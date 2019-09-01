МИД: это обычная практика 🔊 Воспроизвести Рута Ванагайте



Писатель Рута Ванагайте с открытым письмом обратилась к министру иностранных дел Литвы Линасу Линкявичюсу с просьбой сделать так, чтобы работники литовских посольств в других странах не конспектировали её выступления и не высылали эту информацию в МИД, просит прекратить тайную слежку и экономить рабочее время сотрудников посольств. Такие методы работы в своём письме писатель сравнила с методами КГБ, сообщает ru.delfi.lt.



Ванагайте начала своё письмо с того, что оно будет только на литовском языке, перевода на английский не будет, поскольку это было бы стыдно.



«Уважаемый министр Линас, обращаюсь к вам как к давно знакомому и уважаемому человеку – ваша многолетняя деятельность в дипломатической сфере и смелые заявления последнего времени о памятных досках пособникам нацистов заслуживают моего уважения и уважения многих жителей Литвы», – писала в Фейсбуке Ванагайте. Ванагайте начала своё письмо с того, что оно будет только на литовском языке, перевода на английский не будет, поскольку это было бы стыдно.«Уважаемый министр Линас, обращаюсь к вам как к давно знакомому и уважаемому человеку – ваша многолетняя деятельность в дипломатической сфере и смелые заявления последнего времени о памятных досках пособникам нацистов заслуживают моего уважения и уважения многих жителей Литвы», – писала в Фейсбуке Ванагайте. Она напомнила и о судьбе книги «Свои» – написанная ею резонансная книга в 2017 году исчезла с прилавков книжных магазинов.



«А сейчас несколько неприятных замечаний. Уже несколько лет меня приглашают с лекциями в городах разных стран. Я удивлена тем, что работники литовских посольств в этих странах (Израиле, США, Японии) инкогнито приходят на эти лекции и тайно конспектируют, а потом, видимо, высылают отчёты своему начальству в Вильнюс. Вам, министр, это ничего не напоминает? Мне напоминает: жалкие методы работы КГБ», – пишет далее Ванагайте.



Она рассказала ещё об одном неприятном происшествии – её пригласили представить книгу «Свои» на книжной ярмарке в Гётеборге. Однако издательство «Karneval Forlag» получило письмо атташе по культуре посольства Литвы в Швеции Живиле Этевичюте, в котором предлагалось лучше издавать книги о ссыльных. В письме также предлагалось приглашать на дискуссию объективных собеседников, которых посольство вызвалось подыскать. В качестве причины было указано искажение исторических фактов.



«Глава издательства Бьёрн Эклунд информировал, что такое письмо и вмешательство посольства в работу ярмарки было бы смешным, если бы не было печальным. За всё время работы издательство никогда не получало подобных писем из каких-либо посольств», – написала Ванагайте.



Она попросила министра прекратить дискредитацию демократии в Литве.



«Обращаюсь к Вам, уважаемый министр, с просьбой прекратить длящуюся несколько лет практику тайной слежки и написания жалоб и призвать ответственных работников посольств Литвы экономить время и – главное – не дискредитировать за границей и себя, и посольство, и демократию в Литве», – написала Ванагайте.



МИД прислал DELFI короткий комментарий.



«Участие литовских дипломатов в проходящих за рубежом мероприятиях, связанных с Литвой, - это обычная практика дипломатической работы», – сказано в ответе. ru.delfi.lt Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181 — статья прочитана 163 раза Комментарии