|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Концерты Летнего фестиваля св. Христофора
30 августа в 19 час. – программа «TAPK MENO VADOVU!» («Стань художественным руководителем!»), составленная после интерактивного голосования и при участии публики. Оркестр Литовской армии, дирижёр Эгидиюс Алишаускас.
Во дворе вильнюсскго Дома учителя (ул. Вильняус, 39).
3 сентября в 19 час. «Часы сакральной музыки» (закрытие цикла). Оркестр NIKO (камерный oркестр новых идей), Рената Марцинкуте-Лезьё (орган). Художественный руководитель и дирижёр Гядиминас Гялготас. В программе – произведения А.Пярта, П.Васкса, Г.Гялготаса и др.
Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34). Вход свободный.
Подробная информация: http://kristupofestivalis.lt/
Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль св. Христофора
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|