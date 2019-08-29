Скандальная «Die Welt» не унимается: хребет Рейху сломали поляки под руководством США 🔊 Воспроизвести



Немецкая газета Die Welt, уже опозорившаяся в своё время, объявив фейком Битву под Прохоровкой, на днях придумала новый главный танковый бой войны: во Франции и с польскими танкистами.



Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передаёт корреспондент



«Немцы и не только немцы, но, в частности, немцы, всё чаще начинают переворачивать какие-то исторические события, как бы говоря о том: «Да кто же может нанести этот превентивный удар?» Газета Welt недавно опубликовала такую замечательную статью. Вы помните, они тогда говорили, что Битвы под Прохоровкой не было, что это всё придумано русскими. Немецкая газета Die Welt, уже опозорившаяся в своё время, объявив фейком Битву под Прохоровкой, на днях придумала новый главный танковый бой войны: во Франции и с польскими танкистами.Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора» «Немцы и не только немцы, но, в частности, немцы, всё чаще начинают переворачивать какие-то исторические события, как бы говоря о том: «Да кто же может нанести этот превентивный удар?» Газета Welt недавно опубликовала такую замечательную статью. Вы помните, они тогда говорили, что Битвы под Прохоровкой не было, что это всё придумано русскими. А вот несколько дней тому назад они опубликовали «замечательную» статью, что, оказывается, была танковая битва во Франции, где польский танковый батальон на голову разгромил две танковые дивизии Ваффен-СС «Рейх» и «Фюрер», где немцы потеряли больше ста танков, и вообще, оказывается, там решилась вся история Второй Мировой войны, и вот это и было основанием для победы», – отметил он.







Эксперт добавил, что газета также представила опрос, проведённый Вашингтонским университетом, где одними из стран-победительниц во Второй Мировой для американцев стали Канада и Новая Зеландия.



«А сегодня они опубликовали очень интересную статью, где они привели данные опроса Вашингтонского университета, где они говорят о том, кого же считают, на самом деле, победителями в этой Второй Мировой войне.



Вы удивитесь, но на первом месте, конечно, США, Великобритания, СССР, а дальше Канада и Новая Зеландия. Вот это, конечно, просто верх того, что можно себе представить. Идёт полное извращение итогов Второй Мировой войны», – подчеркнул Сосновский. politnavigator.net Категории: чп и криминал, история, политика Ключевые слова: польша, война, США, история — статья прочитана 160 раз Комментарии