Железный «конь» выжил!.. 🔊 Воспроизвести



Даже те, кто ездит на автомобилях лишь на пассажирских сиденьях, наверняка удивятся вопросу: «А что будет с двигателем, если из него слить всё масло?» Поскольку ответ очевиден: вы поступите, как ковбои с лошадью, сломавшей ногу. Лишив своего железного «коня» моторного масла, вы безжалостно «пристрелите» его.



Шанс выжить после масляного «обескровливания» у железного «коня» всё-таки есть, о чём в июле на своих страницах рассказывала газета «Обзор».



Возможно, именно та публикация обеспечила так много зрителей, пожелавших собственными глазами посмотреть, как будет устанавливаться новый рекорд.



Команда журналистов журнала «Top Gear Lietuva» и телепередачи «Autopilotas» узнала о том, что ровно 10 лет назад был установлен удивительный рекорд. В Книге рекордов Литвы его записали с такой формулировкой: «Наиболее долго работавший без масла двигатель внутреннего сгорания». Тогда «Мазда 323» проработала в таком режиме без остановки 2 часа 7 минут. Шанс выжить после масляного «обескровливания» у железного «коня» всё-таки есть, о чём в июле на своих страницах рассказывала газета «Обзор».Возможно, именно та публикация обеспечила так много зрителей, пожелавших собственными глазами посмотреть, как будет устанавливаться новый рекорд.Команда журналистов журнала «Top Gear Lietuva» и телепередачи «Autopilotas» узнала о том, что ровно 10 лет назад был установлен удивительный рекорд. В Книге рекордов Литвы его записали с такой формулировкой: «Наиболее долго работавший без масла двигатель внутреннего сгорания». Тогда «Мазда 323» проработала в таком режиме без остановки 2 часа 7 минут. И вот во время проводившейся не так давно в Паланге гонки «Aurum 1006 km» журналистская братия решила побить этот рекорд.



На роль нового рекордсмена был выбран дизельный «Volkswagen Touran» (1,9 л, двигатель 74 kW). С совершенно «сухим» двигателем он смог двигаться 2 часа 30 минут, проехав за это время в спокойном темпе 83 км!



Читатели «Обзора» с хорошей памятью наверняка уже предположили, что секрет этого трюка – в специальной минеральной смазке «RVS master», не только сберегающей трущиеся части двигателя, но и фактически восстанавливающей их.



Так и есть! И это порталу palangoje.info подтвердил Антанас Поцюс (на снимке), руководитель предприятия «RVS Technologija».



Но самое интересное – в признании главного редактора журнала «Top Gear Lietuva» Тадаса Маркявичюса. Он сказал, что эксперимент закончился не потому, что мотор заклинило, машина могла двигаться и дальше. Просто команда уже очень устала – была уже половина третьего ночи, за плечами сотни километров гонки... Инф. «Обзора» Категории: авто, в странах Балтии Ключевые слова: Книга рекордов Литвы, Антанас Поцюс, «RVS Technologija», минеральная смазка, «RVS master» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181 — статья прочитана 160 раз Комментарии