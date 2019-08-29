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На Новой волне прошел творческий вечер Сосо Павлиашвили

Предшествовал второму конкурсному дню Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019" творческий вечер Сосо Павлиашвили, посвященный 55-летнему юбилею артиста.

Вели вечер Михаил Галустян и Гарик Мартиросян. Открыла концерт песня-посвящение городу под названием "Сочи", Валерий Меладзе следом исполнил песню "Моя жизнь как кинолента... За все отвечу только перед Богом".

Группа "А- студио", исполнив песню "Ты - мой Бог", сказала, что отмечаемый Сосо Павлиашвили юбилей - просто прекрасен, и "грех с ним не поздравить".

Режиссерской находкой вечера стало прямое включение из дополнительной студии, расположенной в пресс-зоне, которая была оформлена в форме грузинского застолья. И, разумеется, не обходилось там и без тостов.
Но по-настоящему весь зал зажгла песня "Для тебя". Удивил своей манерой исполнения битбоксер Вахтанг. По сведениям ведущих, многие до того, как услышали данного исполнителя, вообще и не подозревали, что в Грузии есть подобное музыкальное направление.

Не как подхалимаж, а как дань уважения заслуженному человеку зрители восприняли жест Тамары Гвердцители - она после исполнения песни "Пой со мной" собрала цветы, предназначенные ей, но оставила их на сцене и сказала: "Сосо, это тебе, я оставляю на самом святом для артиста месте - на сцене".

А заключительной стала песня, которая была исполнена с настоящей кавказской подтанцовкой.

Завершая вечер, артист сказал:

"Спасибо за вашу сердцу, серцебиение, за вашу любовь.

Спасибо, что у нас есть за этот вечер.

Спасибо всем, кто выходил на эту сцену и делал меня счастливым".

Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: в России, культура
Ключевые слова: "Новая волна-2019", Сосо Павлиашвили
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добавлена сегодня, 29 августа, 11:40

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