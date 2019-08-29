На Новой волне-2019 прошел второй конкурсный день 🔊 Воспроизвести



Ведущими вечера были Лера Кудрявцева и Александр Ревва. Причем, если она знакомила зрителя с конкурсантами как старожил нынешнего конкурса, то он много шутил, наводя, если так можно сказать, шума и таинственности. Он, в частности, предстал в образе продюсера молодых исполнителей, но Лера Кудрявцева все его устремления всячески "разоблачала". В частности, когда было объявлено выступление самой юной участницы, представительницы Албании Инес Низери, Ревва сказал "Юная - это входит в мой продюсерский план".



Но Лера несколько позже обратила внимание на ряд "особенностей" Реввы, которые ему не позволят стать продюсером. 27 августа на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019" прошел второй конкурсный день.Ведущими вечера были Лера Кудрявцева и Александр Ревва. Причем, если она знакомила зрителя с конкурсантами как старожил нынешнего конкурса, то он много шутил, наводя, если так можно сказать, шума и таинственности. Он, в частности, предстал в образе продюсера молодых исполнителей, но Лера Кудрявцева все его устремления всячески "разоблачала". В частности, когда было объявлено выступление самой юной участницы, представительницы Албании Инес Низери, Ревва сказал "Юная - это входит в мой продюсерский план".Но Лера несколько позже обратила внимание на ряд "особенностей" Реввы, которые ему не позволят стать продюсером. Весьма интересным было представление участника от России под псевдонимом "Буранов". В частности, Александр Ревва спросил: "Уж не этот ли участник продюсирует одноименных бабушек?".



Весьма интересным было и его представление конкурсанта из Испании Хуана Рикондо.



"Мы сломали систему - испанцы к нам ездят на отдых, а не мы к ним".



Были в рамках второго конкурсного дня и цветы, и овации. И то, и другое одновременно принял дуэт "Анна-Мария" из Украины.



Коллектив из Латвии "Радио Трио" также подействовал на ведущих: Лера Кудрявцева, объявляя его, после одной из информации про девчонок рассмеялась.



Тяжелее всего выступать пришлось Илиане Санчез с Кубы, которой из-за технических неполадок на сцену пришлось выходить аж трижды. Но зато она получила от жюри во второй день "десятки", то есть высшие баллы, и это особенно ценно в свете того, что с нынешнего года жюри ограничено в праве выставления высших баллов - "9" и "10" - не более двух в каждый из дней.



И, наконец, еще один момент прошедшего второго конкурсного дня: председателем, а вернее, почетным председателем жюри на нем был Сосо Павлиашвили, в первой половине вечера отмечавших на сцене со всеми артистами свой 55-летний юбилей Василий ГОРОДИН Категории: культура, в России Ключевые слова: конкурс, Новая волна, Сочи — статья прочитана 137 раз Комментарии