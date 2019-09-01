На литовских полях – лимузины. И не только 🔊 Воспроизвести В советское время в Литве молочное стадо состояло почти из миллиона коров, сейчас же мы никак не можем довести общее количество бурёнушек в стране до 300 тысяч.



Многие из сменяющих друг друга министров сельского хозяйства убеждены, что восстановление поголовья в масштабах, близких к масштабам советского периода, позволит Литве не только поднять молочно-товарную отрасль на гораздо более высокий уровень и обеспечить её более весомый вклад во внутренний валовой продукт (ВВП), но и, возможно, если не снизить стоимость продуктов, то, по крайней мере, надолго затормозить рост цен на них.



Между тем представитель литовской компании ЗАО «Genim­peksas», доктор естественных наук (так ныне в Литве называются биологические науки) Йонас КУТРА настаивает на том, что нам давно уже пора взглянуть на молочную отрасль по-новому, с учётом новейших мировых достижений в этой сфере. Многие из сменяющих друг друга министров сельского хозяйства убеждены, что восстановление поголовья в масштабах, близких к масштабам советского периода, позволит Литве не только поднять молочно-товарную отрасль на гораздо более высокий уровень и обеспечить её более весомый вклад во внутренний валовой продукт (ВВП), но и, возможно, если не снизить стоимость продуктов, то, по крайней мере, надолго затормозить рост цен на них.Между тем представитель литовской компании ЗАО «Genim­peksas», доктор естественных наук (так ныне в Литве называются биологические науки) Йонас КУТРА настаивает на том, что нам давно уже пора взглянуть на молочную отрасль по-новому, с учётом новейших мировых достижений в этой сфере. - Ваша компания предлагает литовским фермерам генетический материал животных самого высокого качества, доставленный из-за океана или из наиболее развитых в этом плане западноевропейских стран. Так где товар лучше?



- Если сравнивать Голландию, лидера молочной отрасли в Европе, и США по уровню развития молочного хозяйства, то за океаном он гораздо выше. Поскольку я большой любитель бас­кетбола, то для жителей Литвы я в качестве понятного примера привёл бы разницу между НБА и Евролигой.



Там темп совсем другой, там давно уже работают с обширнейшей базой генетических данных молочного стада. Там первыми исследовали геном, внедрили новинки, которые стали возможны после такого прорыва.



И ещё: если в таком большом государстве, как США, создана более или менее единая система работы с молочно-мясным поголовьем, а там, к слову, 9,5 миллиона голов крупного рогатого скота, то в Европе совершенно иная картина: у Германии – одна модель, у Голландии – другая, у Франции – третья, хотя все они, как и Литва, являются членами Евросоюза.



Но я хочу особо подчеркнуть, что нам, Литве, сегодня нужно брать не столько количеством, сколько качеством.



Если сегодня семя лучших быков-производителей или оказываемые нами услуги покажутся вам дорогими, то это не значит, что такой возможности у вас не появится, фигурально выражаясь, завтра или послезавтра. Это долгосрочная программа.



- Но вы ведь работаете не только с американцами?



- Да, мы работаем и с лучшими в этой сфере компаниями Европы.



Мы, например, помогаем и фермерам, которые хотят покупать племенных тёлок в Голландии, Швеции. У нас есть там связи, опыт. Мы также работаем с Польшей.



В крупнейшей американской селекционной программе WMS (World Wide Sires Ltd.), которую мы предлагаем использовать литовским фермерам, - порядка 34 тысяч быков, которые находятся не только в США, но и в Европе.



Уникальность этой системы заключается не только в её огромных масштабах, но и в том, что в ней есть как активные, так и неактивные быки. И не спешите с выводами по поводу этой активности: активными называют тех быков, сперма которых продаётся сегодня, а вот неактивные – это те, что уже давно умерли, но оставили после себя потомство, порой – несколько поколений. И когда фермер озабочен улучшением генетики своего стада, то такая информация ему очень даже может пригодиться.



И когда мы, выполняя заказ, занимаемся подбором быков для стада, то самым тщательным образом изучаем подобную информацию. Кстати, в том числе и для того, чтобы в стаде не произошло смешение «родственных кровей», что начнёт подталкивать стадо к вырождению.



Естественно, в данном процессе учитывается и наличие генетических болезней в стаде. Порой наличие признаков рецессии, особенно у быка, не сказывается на ухудшении потомства. Но если подобный признак есть и у быка, и у коровы, то это заведомо проигрышный вариант. Иными словами, это тот случай, когда минус на минус никак не может дать плюс.



- Рекламируя свои услуги, вы сообщаете, что проводите генетический аудит стада. Как это выглядит? Вы берёте, например, кровь у каждой коровы?



- Наш специалист может быть за сотни километров от стада и в глаза не видеть этих коров, которых будет изучать. Если у нас есть генетические данные, например, четырёх поколений коров и быков в стаде, то мы можем просчитать потенциал такого стада: какого быка нужно использовать сегодня, чтобы через несколько лет стадо прибавило в продуктивности, то есть в надоях. И можем даже назвать ожидаемые объёмы этих надоев.



Порой приходится сталкиваться с такой ситуацией: у фермера какая-то часть коров даёт по 9,5-10 тысяч литров в год, и фермер очень доволен этим. Поскольку для сегодняшней Литвы это действительно очень неплохой результат. Но какой будет продуктивность этого стада через пару-тройку лет? А мы можем сказать, чего именно ждать от этого стада в ближайшем будущем.



Потом по генетическим данным коров можно индексировать, каких лучше уже продать, чтобы постепенно замещать более качественными бурёнками.







- А для кого из фермеров ваши услуги подъёмны в финансовом плане? Надо, чтобы, скажем, было не меньше тысячи коров, или с сотней-другой также можно к вам обращаться?



- Хотя с нашей помощью литовские фермеры могут прибегнуть к самым современным технологиям, которые есть в мировом молочном хозяйстве, это вовсе не значит, что стоимость наших услуг – только для самых богатых. Вовсе нет!



Если это наши клиенты, то некоторые услуги мы можем предоставить даже бесплатно.



Наши нынешние возможности и используемые варианты сотрудничества настолько широки, что в каждом конкретном случае определяются свои решения, свои условия, порой, как я уже сказал, - даже без оплаты.



Если мы будем видеть, что у нас с новым партнёром может быть долгое взаимовыгодное сотрудничество, то мы готовы предложить самые привлекательные для него условия. Ведь мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше фермерских хозяйств в Литве становились богаче, развивались, чтобы они планировали свою работу на несколько лет вперёд, а значит, были заинтересованы в качественном росте своего стада.



Если же фермер только начинает подобную работу, то мы можем помочь ему создать своего рода генетический паспорт его стада, что обязательно пригодится ему в будущем. И стоить это, кстати, может совсем немного – несколько десятков евро.



Стоит отдельно подчеркнуть богатые возможности потенциального сотрудничества. Многие, возможно, видели на ушах коров пластмассовые «клипсы» - своего рода паспорт животного. Так вот, если раньше там было лишь несколько цифр и букв, чтобы одну корову не перепутать с другой, то теперь эти «клипсы» являются частью очень важного оборудования - «CowManager». С его помощью можно передавать в реальном времени информацию о здоровье стада.



Хозяин поголовья своевременно узнает, когда корова начинает искать быка, всё ли в порядке с её питанием, нет ли воспаления, а это, к слову, можно узнать как раз по температуре коровьего уха. При воспалении кровь в организме животного приливает к месту воспаления, соответственно, температура уха падает. А когда у вас есть средняя температура ушей всего стада, то даже на расстоянии нетрудно понять, насколько серьёзное положение у той или иной коровы.



Такая система используется в Голландии, в Великобритании, России, Германии, Чехии и США. У нас же, в Литве, она делает первые шаги.



Но как бы то ни было, для того, чтобы посмотреть, как это выглядит в реальности, уже не нужно ехать в ту же Голландию, образцы этого уже есть и на нашей литовской земле.



- Могут ли литовские научные учреждения и фермеры рассчитывать на какую-то финансовую помощь Евросоюза, если они внедряют ваши новинки?



- Вы правильно заметили, что мы сами такой помощи в рамках проектов с участием евросоюзных средств не оказываем, но возможность получить деньги у наших учёных и фермеров, если они начнут, сотрудничая с нами, внедрять у себя инновации, о которых я здесь упомянул, действительно есть. И мы готовы подсказать, на каком направлении заинтересованным лицам нужно искать дополнительную информацию, чтобы получить евросоюзное субсидирование.



Но, конечно же, в каждом конкретном случае могут быть свои особенности, поэтому было бы неправильно давать всем один и тот же совет. Тем более что специалисты Национального платёжного агентства более квалифицированно ответят на подобные вопросы.



- Знакомясь с деятельностью вашей компании, я с удивлением узнал, что вы работаете и с лимузинами. Этот как?



- Лимузин – это мясная порода крупного рогатого скота, а не машина для избранных, как вы, наверное, могли подумать. Кстати, именно эта порода очень популярна нынче в Литве. Возможно, самое большое стадо на сегодня.



- А есть ещё в Литве какая-нибудь порода, которую в советские времена называли мясо-молочной? Или всё же сегодня фермеры предпочитают специализироваться или на молоке, или на мясе?



- Специализируются. Попытки получить и молоко, и мясо, как известно, приводят к тому, что в итоге нет ни молока, ни мяса.



Впрочем, это вовсе не значит, что коров мясо-молочной породы в Литве вообще нет. Каждый производитель выбирает ту модель, ту породу, которая, по его подсчётам, должна принести ему наибольшую отдачу. И это правильно! Но только в том случае, когда фермер при этом консультируется, сотрудничает со специалистами, а не полагается исключительно на свой богатый жизненный опыт.



Мы, например, можем просчитать не только объёмы будущих надоев, если фермер займётся улучшением стада с нашей помощью, но и качественные показатели молока ещё не родившихся бурёнок – жирность, белок и т.д. И даже то, насколько велика будет предрасположенность обновляемого стада к такой серьёзной болезни, как мастит.



- Иными словами, теперь у каждой коровы в Литве есть свой генетический электронный паспорт? Или мы пока ещё только стремимся к тому, чтобы он был у каждой коровы или быка?



- Да, мы ещё на пути к этому. Хотя сделано уже очень много.



Раньше наши генетики ориентировались на какой-то один показатель, например, надои на одну корову в год. Мы же предлагаем генетику совершенно иного уровня.



Вот, скажем, в США в среднем коровы дают по 11,5-12 тысяч литров год (в лучших хозяйствах надаивают по 14-15 тысяч литров в год). Если сравнивать с передовыми молочными хозяйствами в Литве в советское время, а тем более – в нынешнее, то получается, что американцы по надоям не так уж далеко и оторвались от наших самых лучших хозяйств.



Но нам давно пора взглянуть на ситуацию под совершенно другим углом – с точки зрения разумного, опирающегося на последние достижения, менеджмента. То есть просчитывать своё стадо и его продуктивность заранее, а не тогда, когда гром грянет. Вот, например, начало этого лета было очень жарким, а жара, как правило, снижает надои. Мы и в этом случае готовы помочь фермерам: у нас есть специальные препараты компании «Tech Mix LLC.» (США), которые уменьшают гидратацию (процесс обезвоживания) животных, позволяя тем самым сохранить надои практически на том же уровне, что были до наступления особенно жарких дней. Этим летом, например, в июне, в тех хозяйствах, что не использовали такие препараты, надои упали на 5-7 литров в день, а там, где позаботились о коровах, самые большие потери составили не больше 1,5 литра в день, а кто-то сумел вообще сохранить продуктивность на прежнем уровне.



Мы внимательно изучаем ситуацию не только в Литве, но и в соседних странах, в том числе и не входящих в Евросоюз – в России и Белоруссии. Мы не только изучаем чужой опыт, но и готовы поделиться своим, готовы продать свои препараты, оказать помощь в освоении новых технологий. - Если сравнивать Голландию, лидера молочной отрасли в Европе, и США по уровню развития молочного хозяйства, то за океаном он гораздо выше. Поскольку я большой любитель бас­кетбола, то для жителей Литвы я в качестве понятного примера привёл бы разницу между НБА и Евролигой.Там темп совсем другой, там давно уже работают с обширнейшей базой генетических данных молочного стада. Там первыми исследовали геном, внедрили новинки, которые стали возможны после такого прорыва.И ещё: если в таком большом государстве, как США, создана более или менее единая система работы с молочно-мясным поголовьем, а там, к слову, 9,5 миллиона голов крупного рогатого скота, то в Европе совершенно иная картина: у Германии – одна модель, у Голландии – другая, у Франции – третья, хотя все они, как и Литва, являются членами Евросоюза.Но я хочу особо подчеркнуть, что нам, Литве, сегодня нужно брать не столько количеством, сколько качеством.Если сегодня семя лучших быков-производителей или оказываемые нами услуги покажутся вам дорогими, то это не значит, что такой возможности у вас не появится, фигурально выражаясь, завтра или послезавтра. Это долгосрочная программа.- Да, мы работаем и с лучшими в этой сфере компаниями Европы.Мы, например, помогаем и фермерам, которые хотят покупать племенных тёлок в Голландии, Швеции. У нас есть там связи, опыт. Мы также работаем с Польшей.В крупнейшей американской селекционной программе WMS (World Wide Sires Ltd.), которую мы предлагаем использовать литовским фермерам, - порядка 34 тысяч быков, которые находятся не только в США, но и в Европе.Уникальность этой системы заключается не только в её огромных масштабах, но и в том, что в ней есть как активные, так и неактивные быки. И не спешите с выводами по поводу этой активности: активными называют тех быков, сперма которых продаётся сегодня, а вот неактивные – это те, что уже давно умерли, но оставили после себя потомство, порой – несколько поколений. И когда фермер озабочен улучшением генетики своего стада, то такая информация ему очень даже может пригодиться.И когда мы, выполняя заказ, занимаемся подбором быков для стада, то самым тщательным образом изучаем подобную информацию. Кстати, в том числе и для того, чтобы в стаде не произошло смешение «родственных кровей», что начнёт подталкивать стадо к вырождению.Естественно, в данном процессе учитывается и наличие генетических болезней в стаде. Порой наличие признаков рецессии, особенно у быка, не сказывается на ухудшении потомства. Но если подобный признак есть и у быка, и у коровы, то это заведомо проигрышный вариант. Иными словами, это тот случай, когда минус на минус никак не может дать плюс.- Наш специалист может быть за сотни километров от стада и в глаза не видеть этих коров, которых будет изучать. Если у нас есть генетические данные, например, четырёх поколений коров и быков в стаде, то мы можем просчитать потенциал такого стада: какого быка нужно использовать сегодня, чтобы через несколько лет стадо прибавило в продуктивности, то есть в надоях. И можем даже назвать ожидаемые объёмы этих надоев.Порой приходится сталкиваться с такой ситуацией: у фермера какая-то часть коров даёт по 9,5-10 тысяч литров в год, и фермер очень доволен этим. Поскольку для сегодняшней Литвы это действительно очень неплохой результат. Но какой будет продуктивность этого стада через пару-тройку лет? А мы можем сказать, чего именно ждать от этого стада в ближайшем будущем.Потом по генетическим данным коров можно индексировать, каких лучше уже продать, чтобы постепенно замещать более качественными бурёнками.- Хотя с нашей помощью литовские фермеры могут прибегнуть к самым современным технологиям, которые есть в мировом молочном хозяйстве, это вовсе не значит, что стоимость наших услуг – только для самых богатых. Вовсе нет!Если это наши клиенты, то некоторые услуги мы можем предоставить даже бесплатно.Наши нынешние возможности и используемые варианты сотрудничества настолько широки, что в каждом конкретном случае определяются свои решения, свои условия, порой, как я уже сказал, - даже без оплаты.Если мы будем видеть, что у нас с новым партнёром может быть долгое взаимовыгодное сотрудничество, то мы готовы предложить самые привлекательные для него условия. Ведь мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше фермерских хозяйств в Литве становились богаче, развивались, чтобы они планировали свою работу на несколько лет вперёд, а значит, были заинтересованы в качественном росте своего стада.Если же фермер только начинает подобную работу, то мы можем помочь ему создать своего рода генетический паспорт его стада, что обязательно пригодится ему в будущем. И стоить это, кстати, может совсем немного – несколько десятков евро.Стоит отдельно подчеркнуть богатые возможности потенциального сотрудничества. Многие, возможно, видели на ушах коров пластмассовые «клипсы» - своего рода паспорт животного. Так вот, если раньше там было лишь несколько цифр и букв, чтобы одну корову не перепутать с другой, то теперь эти «клипсы» являются частью очень важного оборудования - «CowManager». С его помощью можно передавать в реальном времени информацию о здоровье стада.Хозяин поголовья своевременно узнает, когда корова начинает искать быка, всё ли в порядке с её питанием, нет ли воспаления, а это, к слову, можно узнать как раз по температуре коровьего уха. При воспалении кровь в организме животного приливает к месту воспаления, соответственно, температура уха падает. А когда у вас есть средняя температура ушей всего стада, то даже на расстоянии нетрудно понять, насколько серьёзное положение у той или иной коровы.Такая система используется в Голландии, в Великобритании, России, Германии, Чехии и США. У нас же, в Литве, она делает первые шаги.Но как бы то ни было, для того, чтобы посмотреть, как это выглядит в реальности, уже не нужно ехать в ту же Голландию, образцы этого уже есть и на нашей литовской земле.- Вы правильно заметили, что мы сами такой помощи в рамках проектов с участием евросоюзных средств не оказываем, но возможность получить деньги у наших учёных и фермеров, если они начнут, сотрудничая с нами, внедрять у себя инновации, о которых я здесь упомянул, действительно есть. И мы готовы подсказать, на каком направлении заинтересованным лицам нужно искать дополнительную информацию, чтобы получить евросоюзное субсидирование.Но, конечно же, в каждом конкретном случае могут быть свои особенности, поэтому было бы неправильно давать всем один и тот же совет. Тем более что специалисты Национального платёжного агентства более квалифицированно ответят на подобные вопросы.- Лимузин – это мясная порода крупного рогатого скота, а не машина для избранных, как вы, наверное, могли подумать. Кстати, именно эта порода очень популярна нынче в Литве. Возможно, самое большое стадо на сегодня.- Специализируются. Попытки получить и молоко, и мясо, как известно, приводят к тому, что в итоге нет ни молока, ни мяса.Впрочем, это вовсе не значит, что коров мясо-молочной породы в Литве вообще нет. Каждый производитель выбирает ту модель, ту породу, которая, по его подсчётам, должна принести ему наибольшую отдачу. И это правильно! Но только в том случае, когда фермер при этом консультируется, сотрудничает со специалистами, а не полагается исключительно на свой богатый жизненный опыт.Мы, например, можем просчитать не только объёмы будущих надоев, если фермер займётся улучшением стада с нашей помощью, но и качественные показатели молока ещё не родившихся бурёнок – жирность, белок и т.д. И даже то, насколько велика будет предрасположенность обновляемого стада к такой серьёзной болезни, как мастит.- Иными словами, теперь у каждой коровы в Литве есть свой генетический электронный паспорт? Или мы пока ещё только стремимся к тому, чтобы он был у каждой коровы или быка?- Да, мы ещё на пути к этому. Хотя сделано уже очень много.Раньше наши генетики ориентировались на какой-то один показатель, например, надои на одну корову в год. Мы же предлагаем генетику совершенно иного уровня.Вот, скажем, в США в среднем коровы дают по 11,5-12 тысяч литров год (в лучших хозяйствах надаивают по 14-15 тысяч литров в год). Если сравнивать с передовыми молочными хозяйствами в Литве в советское время, а тем более – в нынешнее, то получается, что американцы по надоям не так уж далеко и оторвались от наших самых лучших хозяйств.Но нам давно пора взглянуть на ситуацию под совершенно другим углом – с точки зрения разумного, опирающегося на последние достижения, менеджмента. То есть просчитывать своё стадо и его продуктивность заранее, а не тогда, когда гром грянет. Вот, например, начало этого лета было очень жарким, а жара, как правило, снижает надои. Мы и в этом случае готовы помочь фермерам: у нас есть специальные препараты компании «Tech Mix LLC.» (США), которые уменьшают гидратацию (процесс обезвоживания) животных, позволяя тем самым сохранить надои практически на том же уровне, что были до наступления особенно жарких дней. Этим летом, например, в июне, в тех хозяйствах, что не использовали такие препараты, надои упали на 5-7 литров в день, а там, где позаботились о коровах, самые большие потери составили не больше 1,5 литра в день, а кто-то сумел вообще сохранить продуктивность на прежнем уровне.Мы внимательно изучаем ситуацию не только в Литве, но и в соседних странах, в том числе и не входящих в Евросоюз – в России и Белоруссии. Мы не только изучаем чужой опыт, но и готовы поделиться своим, готовы продать свои препараты, оказать помощь в освоении новых технологий. Адольфас РУДЗЯНСКИС , "Обзор" Категории: экономика Ключевые слова: фермеры Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181 — статья прочитана 123 раза Комментарии