его фан-клуба показали в зале надпись с его именем, причем такую надпись, которая, по меткому замечанию ведущих, была словно с вывески ресторана сорвана. При этом одна из его поклонниц, по его собственному признанию, приехала на концерт "Новой волны" специально ...из Лондона.
Видя всё это, Димаш откровенно признался: "Невероятные чувства испытываю каждый раз, когда выхожу на сцену".
Следом пела Елена Темникова, и здесь тоже не обошлось без фан-клуба. Причем некоторые его представительницы танцевали прямо в проходах.
Были на данном концерте и практически признания в любви: Сергей Лазарев после исполнения на песне обнял одну из ведущих вечера - Теону Контридзе, и они публично назвали друг друга близкими друзьями.
"Теона, я тебя больше всех люблю, ты же знаешь, дай тебя обниму", - также прозвучало на сцене.
Артур Пирожков, в свою очередь, заставил всех танцевать.
То же самом сделал и выступавший следом Дима Билан. И сделал он это по-особенному: его новая песня сделана в ритмах ранних 90-х годов, и его высказывание "Простите, мы не на пленумах ЦК КПСС" придало большинству сидевших в зале настоящего драйва.
Игорь Николаев, в свою очередь, исполнил свое давнее обещание, а именно обещание своим землякам-сахалинцам: написать песню о своей малой родине. И называется новая песня "Под Сахалинским небом".
В финале на сцене была группа "Дискотека Авария" с песней "Коуч". Причем задора при исполнении данной песни зрителям добавили перекатывавшиеся по залу большие шары с надписью с названием песни.