Литва сможет экспортировать яичные продукты в Новую Зеландию 🔊 Воспроизвести



Литовские компании смогут экспортировать в Новую Зеландию яичные продукты, сообщила в среду Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).



Она утверждает, что получила подтверждение компетентного ведомства Новой Зеландии о том, что согласован ветеринарный сертификат на переработанные яичные изделия.



"Разрешение ввозить в Новую Зеландию яичные изделия – это еще одна из возможностей, открывающихся перед нашими компаниями. В стране строятся новые птицефермы, развиваются производственные мощности, поэтому мы надеемся, что наши компании успешно закрепятся на рынке этого государства Тихого океана", – отметил в пресс-релизе директор ГПВС Дарюс Ремейка.



Это уже третья группа пищевых продуктов, об экспорте которых договорились ведомства двух стран. В Новую Зеландию из Литвы экспортируется молоко и молочные продукты, согласованы сертификаты замороженных продуктов.



По словам Д. Ремейки, продолжаются переговоры по экспорту яичных изделий с ведомствами Малайзии, Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Саудовской Аравии, США.



Согласно данным ГПВС, в прошлом году из Литвы было экспортировано более 40 тонн яичной муки, замороженной яичной массы почти 870 тонн, а за семь месяцев этого года соответственно почти 33 тонны и более 850 тонн. Литовские компании смогут экспортировать в Новую Зеландию яичные продукты, сообщила в среду Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).Она утверждает, что получила подтверждение компетентного ведомства Новой Зеландии о том, что согласован ветеринарный сертификат на переработанные яичные изделия."Разрешение ввозить в Новую Зеландию яичные изделия – это еще одна из возможностей, открывающихся перед нашими компаниями. В стране строятся новые птицефермы, развиваются производственные мощности, поэтому мы надеемся, что наши компании успешно закрепятся на рынке этого государства Тихого океана", – отметил в пресс-релизе директор ГПВС Дарюс Ремейка.Это уже третья группа пищевых продуктов, об экспорте которых договорились ведомства двух стран. В Новую Зеландию из Литвы экспортируется молоко и молочные продукты, согласованы сертификаты замороженных продуктов.По словам Д. Ремейки, продолжаются переговоры по экспорту яичных изделий с ведомствами Малайзии, Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Саудовской Аравии, США.Согласно данным ГПВС, в прошлом году из Литвы было экспортировано более 40 тонн яичной муки, замороженной яичной массы почти 870 тонн, а за семь месяцев этого года соответственно почти 33 тонны и более 850 тонн. BNS Категории: экономика, в мире Ключевые слова: экспорт, яйца, Новая Зеландия География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии