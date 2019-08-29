Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными 🔊 Воспроизвести Фото: rktracy.blogspot.com



Украинские военнослужащие — главный недостаток Яворовского учебного центра во Львовской области. Таким мнением поделился подполковник Вооруженных сил США, начальник «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» Роберт Трейси в своем личном блоге, сообщает



По его словам, миссию его команды в регионе придется продлить, несмотря на отсутствие претензий к учебной базе полигона, в связи с тем, что процессу подготовки «мешают сами украинские военнослужащие».



В первую очередь он указывает на то, что большинство украинцев не знают английского языка и отказываются его учить, из-за чего инструкторы вынуждены обращаться за помощью к переводчикам. «Но даже между собой они не могут найти общего языка! Одни говорят только на украинском, другие только на русском», — заявил специалист, уточнив, что некоторые вообще говорят только на румынском или венгерском. Украинские военнослужащие — главный недостаток Яворовского учебного центра во Львовской области. Таким мнением поделился подполковник Вооруженных сил США, начальник «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» Роберт Трейси в своем личном блоге, сообщает ЛЕНТА По его словам, миссию его команды в регионе придется продлить, несмотря на отсутствие претензий к учебной базе полигона, в связи с тем, что процессу подготовки «мешают сами украинские военнослужащие».В первую очередь он указывает на то, что большинство украинцев не знают английского языка и отказываются его учить, из-за чего инструкторы вынуждены обращаться за помощью к переводчикам. «Но даже между собой они не могут найти общего языка! Одни говорят только на украинском, другие только на русском», — заявил специалист, уточнив, что некоторые вообще говорят только на румынском или венгерском. Кроме того, подчеркнул автор записи, многие солдаты «ленивые и жадные» и способны «украсть и перепродать любой попавшийся на глаза предмет». Вдобавок на полигоне, по словам Трейси, царит «поголовное пьянство» — в массовых попойках якобы участвуют не только рядовые, но и их командиры. Подполковник также заметил, что большинство украинских военных не в состоянии выполнить простейшие задачи с первого раза, так как были набраны из неграмотных и бедных слоев населения.



Больше всего американского инструктора поразила «откровенная коррупция». «Неважно, хочет ли рядовой стать капралом или младший офицер хочет получить новую должность, любой из них должен за это заплатить своему начальнику», — рассказал он и добавил, что «никто никого не боится».



Вооруженные силы Украины (ВСУ) назвали данный пост фейком, сообщает «Радiо Свобода». Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».



Военные инструкторы из США и Канады проводят подготовку подразделений ВСУ для ведения боевых действий в Донбассе. Украинские власти оценивали проведенную работу как эффективную и выражали надежду, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву.



Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции. Киев не раз обвинял Москву во вмешательстве в свои внутренние дела. Россия последовательно отвергает все обвинения, называя их неприемлемыми и подчеркивая, что не причастна к конфликту в Донбассе и заинтересована в скорейшем разрешении данной ситуации мирным путем. lenta.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: США, военные, инструкторы, характеристика География: Украина — статья прочитана 157 раз Комментарии