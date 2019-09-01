Карты кодов уходят в прошлое 🔊 Воспроизвести



Почти все коммерческие банки в Литве в скором времени планируют отказаться от карт кодов, которые для подключения к э-банкингу и оплаты счетов до сих пор используют десятки тысяч пользователей.



По оценке Литовской банковской ассоциации (ЛБА), у крупных банков этими картами пользуются от 50 000 до 70 000 клиентов, однако от этих карт быстро избавляются – каждую неделю систему подключения меняют около 10 000 клиентов.



Президент ЛБА Мантас Залаторюс сказал, что банки стараются сделать такой переход гармоничным.



«Большая часть банков в Литве меняет эти карты на современные решения. Банки прилагают максимум усилий, чтобы это происходило без эксцессов, и информируют клиентов заранее. Естественно, клиентам надо приспосабливаться к изменению порядка и использовать новые варианты подключения», – сказал Залаторюс. По оценке Литовской банковской ассоциации (ЛБА), у крупных банков этими картами пользуются от 50 000 до 70 000 клиентов, однако от этих карт быстро избавляются – каждую неделю систему подключения меняют около 10 000 клиентов.Президент ЛБА Мантас Залаторюс сказал, что банки стараются сделать такой переход гармоничным.«Большая часть банков в Литве меняет эти карты на современные решения. Банки прилагают максимум усилий, чтобы это происходило без эксцессов, и информируют клиентов заранее. Естественно, клиентам надо приспосабливаться к изменению порядка и использовать новые варианты подключения», – сказал Залаторюс. По его словам, отказ от карт кодов - естественный процесс – технологии становятся более современными и безопасными.



«Новые способы подключения: бесплатное приложение Smart-ID, электронные генераторы кодов, мобильная подпись – лучше решают вопрос безопасности», – отметил Залаторюс.



Первым от карт кодов отказывается «Swedbank» – уже с 1 сентября. Банк «Luminor» и «Medicinos bankаs» отказываются от них с 10 сентября, а «SEB» - с 13 сентября, банк «Citadele» отчасти отказывается от них с октября.



Карты кодов останутся пока только в «Šiaulių bankas».



«У нас много клиентов, которые пользуются картами кодов, поэтому мы учитываем их потребности и хотим, чтобы у них была возможность подключаться к э-банкингу разными способами. «Šiaulių bankas» в ближайшее время от карт кодов отказываться не будет», – сказал представитель банка Эрнестас Штеймантас. Victor , ru.delfi.lt Категории: технологии Ключевые слова: банк Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181 — статья прочитана 129 раз Комментарии