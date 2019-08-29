На Новой волне звезды представили свои премьеры 🔊 Воспроизвести







28 августа на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" звезды эстрады сегодняшнего дня по сложившейся еще со времен проведения в Юрмале данного мероприятия представили свои премьеры.



И первым был Филипп Киркоров. Слова из его песни "Гость, я просто лунный гость..." настроили всех на лад лирики и вдумчивости, блестящий костюм артиста - на лад чего-то космического.



Сам артист после исполнения песни признался: "Для меня большая радость и честь открывать вечер премьер песней на стихи Михаила Гуцериева и музыку Алексея Романова. Она несет смысл и месседж. Каждая песня - это рождение ребенка".



Через несколько часов после премьеры песни в рамках "Новой волны", добавил артист, запланирована премьера видеоклипа в Сети. И первым был Филипп Киркоров. Слова из его песни "Гость, я просто лунный гость..." настроили всех на лад лирики и вдумчивости, блестящий костюм артиста - на лад чего-то космического.Сам артист после исполнения песни признался: "Для меня большая радость и честь открывать вечер премьер песней на стихи Михаила Гуцериева и музыку Алексея Романова. Она несет смысл и месседж. Каждая песня - это рождение ребенка".Через несколько часов после премьеры песни в рамках "Новой волны", добавил артист, запланирована премьера видеоклипа в Сети.



Ведущие вечера, тем временем, на лирический лад настроились весьма сильно, и это проявилось, в частности, в том, что после второй песни они сказали: "Буквально сдувает ветром от аплодисментов". И это не удивительно, потому как исполнительницей данной песни была сама София Ротару. Ее песня "Летала - не падала" не оставила равнодушным никого.



Были, конечно, традиционные цветы, но Димаш Кудайберген собрал цветов просто рекордное количество. Ярко выраженные представительницы его фан-клуба показали в зале надпись с его именем, причем такую надпись, которая, по меткому замечанию ведущих, была словно с вывески ресторана сорвана. При этом одна из его поклонниц, по его собственному признанию, приехала на концерт "Новой волны" специально ...из Лондона.







Видя всё это, Димаш откровенно признался: "Невероятные чувства испытываю каждый раз, когда выхожу на сцену".



Следом пела Елена Темникова, и здесь тоже не обошлось без фан-клуба. Причем некоторые его представительницы танцевали прямо в проходах.



Были на данном концерте и практически признания в любви: Сергей Лазарев после исполнения на песне обнял одну из ведущих вечера - Теону Контридзе, и они публично назвали друг друга близкими друзьями.



"Теона, я тебя больше всех люблю, ты же знаешь, дай тебя обниму", - также прозвучало на сцене.



Артур Пирожков, в свою очередь, заставил всех танцевать.



То же самом сделал и выступавший следом Дима Билан. И сделал он это по-особенному: его новая песня сделана в ритмах ранних 90-х годов, и его высказывание "Простите, мы не на пленумах ЦК КПСС" придало большинству сидевших в зале настоящего драйва.



Игорь Николаев, в свою очередь, исполнил свое давнее обещание, а именно обещание своим землякам-сахалинцам: написать песню о своей малой родине. И называется новая песня "Под Сахалинским небом".



В финале на сцене была группа "Дискотека Авария" с песней "Коуч". Причем задора при исполнении данной песни зрителям добавили перекатывавшиеся по залу большие шары с надписью с названием песни.



"И совсем другие масштабы уже все обретет", - добавил артист.Ведущие вечера, тем временем, на лирический лад настроились весьма сильно, и это проявилось, в частности, в том, что после второй песни они сказали: "Буквально сдувает ветром от аплодисментов". И это не удивительно, потому как исполнительницей данной песни была сама София Ротару. Ее песня "Летала - не падала" не оставила равнодушным никого.Были, конечно, традиционные цветы, но Димаш Кудайберген собрал цветов просто рекордное количество. Ярко выраженные представительницы его фан-клуба показали в зале надпись с его именем, причем такую надпись, которая, по меткому замечанию ведущих, была словно с вывески ресторана сорвана. При этом одна из его поклонниц, по его собственному признанию, приехала на концерт "Новой волны" специально ...из Лондона.Видя всё это, Димаш откровенно признался: "Невероятные чувства испытываю каждый раз, когда выхожу на сцену".Следом пела Елена Темникова, и здесь тоже не обошлось без фан-клуба. Причем некоторые его представительницы танцевали прямо в проходах.Были на данном концерте и практически признания в любви: Сергей Лазарев после исполнения на песне обнял одну из ведущих вечера - Теону Контридзе, и они публично назвали друг друга близкими друзьями."Теона, я тебя больше всех люблю, ты же знаешь, дай тебя обниму", - также прозвучало на сцене.Артур Пирожков, в свою очередь, заставил всех танцевать.То же самом сделал и выступавший следом Дима Билан. И сделал он это по-особенному: его новая песня сделана в ритмах ранних 90-х годов, и его высказывание "Простите, мы не на пленумах ЦК КПСС" придало большинству сидевших в зале настоящего драйва.Игорь Николаев, в свою очередь, исполнил свое давнее обещание, а именно обещание своим землякам-сахалинцам: написать песню о своей малой родине. И называется новая песня "Под Сахалинским небом".В финале на сцене была группа "Дискотека Авария" с песней "Коуч". Причем задора при исполнении данной песни зрителям добавили перекатывавшиеся по залу большие шары с надписью с названием песни. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: премьера, Сочи, "Новая волна", Димаш Кудайберген — статья прочитана 66 раз Комментарии