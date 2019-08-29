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Генпрокуратура Литвы признала законным снятие мемориальной доски Норейки
Также ведомство не нашло никаких нарушений в переименовании аллеи Шкирпы. ВИЛЬНЮС, 28 авг – . Генпрокуратура Литвы не нашла признаков нарушения общественных интересов в снятии мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в прокуратуру с требованием оценить законность этих действий обратились консерваторы Аудронюс Ажубалис, Лауринас Касчюнас и другие парламентарии, а также различные организации.
"Совокупность рассмотренных обстоятельств не позволяет сделать вывод о том, что демонтаж мемориальной доски Норейки со стены здания библиотеки Врублевских при Академии наук представляет собой нарушение закона", - говорится в сообщении.
Также не было найдено никаких нарушений в переименовании аллеи Шкирпы, заявили в Генпрокуратуре.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал, история
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