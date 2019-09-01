Перевозчиков ждёт кризис 🔊 Воспроизвести Литовские перевозчики опасаются, что уже в следующем году придёт серьёзный кризис. С середины 2020 года введут квоты на работников из третьих стран. По данным Департамента миграции (ДМ) Литвы, в стране и после этого можно будет трудоустроить людей из третьих стран, но при одном условии – нужно получить разрешение Службы занятости. Сами перевозчики настроены не слишком оптимистично и говорят, что новый порядок для них - словно нож у горла, пишет LNK.



Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене считает, что для Литвы такие квоты, ограничивающие въезд граждан третьих стран в ЛР, очень важны и нужны:



«Происходит массовый въезд граждан третьих стран. На самом деле, чтобы на рынок попадали нужные работники, чтобы мы знали реальную потребность в них, нужна система квот». Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене считает, что для Литвы такие квоты, ограничивающие въезд граждан третьих стран в ЛР, очень важны и нужны:«Происходит массовый въезд граждан третьих стран. На самом деле, чтобы на рынок попадали нужные работники, чтобы мы знали реальную потребность в них, нужна система квот». Однако ассоциация «Linava» придерживается иного мнения.



По данным её представителей, после введения таких квот компании перейдут на польский рынок автоперевозчиков, этому будет способствовать и пакет мобильности, который предусматривает необходимость тягачу каждые 4 недели возвращаться в страну, в которой он зарегистрирован.



Говорят, что в таком случае перевозчики обоснуются в Польше, рядом с границей Литвы. Тогда водителю достаточно будет переехать литовско-польскую границу, поспать на границе и ехать в Западную Европу.



Руководитель «Linavа» Мечисловас Атрошкявичюс сказал, что Литва может остаться у разбитого корыта.



«Постепенно этот сектор перейдёт в другие руки, будет там работать, платить налоги, туда будет ездить рабочая сила. А мы останемся у разбитого корыта», – сказал он.



Литовским перевозчикам, по данным Министерства социальной защиты и труда, уже сейчас не хватает



15 тыс. водителей, а через Службу занятости работу ищут всего 300.



Член правления Конфедерации профсоюзов Гражина Груздене считает, что одна из причин, по которым на рынке не хватает водителей, – сами литовцы не спешат трудо­устраиваться из-за низких зарплат.



Соцмин отмечает, что разговоры о разных зарплатах и условиях труда для литовских и иностранных рабочих - небеспочвенны.



«Растёт поток жалоб от работников с Украины, они жалуются на более низкие зарплаты и плохие условия», – сказала Радишаускене.



Департамент миграции, в свою очередь, отмечает, что из-за квот, которые введут с 2020 года, компании не пострадают.



«Даже если квоты будут превышены, иностранцы смогут приезжать, просто надо будет получить решение Службы занятости, она проверит, точно ли в Литве нет работников, которые могли бы работать на этом месте. Реально, я думаю, на потоках это не скажется», – сказала глава ДМ Эвелина Гудзинскайте.



По словам же Атрошкявичюса, такой порядок может больно ударить по сектору перевозок, поскольку уже сейчас нелегко получить разрешения на трудоустройство водителей из третьих стран:



«Сейчас запись электронная, но только на ноябрь. Что делать компаниям, у водителей которых разрешение заканчивается в сентябре-октябре, а продлить его физически невозможно. В ближайшее время ждёт серьёзный кризис».



В первом полугодии 2019 г. выдано около 20 000 видов на жительство гражданам третьих стран. Из них около 12 000 - менее квалифицированным работникам, в том числе, водителям, строителям, поварам, электрикам. ru.delfi.lt Категории: экономика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181 — статья прочитана 133 раза Комментарии