Накануне 1 сентября столичная школа им. Пушкина стала длинной гимназией 🔊 Воспроизвести facebook



Сегодня Вильнюсский горсовет единогласно принял окончательное решение по преобразованию Вильнюсской школы им. А.Пушкина в гуманитарную гимназию с 12 -летним циклом обучения ( с 1 по 12 класс). Об этом на своей страничке в Facebook сообщает депутат Вильнюсского горсовета Ромуальда Пошевецкая.







"Все процедуры выполнены, все необходимые разрешения получены, и 1 сентября школа наконец встретит в новом статусе. Для этого понадобилось более 5 лет напряженной работы, более 5 лет разочарований и надежд, упорства и сплоченности! Поздравляю коллектив школы, родителей, учеников и всех, кто был причастен к этой победе!" - сказала Пошевецкая. Сегодня Вильнюсский горсовет единогласно принял окончательное решение по преобразованию Вильнюсской школы им. А.Пушкина в гуманитарную гимназию с 12 -летним циклом обучения ( с 1 по 12 класс). Об этом на своей страничке в Facebook сообщает депутат Вильнюсского горсовета Ромуальда Пошевецкая."Все процедуры выполнены, все необходимые разрешения получены, и 1 сентября школа наконец встретит в новом статусе. Для этого понадобилось более 5 лет напряженной работы, более 5 лет разочарований и надежд, упорства и сплоченности! Поздравляю коллектив школы, родителей, учеников и всех, кто был причастен к этой победе!" - сказала Пошевецкая. инф.Обзор Категории: общество, образование Ключевые слова: школы, гимназия, нацменьшинства, горсовет География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 120 раз Комментарии