Фермеры Германии нашли замену российскому рынку 🔊 Воспроизвести



Сельхозпроизводители Германии смогли переориентироваться на новые рынки сбыта в Азии, заявляют



Сельхозпроизводители Германии сумели за пять лет, прошедших с момента объявления Россией запрета на ввоз продовольствия из Европейского Союза, приспособиться к этим изменениям. Об этом в среду, 28 августа, сообщил агентству dpa вице-президент Немецкого крестьянского союза (Deutscher Bauernverband, DBV) Вернер Шварц (Werner Schwarz). Сельхозпроизводители Германии смогли переориентироваться на новые рынки сбыта в Азии, заявляют DW в Немецком крестьянском союзе.Сельхозпроизводители Германии сумели за пять лет, прошедших с момента объявления Россией запрета на ввоз продовольствия из Европейского Союза, приспособиться к этим изменениям. Об этом в среду, 28 августа, сообщил агентству dpa вице-президент Немецкого крестьянского союза (Deutscher Bauernverband, DBV) Вернер Шварц (Werner Schwarz). "Потеря российского рынка была весьма ощутимой для сельского хозяйства Германии", - признал он. Однако со временем и ценой больших усилий немецкие фермеры смогли открыть для себя новые рынки в Азии. "Сегодня Китай, включая (его специальный административный район. - Ред.) Гонконг, имеют для нас то же значение, что ранее имела Россия", - подчеркнул Шварц, указав, что ежегодный объем аграрного экспорта в этот регион "исчисляется почти двумя миллиардами евро".



Предметами поставок из ФРГ в первую очередь становятся свинина, молочная и зерновая продукция.



Надежда на открытие рынка



Вместе с тем Шварц выразил надежду на то, "что в конфликте вокруг Крыма и востока Украины будет найдено политическое решение, и рынки снова будут открыты".



При этом вице-президент DBV, однако, высказал мнение, что, "по всей вероятности, на то, чтобы вновь закрепиться на российском рынке, потребуется несколько лет".



В 2018 году президент Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) также выступал за отмену торговых ограничений. Так, он напомнил, что до санкций Россия - наравне с США и Швейцарией - входила в тройку крупнейших рынков экспорта из ЕС. Тогда страна ежегодно закупала в Евросоюзе мясо, фрукты и овощи примерно на 1,6 млрд евро. "Этот рынок мы строили в течение многих лет. Нужны годы, чтобы восстановить его", - подчеркивал Руквид.



Продуктовое эмбарго Россия ввела после того, как страны ЕС и США утвердили санкции против Москвы в ответ на аннексию Крыма в 2014 году и в связи с ролью РФ в вооруженном конфликте на востоке Украине. В июне Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки продовольствия до 31 декабря 2020 года. dw.com Категории: экономика, в мире Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки — статья прочитана 126 раз Комментарии