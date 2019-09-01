Тут пришла тётя Вера… …И предложила иной взгляд 🔊 Воспроизвести



- Тут на днях сын стал нам с дедом излагать своё возмущение тем, что вскоре автостоянки в Вильнюсе подорожают. А я слушала его и думала, что вот он – пример того, что молодо – зелено, - сказала тётя Вера, когда мы с ней дегустировали очередное её эксклюзивное варенье, попивая чаёк.



- Я, вообще-то, тоже был не в восторге, когда узнал об этом из публикации на сайте Delfi, - признался я в ответ. – Хотя я не такой уж и молодой.



Соседка никак не отреагировала на мою попытку выпросить комплимент. Впрочем, и правильно сделала: я ведь не женщина, чтобы на такие комплименты напрашиваться.



- В комплексе на проблему нужно смотреть, - спокойно продолжила народный политолог. – Вот что, например, нам известно? Что вильнюсские власти собираются на один евро поднять плату за стоянку в центре города, а также расширить количество платных парковок, в том числе ввести плату за паркинг около городских пляжей. - Тут на днях сын стал нам с дедом излагать своё возмущение тем, что вскоре автостоянки в Вильнюсе подорожают. А я слушала его и думала, что вот он – пример того, что молодо – зелено, - сказала тётя Вера, когда мы с ней дегустировали очередное её эксклюзивное варенье, попивая чаёк.- Я, вообще-то, тоже был не в восторге, когда узнал об этом из публикации на сайте Delfi, - признался я в ответ. – Хотя я не такой уж и молодой.Соседка никак не отреагировала на мою попытку выпросить комплимент. Впрочем, и правильно сделала: я ведь не женщина, чтобы на такие комплименты напрашиваться.- В комплексе на проблему нужно смотреть, - спокойно продолжила народный политолог. – Вот что, например, нам известно? Что вильнюсские власти собираются на один евро поднять плату за стоянку в центре города, а также расширить количество платных парковок, в том числе ввести плату за паркинг около городских пляжей. - Цель, согласись, самая что ни на есть благородная: снизить уровень загрязнения в центре столицы, - продолжила гостья.



- Я в курсе, что стоянка в самой дорогой - «синей» - зоне будет стоить 3,5 евро в час, а в «красной» – 2,5 евро вместо нынешних 2,5 и 1,5 евро соответственно, - подхватил я. – А ещё то, что «синей» зоны станет больше за счёт её приращения «красной» зоной. И что всё это – пока лишь предложения муниципальной транспортной компании «Susisiekimo paslaugоs», которые будут ещё корректироваться городскими властями. Надо полагать, в сторону уменьшения.



- Вполне возможно. Если объявить, что что-то подорожает на два евро, то подорожание «всего лишь» на один евро воспринимается народом чуть ли не как подарок, - согласилась тётя Вера.



- Особенно, если руководствоваться такими аргументами, какие озвучил заместитель мэра Вильнюса Витаутас Миталас. Он сказал, что автостоянки в столице заполняются более, чем на 85%, и поэтому многие водители не находят места для парковки своей машины и вынуждены ездить кругами, «производя шум и загрязняя воздух», - заметил я. – Но хотелось бы узнать, в чём же всё-таки будет будущая выгода для простого автовладельца?



- Поскольку свободных мест в центральной части Вильнюса после продолжающегося сейчас «размножения» офисов и магазинов будет всё меньше и меньше, то ездить кругами, производя шум и загрязняя воздух, простому горожанину пришлось бы всё чаще. А так он пересядет на автобус с троллейбусом, которые, конечно же, станут ходить ещё чаще, и ему не придётся испытывать на себе ощущения сельди в бочке. И машина личная меньше будет изнашиваться, хотя налог на неё, судя по всему, платить ему придётся, – подытожила как-то не особенно уверенно тётя Вера.



Поговорили мы и разошлись, а позавчера я узнал, что плату за парковку всё-таки не будут повышать, а вот самые дорогие зоны – расширят. Надо бы сказать об этом тёте Вере. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181 — статья прочитана 99 раз Комментарии