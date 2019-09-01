Предложение «Tele2»: телефоны со скидкой и подарками 🔊 Воспроизвести



В связи с наступающей осенью компания «Tele2» объявляет о скидках на телефоны, а вместе с ними всего за один цент дарит интеллектуальные устройства. Подарок - от умного браслета до дополнительного смартфона - вы можете выбрать самостоятельно.



«В начале осени у родителей появляются большие расходы, кроме того, часто именно перед новым учебным годом школьники получают свой первый смартфон. Поэтому мы подготовили предложения, позволяющие сэкономить, а ещё и получить подарок вместе с привлекательным платёжным планом», - говорит директор по продажам компании «Tele2» Вайда БУРНИЦКЕНЕ.



Телефоны со скидкой и подарки



Поменять старый или приобрести первый смартфон стоит именно теперь. В настоящее время клиенты «Tele2», приобретая один из многих объявленных на сайте www.tele2.lt телефонов «Samsung» и «Huawei» с любым платёжным планом на 24 мес. получат невероятные подарки всего за 1 цент! От умных браслетов или часов до смартфонов - действительно есть из чего выбрать. «В начале осени у родителей появляются большие расходы, кроме того, часто именно перед новым учебным годом школьники получают свой первый смартфон. Поэтому мы подготовили предложения, позволяющие сэкономить, а ещё и получить подарок вместе с привлекательным платёжным планом», - говорит директор по продажам компании «Tele2» Вайда БУРНИЦКЕНЕ.Поменять старый или приобрести первый смартфон стоит именно теперь. В настоящее время клиенты «Tele2», приобретая один из многих объявленных на сайте www.tele2.lt телефонов «Samsung» и «Huawei» с любым платёжным планом на 24 мес. получат невероятные подарки всего за 1 цент! От умных браслетов или часов до смартфонов - действительно есть из чего выбрать. Одно из таких предложений предназначено для смартфона «Samsung Galaxy A50». После уплаты первоначального взноса в размере 27 евро и подписания договора на 24 мес. с любым объявленным на сайте www.tele2.lt тарифным планом «Tele2», телефон со 128 ГБ памяти будет стоить 6,33 евро в месяц. Покупка смартфона с договором обойдётся в 179 евро, и ещё вы получите в подарок умный браслет «Sam­sung Galaxy FIT». Цена телефона без договора - 349 евро.



Ещё больший выбор подарков будет у тех, кто желает приобрести смартфон «Samsung Galaxy A70». После уплаты первоначального взноса в размере 57 евро и подписания договора на 24 мес. с любым объявленным тарифным планом «Tele2», этот телефон со 128 ГБ памяти будет стоить 13,41 евро/мес. Покупка смартфона с договором обойдётся в 379 евро, и вы также получите в подарок интеллектуальный браслет «Samsung Galaxy FIT» или детские часы «Gudrutis R10». Цена телефона без договора - 399 евро.



Неожиданное предложение подготовлено и для представленного только в этом году «Samsung Galaxy S10». После уплаты первоначального взноса в размере 117 евро и подписания договора на 24 мес. с любым объявленным тарифным планом «Tele2», телефон со 128 ГБ памяти будет стоить 27,58 евро в месяц. Покупка смартфона с договором обойдётся в 779 евро, и вы получите один из трёх подарков: умный браслет «Samsung Galaxy FIT», часы для детей «Gudrutis R10» или смартфон «Galaxy A20e». Цена телефона без договора - 909 евро.



Если вы хотите смартфон с ещё большим экраном, подумайте о выборе «Samsung Galaxy S10+». После уплаты первоначального взноса в размере 132 евро и подписания договора на 24 мес. с любым тарифным планом «Tele2», телефон со 128 ГБ памяти будет стоить 31,12 евро/мес.



Покупка смартфона с договором обойдётся в 879 евро, а подарок вы сможете выбрать один из четырёх: смарт-браслет «Samsung Galaxy FIT», детские умные часы «Gudrutis R10», смартфон «Galaxy A20e» или умные часы «Galaxy Active». Цена телефона без договора - 1009 евро.



И это ещё не всё - выбравшие планы с 20 ГБ и неограниченными ГБ получают дополнительную скидку на платежи за телефон в размере 100 евро!



Для поклонников «Huawei»: второй смартфон – в подарок



Для почитателей «Huawei» тоже подготовлены предложения. Тем, кто мечтает о модели P30, стоит особенно поторопиться. После уплаты первоначального взноса в размере 97 евро и подписания договора на 24 мес. с любым объявленным тарифным планом «Tele2», телефон со 128 ГБ памяти будет стоить 23 евро/мес. Покупка смартфона с договором обойдётся в 649 евро, и в подарок вы получите смартфон «Huawei Y5». Цена телефона без договора - 699 евро.



Тем, кто хочет более крупный телефон «Huawei», советуем выбрать модель «P30 Pro». После уплаты первоначального взноса в размере 127 евро и подписания договора на 24 мес. с любым объявленным на сайте www.tele2.lt тарифным планом «Tele2», телефон будет стоить 30,08 евро в месяц. Покупка смартфона с договором обойдётся в 849 евро, и вы получите в подарок один из двух смартфонов: «Huawei Y5» или «Huawei P Smart 2019» с 64 ГБ памяти. Цена телефона без договора - 899 евро.



Это предложение включает в себя и другие модели смартфонов «Huawei» и «Samsung», информацию о них можно найти на сайте www.tele2.lt, а также в любом салоне «Tele2» или по телефону 117.



Приведённые цены для сравнения - это цены на момент проведения акции при покупке устройства без договора.



Для телефонов и смарт-аксессуаров существуют единовременные госсборы на носители информации.



Время предложения, количество устройств и подарков ограничены.



Нужен новый план? Получите больше за меньшее



Если вам нужен только новый тарифный план, сейчас самое время его получить. В настоящее время «Tele2» предлагает каждый месяц вместо 5 ГБ получать 9 ГБ.



Для тех, кто хочет пользоваться трафиком в большем объёме, но за меньшие деньги, безлимитные разговоры и SMS с 9 ГБ в настоящее время стоят всего 9 евро/мес. Предложение действительно в течение действия договора на 12 или 24 мес., а 2,8 ГБ из доступных 9 ГБ можно использовать в странах ЕС/ЕЭЗ.



Для получения дополнительной информации о предложении и его условиях посетите сайт www.tele2.lt, салон «Tele2» или позвоните по тел. номеру 117. "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181 — статья прочитана 176 раз Комментарии