На Новой волне прошел творческий вечер Сосо Павлиашвили 🔊 Воспроизвести Предшествовал второму конкурсному дню Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019" творческий вечер Сосо Павлиашвили, посвященный 55-летнему юбилею артиста.



Вели вечер Михаил Галустян и Гарик Мартиросян. Открыла концерт песня-посвящение городу под названием "Сочи", Валерий Меладзе следом исполнил песню "Моя жизнь как кинолента... За все отвечу только перед Богом".



Группа "А- студио", исполнив песню "Ты - мой Бог", сказала, что отмечаемый Сосо Павлиашвили юбилей - просто прекрасен, и "грех с ним не поздравить".



Режиссерской находкой вечера стало прямое включение из дополнительной студии, расположенной в пресс-зоне, которая была оформлена в форме грузинского застолья. И, разумеется, не обходилось там и без тостов. Вели вечер Михаил Галустян и Гарик Мартиросян. Открыла концерт песня-посвящение городу под названием "Сочи", Валерий Меладзе следом исполнил песню "Моя жизнь как кинолента... За все отвечу только перед Богом".Группа "А- студио", исполнив песню "Ты - мой Бог", сказала, что отмечаемый Сосо Павлиашвили юбилей - просто прекрасен, и "грех с ним не поздравить".Режиссерской находкой вечера стало прямое включение из дополнительной студии, расположенной в пресс-зоне, которая была оформлена в форме грузинского застолья. И, разумеется, не обходилось там и без тостов.



Не как подхалимаж, а как дань уважения заслуженному человеку зрители восприняли жест Тамары Гвердцители - она после исполнения песни "Пой со мной" собрала цветы, предназначенные ей, но оставила их на сцене и сказала: "Сосо, это тебе, я оставляю на самом святом для артиста месте - на сцене".



А заключительной стала песня, которая была исполнена с настоящей кавказской подтанцовкой.



Завершая вечер, артист сказал:



"Спасибо за вашу сердцу, серцебиение, за вашу любовь.



Спасибо, что у нас есть за этот вечер.



Спасибо всем, кто выходил на эту сцену и делал меня счастливым".



Но по-настоящему весь зал зажгла песня "Для тебя". Удивил своей манерой исполнения битбоксер Вахтанг. По сведениям ведущих, многие до того, как услышали данного исполнителя, вообще и не подозревали, что в Грузии есть подобное музыкальное направление.Не как подхалимаж, а как дань уважения заслуженному человеку зрители восприняли жест Тамары Гвердцители - она после исполнения песни "Пой со мной" собрала цветы, предназначенные ей, но оставила их на сцене и сказала: "Сосо, это тебе, я оставляю на самом святом для артиста месте - на сцене".А заключительной стала песня, которая была исполнена с настоящей кавказской подтанцовкой.Завершая вечер, артист сказал:"Спасибо за вашу сердцу, серцебиение, за вашу любовь.Спасибо, что у нас есть за этот вечер.Спасибо всем, кто выходил на эту сцену и делал меня счастливым". Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: в России, культура Ключевые слова: "Новая волна-2019", Сосо Павлиашвили — статья прочитана 121 раз Комментарии