Страсти вокруг трубы 🔊 Воспроизвести



В среду акционеры литовской компании передачи природного газа Amber Grid одобрили договор о прокладке магистрального газопровода в Польшу (GIPL) на территории Литвы с компанией по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora, действующей вместе с Siauliu dujotiekio statyba. Договор был одобрен несмотря на то, что другие участвовавшие в конкурсе компании оспаривали такой выбор оператора.



"Принято решение: одобрить решение правления Amber Grid от 6 августа 2019 года о заключении договора закупки строительных работ Литовско-польского газопровода (GIPL) с компанией Alvora и с компанией Siauliu dujotiekio statyba, действующими на основе договора объединенной деятельности, и об утверждении существенных его условий", – говорится в сообщении Amber Grid, распространенном через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq. В среду акционеры литовской компании передачи природного газа Amber Grid одобрили договор о прокладке магистрального газопровода в Польшу (GIPL) на территории Литвы с компанией по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora, действующей вместе с Siauliu dujotiekio statyba. Договор был одобрен несмотря на то, что другие участвовавшие в конкурсе компании оспаривали такой выбор оператора."Принято решение: одобрить решение правления Amber Grid от 6 августа 2019 года о заключении договора закупки строительных работ Литовско-польского газопровода (GIPL) с компанией Alvora и с компанией Siauliu dujotiekio statyba, действующими на основе договора объединенной деятельности, и об утверждении существенных его условий", – говорится в сообщении Amber Grid, распространенном через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq. Пересмотреть вывод комиссии по надежности Alvora просила польская компания строительства энергообъектов Rafako, участвовавшая в конкурсе вместе с литовской компанией MT Group. В комиссию обратилась и отстраненная от участия в конкурсе каунасская компания KRS – последняя утверждает, что при оценке участников конкурса могли применяться неодинаковые критерии.



Пресс-служба правительства подтвердила BNS что такие заявления получены, однако указала, что Литовская правительственная комиссия, оценивающая сделки стратегических предприятий, не намерена повторно оценивать соответствие критериям нацбезопасности победителя конкурса на прокладку магистрального газопровода в Польшу.



Сделка с Alvora стоимостью 97 млн евро была одобрена советом директоров газотранспортной компании Amber Grid 6 августа.



Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь вместе с оператором газопередающей системы Польши Gaz-System. Намечается, что газовая перемычка будет введена в эксплуатацию в конце 2021 года.



Протяженность всего газопровода составляет 508 км, стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.



После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза.



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Литовская компания прокладки газопроводов MT Group и ее польский партнер – строитель энергетических объектов Rafako обжаловали в суде конкурс прокладки магистрального газопровода в Польшу (GIPL) на территории Литвы стоимостью почти в 100 млн евро, на котором побелила компания по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora, действующая вместе с Siauliu dujotiekio statyba.



По словам представителя MT Group Симонаса Куницкаса, компания обратилась в суд потому, что организатор конкурса Amber Grid отклонил предъявленные претензии по поводу деятельности Alvora в России и Белоруссии.



"По нашим оценкам, после выяснения новых обстоятельств о деятельности компаний Alvora и реализованных в России и Белоруссии энергетических проектах, консорциум Alvora и Siauliu dujotiekiu statyba не может быть объявлен победителем", – отметил в пресс-релизе С. Куницкас.



"Обоснованные сомнения у нас вызывает и то, что на конкурсе компании оценивались не по одинаковым критериям. Поэтому результаты конкурса мы обжалуем в суде и просим применить временные меры защиты", – сказал он.



В среду акционеры литовской компании передачи природного газа Amber Grid одобрили договор о прокладке магистрального газопровода в Польшу (GIPL) с Alvora, действующей вместе с Siauliu dujotiekio statyba. Договор был одобрен, несмотря на то, что другие участвовавшие в конкурсе компании оспаривали такой выбор оператора.



MT Group утверждает, что компании Alvora в России и Беларуси проводили строительные и ремонтные работы на нефтепроводах, газопроводах электростанциях, выполняли прочие крупные государственные заказы. По словам MT Group, в Белоруссии и России Alvora получает значительные доходы, а реализуемые ею проекты крупномасштабны и дорогостоящи.



Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь вместе с оператором газопередающей системы Польши Gaz-System. Намечается, что газовая перемычка будет введена в эксплуатацию в конце 2021 года.



Протяженность всего газопровода составляет 508 км, стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.



После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, строительство География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии