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На Новой волне прошел творческий вечер Анжелики Варум





В рамках "Новой волны-2019" прошел творческий вечер Анжелики Варум. Ведущей концерта стала давняя подруга Анжелики - певица Лолита, которая по ее собственному признанию, знакома с Анжеликой Варум еще с 1989 года, а начало знакомству положила... игра в кости.

Лолита в течение вечера вспоминала как вехи своей творческой биографии, так и вехи биографии Анжелики Варум. И особенно первые после свадьбы с Леонидом Агутиным песни.

Примечательно, что фактически лишь слова Лолиты дали возможность зрителям узнать, чему же все-таки посвящен концерт: речь шла о 50-летнем юбилее певицы. Ожидаемо особое место в творческом вечере заняла личность Юрия Варум - ушедшего несколько лет от нас в мир иной отца Анжелики, который довольно долгое время писал песни для своей дочери.
Более того, Лолита вызвала ближе к сцене постоянного соавтора Юрия - поэта Кирилла Крастошевского, которого зал принял очень тепло.

Были и совсем уж близкие друзья: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Каждый из исполнителей выбрал песню из репертуара Анжелики Варум, которая больше всего ему близка по духу. Певица Елка, в частности, "Музыки осталось мало", Юлия Савичева - "Художник, что рисует дождь".

Сама Лолита исполнила песню "Городок", которую Анжелика Варум не поет с тех пор, как умер ее отец. При этом ведущей подпевал весь зал.

Концерт был на полном позитиве, и даже технический сбой, а именно выключение фонограммы, был Лолитой очень хорошо обыгран: "Это "Русское радио" сделало" (явно имея ввиду скандал с проведением параллельного "Новой волне" мероприятия данным организатором - ред.).

Сама Анжелика Варум также спела - песню "Всё в твоих руках", под которую на сцену вышли все участники концерта.

Завершая вечер, она поблагодарила всех, кто ей составил компанию в этот творческий вечер.
Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: культура, в России
Ключевые слова: Сочи, "Новая волна", Анжелика Варум
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добавлена сегодня, 28 августа, 21:00

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