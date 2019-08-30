Главная >> Новости >> спорт >> На старт, внимание!..

На старт, внимание!..



С 31 августа по 15 сентября в восьми китайских городах - в Пекине, Нанкине, Шанхае, Шэньчжэне, Ухане, Дунгуане, Фошане и Гуанчжоу - пройдёт 18-й чемпионат мира-2019 по баскетболу среди мужских национальных сборных.

На предварительном этапе мирового первенства 32 команды разделены на 8 групп, в которых каждая команда сыграет с каждой. Две лучшие команды из каждой группы проходят в групповой этап турнира.

Состав групп

Группа «А» (Пекин): Китай, Польша, Венесуэла, Кот-д’Ивуар;

группа «В» (Ухань): Россия, Аргентина, Южная Корея, Нигерия;

группа «С» (Гуанчжоу): Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис;

группа «D» (Фошань): Ангола, Филиппины, Италия, Сербия;

группа «I» (Шанхай): Турция, Чехия, США, Япония;
группа «F» (Нанкин): Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория;

группа «G» (Шэньчжэнь): Доминиканская Республика, Франция, Германия, Иордания;

группа «H» (Дунгуань): Канада, Сенегал, Литва, Австралия.

Расписание игр сборной Литвы

Сенегал - Литва, 1 сентября, воскресенье, 14.30;

Литва – Канада, 3 сентября, вторник, 14.30;

Литва – Австралия, 5 сентября, четверг, 14.30.

10 и 11 сентября состоятся четвертьфинальные встречи; 13 сентября - полуфинальные поединки; 15 сентября – матч за 3-е место и финал.

Чемпионат мира был перенесён с 2018-го на 2019 год и впервые будет проведён не в один год с чемпионатом мира по футболу.

Кроме того, кофличество участников увеличилось до 32 (на прошлых чемпионатах мира – 24).

По результатам чемпионата определятся 7 непосредственных участников Олимпийских игр 2020 года в Токио и 16 участников олимпийского квалификационного турнира.
"Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: баскетбол
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181
статья прочитана 53 раза
добавлена сегодня, 30 августа, 12:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка