|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Накануне 1 сентября столичная школа им. Пушкина стала длинной гимназией
Сегодня Вильнюсский горсовет единогласно принял окончательное решение по преобразованию Вильнюсской школы им. А.Пушкина в гуманитарную гимназию с 12 -летним циклом обучения ( с 1 по 12 класс). Об этом на своей страничке в Facebook сообщает депутат Вильнюсского горсовета Ромуальда Пошевецкая.
"Все процедуры выполнены, все необходимые разрешения получены, и 1 сентября школа наконец встретит в новом статусе. Для этого понадобилось более 5 лет напряженной работы, более 5 лет разочарований и надежд, упорства и сплоченности! Поздравляю коллектив школы, родителей, учеников и всех, кто был причастен к этой победе!" - сказала Пошевецкая.
инф.Обзор
Категории: общество, образование
Ключевые слова: школы, гимназия, нацменьшинства, горсовет
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|