Елизавета II согласовала приостановку работы британского парламента 🔊 Воспроизвести



Королева Великобритании Елизавета II одобрила приостановку работы парламента страны по запросу премьера Бориса Джонсона, сообщает



Елизавета II согласилась с отсрочкой заседаний парламента, передает ТАСС со ссылкой на опубликованное Sky News заявление Тайного совета британского монарха.



Отсрочка заседаний должна вступить в силу «не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября 2019 года», говорится в заявлении. Она должна продлиться до 14 октября 2019 года.



Напомним, Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента Соединенного Королевства до 14 октября. Отмечается, что эта мера существенно снизит шансы британских парламентариев помешать выходу страны из Евросоюза без соглашения. Королева Великобритании Елизавета II одобрила приостановку работы парламента страны по запросу премьера Бориса Джонсона, сообщает ВЗГЛЯД со ссылкой на британские СМИ.Елизавета II согласилась с отсрочкой заседаний парламента, передает ТАСС со ссылкой на опубликованное Sky News заявление Тайного совета британского монарха.Отсрочка заседаний должна вступить в силу «не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября 2019 года», говорится в заявлении. Она должна продлиться до 14 октября 2019 года.Напомним, Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента Соединенного Королевства до 14 октября. Отмечается, что эта мера существенно снизит шансы британских парламентариев помешать выходу страны из Евросоюза без соглашения. Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Учитывая, что парламентарии выходят с каникул 3 сентября, у них остается несколько дней до приостановки работы и несколько дней после приостановки на то, чтобы помешать выходу из ЕС без соглашения.



В настоящее время ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но одновременно настроен против Brexit без соглашения. Брюссель же отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.



27 августа лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения. Они рассматривают различные варианты действий, включая принятие соответствующего законопроекта и вынесение вотума недоверия Джонсону. vz.ru Категории: в Европе, политика Ключевые слова: парламент, ЕС, Британия, выход, Елизавета Вторая, Брекзит, Джонсон — статья прочитана 45 раз Комментарии