Учиться жизни

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К слову, когда автор этих строк много лет назад был способным, но ленящимся учащимся средней школы (почему-то это определение тогда воспринималось как комплимент – способный ведь!), его голову то и дело посещала одна крамольная мысль. И наверняка, не одну только эту голову.



Мысль такая: почему школьник, отработав с половины девятого утра часов до двух пополудни, должен ещё несколько часов просидеть за учебниками, но уже дома? В итоге длительность такого рабочего дня нередко превышает оговорённые в законодательных документах 8 часов. Чем ближе первый день осени, тем всё чаще на просторах интернета встречаются анекдоты о Дне знаний и школе вообще. И ничего удивительного в этом нет. Поскольку снова наступает трудная пора как для школьников, так и для их родителей.К слову, когда автор этих строк много лет назад был способным, но ленящимся учащимся средней школы (почему-то это определение тогда воспринималось как комплимент – способный ведь!), его голову то и дело посещала одна крамольная мысль. И наверняка, не одну только эту голову.Мысль такая: почему школьник, отработав с половины девятого утра часов до двух пополудни, должен ещё несколько часов просидеть за учебниками, но уже дома? В итоге длительность такого рабочего дня нередко превышает оговорённые в законодательных документах 8 часов. С той поры в этом отношении мало что изменилось. Разве что школьных лет стало ещё больше да учебный год стал ещё продолжительнее. Да ранцы стали ещё объёмнее.



А вот знания, как ни странно стали, по многочисленным свидетельствам, наоборот – более «жидкими».



Школьники теперь вырастают, с лёгкостью управляясь с самыми навороченными гаджетами, но зачастую совершенно не интересующиеся, например, книгами, не желающие читать.



После такой характеристики, наверное, будет нечестно задаваться вопросом: хорошо это или плохо?



Сейчас просто совершенно другая жизнь. И нам всем для начала надо определиться в главном: а для чего, собственно, нам сегодня нужна школа, нужно школьное обучение?



Чтобы овладеть каким-то объёмом знаний, которые помогут получить хорошую (а это значит – хорошо оплачиваемую) работу, чтобы потом обеспечить свою семью как можно более высоким уровнем бытового комфорта.



Это, конечно, так. Но является ли подобный подход гарантией будущего счастья для нынешнего первоклассника?



Может, вчерашний школьник должен также понимать, что Земля – это и часть нашего общего наследия, которым будут пользоваться его внуки и правнуки?



Понятное дело, что в 15-17 лет подобными мыслями никто свою голову не забивает, но семена таких мыслей лучше всё-таки сеять в самом раннем возрасте, чтобы потом, лет этак в 35-37, было меньше тех, кто выбрасывает в лесу ставшие ненужными автопокрышки или сваливает где-нибудь в укромном уголке строительный мусор. Впрочем, и какой-нибудь политик или чиновник, озабоченный лишь благополучием собственного кармана, от таких сограждан недалеко ушёл. Как и тот, кто с лёгкостью доверяется негодяям, которые указывают, кто отныне твой враг, которого ты просто теперь обязан ненавидеть, а при случае – убивать, не испытывая мук совести.



Получается, что определённый багаж знаний – это лишь подмога в желании вырастить нормального человека. А здесь одной школе, без помощи родителей, уж точно не справиться.



Так что, когда вновь прозвенит первый звонок, наберитесь терпения, дорогие родители, а также бабушки и дедушки! Работать вам уж точно придётся больше восьми часов. И эта работа, за которую и спасибо вы не всегда дождётесь, очень даже может быть гораздо важнее той, где вы получаете зарплату.



Удачи всем нам! Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: образование Ключевые слова: школа Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181 — статья прочитана 176 раз Комментарии