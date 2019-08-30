Концерты Летнего фестиваля св. Христофора 🔊 Воспроизвести



30 августа в 19 час. – программа «TAPK MENO VADOVU!» («Стань художественным руководителем!»), составленная после интерактивного голосования и при участии публики. Оркестр Литовской армии, дирижёр Эгидиюс Алишаускас.



Во дворе вильнюсскго Дома учителя (ул. Вильняус, 39).



3 сентября в 19 час. «Часы сакральной музыки» (закрытие цикла). Оркестр NIKO (камерный oркестр новых идей), Рената Марцинкуте-Лезьё (орган). Художественный руководитель и дирижёр Гядиминас Гялготас. В программе – произведения А.Пярта, П.Васкса, Г.Гялготаса и др.



Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34). Вход свободный.



Подробная информация: http://kristupofestivalis.lt/



Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения. – программа «TAPK MENO VADOVU!» («Стань художественным руководителем!»), составленная после интерактивного голосования и при участии публики. Оркестр Литовской армии, дирижёр Эгидиюс Алишаускас.Во дворе вильнюсскго Дома учителя (ул. Вильняус, 39).«Часы сакральной музыки» (закрытие цикла). Оркестр NIKO (камерный oркестр новых идей), Рената Марцинкуте-Лезьё (орган). Художественный руководитель и дирижёр Гядиминас Гялготас. В программе – произведения А.Пярта, П.Васкса, Г.Гялготаса и др.Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34).Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль св. Христофора Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181 — статья прочитана 83 раза Комментарии