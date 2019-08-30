На старт, внимание!..

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С 31 августа по 15 сентября в восьми китайских городах - в Пекине, Нанкине, Шанхае, Шэньчжэне, Ухане, Дунгуане, Фошане и Гуанчжоу - пройдёт 18-й чемпионат мира-2019 по баскетболу среди мужских национальных сборных.



На предварительном этапе мирового первенства 32 команды разделены на 8 групп, в которых каждая команда сыграет с каждой. Две лучшие команды из каждой группы проходят в групповой этап турнира.



Состав групп



Группа «А» (Пекин): Китай, Польша, Венесуэла, Кот-д’Ивуар;



группа «В» (Ухань): Россия, Аргентина, Южная Корея, Нигерия;



группа «С» (Гуанчжоу): Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис;



группа «D» (Фошань): Ангола, Филиппины, Италия, Сербия;



группа «I» (Шанхай): Турция, Чехия, США, Япония; На предварительном этапе мирового первенства 32 команды разделены на 8 групп, в которых каждая команда сыграет с каждой. Две лучшие команды из каждой группы проходят в групповой этап турнира.Группа «А» (Пекин): Китай, Польша, Венесуэла, Кот-д’Ивуар;группа «В» (Ухань): Россия, Аргентина, Южная Корея, Нигерия;группа «С» (Гуанчжоу): Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис;группа «D» (Фошань): Ангола, Филиппины, Италия, Сербия;группа «I» (Шанхай): Турция, Чехия, США, Япония; группа «F» (Нанкин): Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория;



группа «G» (Шэньчжэнь): Доминиканская Республика, Франция, Германия, Иордания;



группа «H» (Дунгуань): Канада, Сенегал, Литва, Австралия.



Расписание игр сборной Литвы



Сенегал - Литва, 1 сентября, воскресенье, 14.30;



Литва – Канада, 3 сентября, вторник, 14.30;



Литва – Австралия, 5 сентября, четверг, 14.30.



10 и 11 сентября состоятся четвертьфинальные встречи; 13 сентября - полуфинальные поединки; 15 сентября – матч за 3-е место и финал.



Чемпионат мира был перенесён с 2018-го на 2019 год и впервые будет проведён не в один год с чемпионатом мира по футболу.



Кроме того, кофличество участников увеличилось до 32 (на прошлых чемпионатах мира – 24).



По результатам чемпионата определятся 7 непосредственных участников Олимпийских игр 2020 года в Токио и 16 участников олимпийского квалификационного турнира. "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181 — статья прочитана 53 раза Комментарии