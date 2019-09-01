Чтобы на улицах не гибли дети 🔊 Воспроизвести



Вернувшихся после летних каникул детей ждёт масса вызовов не только потому, что они забыли о правилах безопасного движения, но и потому, что осенью на дорогах увеличивается количество автомобилей. Однако несчастных случаев можно избежать, если вовремя повторить правила безопасного движения, сообщает ru.delfi.lt.



Об одном правиле, по словам психологов и специалистов по ПДД, должны помнить и взрослые. Поведение самих взрослых должно быть безупречным, если они хотят, чтобы так же вели себя их дети. Иными словами, никакой пользы не будет от объяснений, что на красный свет переходить дорогу нельзя, если утром спешащие на работу родители будут переходить с ребёнком улицу на красный свет.



Кроме того, чтобы объяснить, почему на дороге надо быть внимательным и соблюдать правила, надо пользоваться примерами и не бояться говорить об опасностях, к которым может привести невнимательность и несоблюдение правил. Важно повторять правила несколько раз в разных ситуациях. Например, подчеркнуть, что нельзя бежать через дорогу и на регулируемом, и на не регулируемом светофором перекрёстке. Об одном правиле, по словам психологов и специалистов по ПДД, должны помнить и взрослые. Поведение самих взрослых должно быть безупречным, если они хотят, чтобы так же вели себя их дети. Иными словами, никакой пользы не будет от объяснений, что на красный свет переходить дорогу нельзя, если утром спешащие на работу родители будут переходить с ребёнком улицу на красный свет.Кроме того, чтобы объяснить, почему на дороге надо быть внимательным и соблюдать правила, надо пользоваться примерами и не бояться говорить об опасностях, к которым может привести невнимательность и несоблюдение правил. Важно повторять правила несколько раз в разных ситуациях. Например, подчеркнуть, что нельзя бежать через дорогу и на регулируемом, и на не регулируемом светофором перекрёстке. Ежегодно в сентябре в детские сады и школы идёт множество детей. По словам экспертов, говорить с детьми о безопасности и правилах надо заранее, ещё до начала учебного года.



По словам специалистов, важно с детьми несколько раз пройти путь, который они будут преодолевать сами с началом учебного года. Надо объяснить, какими пешеходными переходами удобнее всего пользоваться, когда ребёнок выходит из автобуса, по какой стороне дороги идти. В тех случаях, если пешеходного перехода нет, надо помочь ребёнку найти более безопасное для перехода место.



Важно помнить, что недостаточно лишь отработать путь в школу и назад. Иногда на переменах дети ходят в ближайшие магазины, киоски, кафе или библиотеки. Важно познакомить ребёнка с находящимися рядом объектами, объяснить, как безопасно до них добраться.



Ежегодно в сентябре на дорогах увеличивается количество автомобилей, а с ними возрастает и опасность на дорогах. Детям важно напомнить о нескольких важных правилах.



Во-первых, надо подчеркнуть, что через дорогу бежать нельзя даже на пешеходном переходе. Дети маленькие, поэтому водителям заметить их нелегко, особенно если на дороге две полосы. Несмотря на то, что по правилам, если останавливается у перехода один автомобиль, должен остановиться и автомобиль на соседней полосе, бывают случаи, когда водитель на второй полосе решает «проскочить», поскольку не видит пешехода. Невысоких детей такой водитель не замечает, а если ребёнок бежит, он запросто может попасть под машину.



Тут специалисты подчёркивают важность роли родителей, ведь именно они должны не только объяснить правила поведения на дороге, но и показать, как надо переходить дорогу.



Большая проблема в спальных районах - автомобили, припаркованные вдоль дорог. Важно, чтобы ребёнок запомнил - дорогу можно переходить только там и только тогда, где и когда это разрешено, бегать между автомобилями нельзя. Бывают случаи, когда водители сбивают детей, которые неожиданно выбежали из-за машины, некоторые такие случаи заканчиваются печально.



Несмотря на то, что дети, казалось бы, знают, что нельзя переходить через дорогу на красный свет, переходить через дорогу в неположенном месте, психологи советуют повторять с ними правила не только перед началом учебного года, но и периодически на протяжении всего года.



Стоит напомнить детям, что значат красный, жёлтый и зелёный света светофора, что перед тем, как переходить дорогу на нерегулируемом перекрёстке, надо сначала посмотреть налево, потом направо, потом снова налево и тогда только идти, если нет автомобилей. Также надо напомнить, что, если идёшь по обочине дороги, то надо идти против движения.



Наконец, несмотря на то, что утром и вечером пока ещё светло, надо использовать светоотражатели и объяснить детям, зачем они нужны.



Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181 — статья прочитана 168 раз Комментарии