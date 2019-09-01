Там, где нас всегда ждут

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Андрей Фомин, «Православная вера и церковь в истории Литвы». Краткий очерк, Клайпеда, 160 стр.



Имя Андрея Фомина, доктора философии, историка и публициста из Клайпеды, неизменно привлекает внимание не только глубиной знания предмета, о котором он пишет, но и смелостью суждений, в ряде случаев идущих вразрез с привычными оценками и формулировками.



Если глубокие знания – не редкость среди очень тонкого слоя пишущей русской интеллигенции в Литве, то оригинальность суждений, отсутствие заезженных штампов – явление почти невозможное. Да и темы у него, как правило, связаны с вечностью, а не с очередным приездом московской попсы.



Клайпеда вообще становится своеобразным духовным и культурным, а может быть, и политическим центром русских в Литве. Во всех этих областях тамошняя русская община заявляет о своей традиционной самобытности. И книга А.Фомина ещё одно тому подтверждение. Она прекрасно иллюстрирована и написана с подобающим теме мастерством и убедительностью. Даже касаясь широко известных корней православия в Литве, автор находит оригинальные и убедительные подтверждения тому, что ещё задолго до принятия католической веры «в ней уже было хорошо известно и распространено православное христианство», да и в целом, «православие начало распространяться в землях племён балтов, среди которых была и «Литва», ещё в XI–XII веках». Если глубокие знания – не редкость среди очень тонкого слоя пишущей русской интеллигенции в Литве, то оригинальность суждений, отсутствие заезженных штампов – явление почти невозможное. Да и темы у него, как правило, связаны с вечностью, а не с очередным приездом московской попсы.Клайпеда вообще становится своеобразным духовным и культурным, а может быть, и политическим центром русских в Литве. Во всех этих областях тамошняя русская община заявляет о своей традиционной самобытности. И книга А.Фомина ещё одно тому подтверждение. Она прекрасно иллюстрирована и написана с подобающим теме мастерством и убедительностью. Даже касаясь широко известных корней православия в Литве, автор находит оригинальные и убедительные подтверждения тому, что ещё задолго до принятия католической веры «в ней уже было хорошо известно и распространено православное христианство», да и в целом, «православие начало распространяться в землях племён балтов, среди которых была и «Литва», ещё в XI–XII веках». Книга содержит широкий круг сведений и персоналий о том далёком и, к сожалению, редко упоминаемом времени: это и доминирование православной веры среди литовских князей, в том числе и среди сыновей Миндовга, и о строительстве православных храмов и монастырей; учреждении православной митрополии и наличии в Литве значительного числа приходов и священнослужителей.



Однако после смерти великого князя Ольгерда и заключения унии 1385 года в жизни Православной церкви произошли разительные перемены – началось искусственное распространение католицизма, нередко жёсткими принудительными мерами, и одновременно с этим - непринятие католицизма православной знатью и мученические смерти за православную веру.



Дальнейшее осложнение положения произошло после заключения в 1569 году Люблянской унии и создания Речи Посполитой: власти стремились к сплочению подданных путём достижения религиозного единства, то есть подчинения всех православных жителей Папе Римскому и католической церкви. Однако сила веры православной позволила её пастве находить новые формы и методы защиты, а тяжкие испытания - явили новых православных святых.



Тем, кто интересуется историческими фактами нынешнего раздора между русской и украинской Православными церквями, будет любопытно прочесть историю этого печального для славянского братства спора на страницах книги А.Фомина.



Увы, и в далёкие века тема Патриаршества не отличалась единым пониманием.



А.Фомин не уходит от острых вопросов при освещении исторических событий. Взять хотя бы знаменитую Грюнвальдскую битву:



- Примечательно, - пишет автор,- что из 40 полков («хоругвей») Великого княжества Литовского, участвовавшего в сражении, 36 были из русских православных земель Литовского государства. Ещё семь русских православных полков были в составе польского войска.



В популярных учебниках об этом почему-то редко пишут. Оригинальное художественное восприятие эпизодов Грюнвальдской битвы дано и в росписи Покрово-Никольского храма.



XVII век положил начало тяжелейшему периоду в истории православия в Литве.



«Положение гонимой и притесняемой Православной церкви в Великoм княжестве Литовском было очень драматично и плачевно. Храмы либо были захвачены униатами, либо запечатаны; церковное имущество разграблено, монастыри разогнаны и опустошены».



В Великом княжестве Литовском против православной веры действовали объединённые силы государственной власти, папского престола, местной католической и униатской иерархии, перешедшей в католицизм шляхты, и противостоять этому было крайне трудно.



Православным подданным запрещалось занимать государственные должности, за ними не признавались политические права. Они подвергались всевозможным притеснениям и насилиям. Патриарший Экзарх архидиакон Никифор был обманом схвачен, заточён в тюрьму. Где и погиб.



Со стен Клайпедского Покрово-Никольского храма на своих потомков взирают святые лики тех, кто и в трудные времена сохранил чистоту веры и защитил Православную церковь.



Автор, то ли сознательно, то ли непроизвольно, даёт ответы на многие вопросы отношения русских Литвы к литовскому государству. Оказывается, тема эта имела место и тогда:



- Усиление экспансии католицизма … привело к тому, что православные удельные князья со своими владениями и подданными стали из Литвы переходить под власть православного Московского государя.



Улучшение положения православного населения Литвы имело место после известных событий, приведших к разделам Речи Посполитой: Православной церкви были возвращены древние храмы и монастыри, организована самостоятельная Литовская епархия, учреждена Духовная семинария; а также были сооружены и восстановлены многочисленные храмы; в большинстве городов и местечек приведены в порядок приходы».



Возможно, автор не располагал фактами насильственного «возврата» в православие вчерашних католиков и униатов, а они, как известно, были.



А.Фомин подробно останавливается на положении православия в Литве после обретения ею независимости в 1918 г.; особенностях церковного положения в так называемом Вильнюсском крае; годах немецкой оккупации.



Советский период истории Литвы отмечен в книге общими для всех конфессий проблемами, вызванными богоборческой политикой властей. Восстановление независимости Литвы привело не только к реальной свободе вероисповедания, но и открыло новую страницу в истории Правослaвной церкви: было возвращено церковное имущество и построены новые храмы; возрождена деятельность Православного Братства; стали выпускаться книги и альбомы о православных храмах Литвы, выдающихся деятелях Православной церкви. К церкви потянулась молодёжь, а церковная жизнь стала современной и полнокровной.



Вершиной положительных перемен стал визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и торжественное празднование в 2017 году 700–летия Литовской православной митрополии.



Думается, что книга А.Фомина впервые собрала воедино русский путь на литовской земле в истинно русском ключе, без политического заигрывания и поклонов. Время и специалисты оценят и его популяризацию росписи Клайпедского Покрово-Никольского храма - есть в ней что-то свежее и вместе с тем до боли знакомое. Кто знает, может, это ветвь Литовской школы иконописи?



И ещё - сугубо индивидуальное: русский человек вне своей исконной земли кое-кому видится этаким сутулым, со свисающими до колен руками и поникшей головой, одетым в неизменную яркую жилетку… Андрей Фомин явил другого русича: в любой эпохе - гордого, в любой ситуации - непреклонного. Что ж, это так гармонирует с непреклонностью той, старой церкви, что всегда ждёт нас. Яков ПРОХОРОВ , «Обзор» Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: Андрей Фомин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181 — статья прочитана 169 раз Комментарии