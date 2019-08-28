Элладская православная церковь признала украинскую автокефалию 🔊 Воспроизвести



Архиепископ Афинский Иероним II поручил комитетам Священного Синода Греческой православной церкви выдать заключение о возможном признании Православной церкви Украины. Те высказались утвердительно сообщает



Элладская (Греческая) православная церковь признала новую Православную церковь Украины (ПЦУ). Священный Синод во главе с архиепископом Афинским Иеронимом II принял соответствующее решение в ходе заседания в греческой столице в среду, 28 августа. Против выступил лишь митрополит Китирский Серафим. Архиепископ Афинский Иероним II поручил комитетам Священного Синода Греческой православной церкви выдать заключение о возможном признании Православной церкви Украины. Те высказались утвердительно сообщает DW Элладская (Греческая) православная церковь признала новую Православную церковь Украины (ПЦУ). Священный Синод во главе с архиепископом Афинским Иеронимом II принял соответствующее решение в ходе заседания в греческой столице в среду, 28 августа. Против выступил лишь митрополит Китирский Серафим. Первоначально архиепископ Афинский намеревался вынести вопрос на голосование в ходе конференции епископов Греции в октябре. Однако в этом случае он мог столкнуться с разногласиями внутри епископата, отмечает агентство KNA.



Иероним II поручил комитетам Синода по церковному праву и межправославным вопросам выдать заключение о возможном признании ПЦУ. Оба комитета утвердительно высказались по этому поводу.



Автокефалия ПЦУ



Православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года на объединительном поместном соборе в Киеве. Ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. В ПЦУ вошли в полном составе Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос (указ) о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию.



В конце мая Епифаний признал недействительным все документы УПЦ КП, выданные после 30 января. Варфоломей заявил, что не признаёт УПЦ КП.



В Украине также действует Украинская православная церковь Московского патриархата, которая не признала решение объединительного поместного собора и считает сам собор неканоническим. dw.com Категории: в мире, экономика, общество Ключевые слова: церковь, православие, Украина, встреча, патриархи — статья прочитана 142 раза Комментарии