Элладская православная церковь признала украинскую автокефалию

Архиепископ Афинский Иероним II поручил комитетам Священного Синода Греческой православной церкви выдать заключение о возможном признании Православной церкви Украины. Те высказались утвердительно сообщает DW.
Элладская (Греческая) православная церковь признала новую Православную церковь Украины (ПЦУ). Священный Синод во главе с архиепископом Афинским Иеронимом II принял соответствующее решение в ходе заседания в греческой столице в среду, 28 августа. Против выступил лишь митрополит Китирский Серафим.
Первоначально архиепископ Афинский намеревался вынести вопрос на голосование в ходе конференции епископов Греции в октябре. Однако в этом случае он мог столкнуться с разногласиями внутри епископата, отмечает агентство KNA.
Иероним II поручил комитетам Синода по церковному праву и межправославным вопросам выдать заключение о возможном признании ПЦУ. Оба комитета утвердительно высказались по этому поводу.
Автокефалия ПЦУ
Православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года на объединительном поместном соборе в Киеве. Ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. В ПЦУ вошли в полном составе Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос (указ) о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию.
В конце мая Епифаний признал недействительным все документы УПЦ КП, выданные после 30 января. Варфоломей заявил, что не признаёт УПЦ КП.
В Украине также действует Украинская православная церковь Московского патриархата, которая не признала решение объединительного поместного собора и считает сам собор неканоническим.
Иероним II поручил комитетам Синода по церковному праву и межправославным вопросам выдать заключение о возможном признании ПЦУ. Оба комитета утвердительно высказались по этому поводу.
Автокефалия ПЦУ
Православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года на объединительном поместном соборе в Киеве. Ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. В ПЦУ вошли в полном составе Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос (указ) о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию.
В конце мая Епифаний признал недействительным все документы УПЦ КП, выданные после 30 января. Варфоломей заявил, что не признаёт УПЦ КП.
В Украине также действует Украинская православная церковь Московского патриархата, которая не признала решение объединительного поместного собора и считает сам собор неканоническим.