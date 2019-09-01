Железный «конь» выжил!..

Даже те, кто ездит на автомобилях лишь на пассажирских сиденьях, наверняка удивятся вопросу: «А что будет с двигателем, если из него слить всё масло?» Поскольку ответ очевиден: вы поступите, как ковбои с лошадью, сломавшей ногу. Лишив своего железного «коня» моторного масла, вы безжалостно «пристрелите» его.
Шанс выжить после масляного «обескровливания» у железного «коня» всё-таки есть, о чём в июле на своих страницах рассказывала газета «Обзор».
Возможно, именно та публикация обеспечила так много зрителей, пожелавших собственными глазами посмотреть, как будет устанавливаться новый рекорд.
Команда журналистов журнала «Top Gear Lietuva» и телепередачи «Autopilotas» узнала о том, что ровно 10 лет назад был установлен удивительный рекорд. В Книге рекордов Литвы его записали с такой формулировкой: «Наиболее долго работавший без масла двигатель внутреннего сгорания». Тогда «Мазда 323» проработала в таком режиме без остановки 2 часа 7 минут.
И вот во время проводившейся не так давно в Паланге гонки «Aurum 1006 km» журналистская братия решила побить этот рекорд.
На роль нового рекордсмена был выбран дизельный «Volkswagen Touran» (1,9 л, двигатель 74 kW). С совершенно «сухим» двигателем он смог двигаться 2 часа 30 минут, проехав за это время в спокойном темпе 83 км!
Читатели «Обзора» с хорошей памятью наверняка уже предположили, что секрет этого трюка – в специальной минеральной смазке «RVS master», не только сберегающей трущиеся части двигателя, но и фактически восстанавливающей их.
Так и есть! И это порталу palangoje.info подтвердил Антанас Поцюс (на снимке), руководитель предприятия «RVS Technologija».
Но самое интересное – в признании главного редактора журнала «Top Gear Lietuva» Тадаса Маркявичюса. Он сказал, что эксперимент закончился не потому, что мотор заклинило, машина могла двигаться и дальше. Просто команда уже очень устала – была уже половина третьего ночи, за плечами сотни километров гонки...
На роль нового рекордсмена был выбран дизельный «Volkswagen Touran» (1,9 л, двигатель 74 kW). С совершенно «сухим» двигателем он смог двигаться 2 часа 30 минут, проехав за это время в спокойном темпе 83 км!
Читатели «Обзора» с хорошей памятью наверняка уже предположили, что секрет этого трюка – в специальной минеральной смазке «RVS master», не только сберегающей трущиеся части двигателя, но и фактически восстанавливающей их.
Так и есть! И это порталу palangoje.info подтвердил Антанас Поцюс (на снимке), руководитель предприятия «RVS Technologija».
Но самое интересное – в признании главного редактора журнала «Top Gear Lietuva» Тадаса Маркявичюса. Он сказал, что эксперимент закончился не потому, что мотор заклинило, машина могла двигаться и дальше. Просто команда уже очень устала – была уже половина третьего ночи, за плечами сотни километров гонки...