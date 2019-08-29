Генпрокуратура Литвы признала законным снятие мемориальной доски Норейки 🔊 Воспроизвести



Также ведомство не нашло никаких нарушений в переименовании аллеи Шкирпы. ВИЛЬНЮС, 28 авг – . Генпрокуратура Литвы не нашла признаков нарушения общественных интересов в снятии мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке. Об этом сообщает



Ранее в прокуратуру с требованием оценить законность этих действий обратились консерваторы Аудронюс Ажубалис, Лауринас Касчюнас и другие парламентарии, а также различные организации.



"Совокупность рассмотренных обстоятельств не позволяет сделать вывод о том, что демонтаж мемориальной доски Норейки со стены здания библиотеки Врублевских при Академии наук представляет собой нарушение закона", - говорится в сообщении.



Также не было найдено никаких нарушений в переименовании аллеи Шкирпы, заявили в Генпрокуратуре. Также ведомство не нашло никаких нарушений в переименовании аллеи Шкирпы. ВИЛЬНЮС, 28 авг – . Генпрокуратура Литвы не нашла признаков нарушения общественных интересов в снятии мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.Ранее в прокуратуру с требованием оценить законность этих действий обратились консерваторы Аудронюс Ажубалис, Лауринас Касчюнас и другие парламентарии, а также различные организации."Совокупность рассмотренных обстоятельств не позволяет сделать вывод о том, что демонтаж мемориальной доски Норейки со стены здания библиотеки Врублевских при Академии наук представляет собой нарушение закона", - говорится в сообщении.Также не было найдено никаких нарушений в переименовании аллеи Шкирпы, заявили в Генпрокуратуре. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, история Ключевые слова: евреи, партизан, Норейка, община, Томас, реакция, доска География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 187 раз Комментарии