Быть или не быть 4-дневной рабочей неделе в России? 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







В России активно обсуждается идея четырёхдневной рабочей недели с возможным сохранением общего количества рабочих часов. Экспертное сообщество при этом разделилось на два лагеря: одни считают инициативу популистской и предрекают России рост числа людей с ожирением и невротическими расстройствами, а вот в Минздраве и Госдуме к предложению отнеслись положительно.



Эксперты Минздрава также предложили предварительно поставить эксперимент в небольшом населённом пункте, прежде чем, вводить четырёхдневку по всей стране. Кроме того, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в связи с технологическим прогрессом возможность перехода не только российской, но и всей мировой экономики на четырёхдневную рабочую неделю. Эксперты Минздрава также предложили предварительно поставить эксперимент в небольшом населённом пункте, прежде чем, вводить четырёхдневку по всей стране. Кроме того, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в связи с технологическим прогрессом возможность перехода не только российской, но и всей мировой экономики на четырёхдневную рабочую неделю.



Как отметил в данной связи на пресс-конференции в Москве врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, выше упомянутая инициатива может быть на данном этапе не реализована потому, что одновременно с инициативой о сокращении количества дней рабочей недели предлагается увеличение продолжительности рабочего дня до 10-ти часов.



"10-часовой рабочий день - это с точки зрения гигиены труда, гигиены мозга не очень здорово, потому что основной процесс, к которому ведет длинный рабочий день - усталость, которая имеет свойство накапливаться. В том числе речь идет и об усталости мозга. Что такое усталость мозга? Это возрастающее количество ошибок при работе, которые как раз вот обратная сторона - это снижение производительности труда, то есть снижение его эффективности.



Поэтому если мы будем все время увеличивать продолжительность рабочего дня - не частоту, а именно продолжительность, то к концу 10-11-12-го часа у нас даже народ, который склонен к трудоголизму, не будет работать в полную силу. Но многие не хотят работать в структуре, где надо ходить на работу, он хочет сидеть на море, нажимать на кнопочку и слышать как приходит смсочка, как упали денежки", - добавил Александр Федорович.



Эксперт обращает внимание на то, что в "прогрессивной Европе" подобные инициативы сейчас не обсуждаются, там обсуждается скорее сокращение рабочего дня с 8 до 6 часов.



"Наши коллеги из Европы - это люди очень взвешенные, это люди, которые даже при условии того, что кое-где даже имеется некий социалистический уклад производства, в основной своей массе остаются людьми, ориентированными на получение сверхприбыли.



И потому Европа, может, будет не столько ориентироваться на минимальную оплату часа, сколько на выполненную работу.



То есть, если на сегодняшний день человек получает определенный объем работы и справляется с этим за 2 часа или за 3, то он должен получить право соответствующего отдыха, по сравнению с теми, кто выполнит аналогичную работу за 8 часов", - добавил эксперт.



Фото из архива "Обзора"







В то же время первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по экономической политике Сергей Калашников считает, что инициатива 4-дневной рабочей недели в России "к реальной жизни не имеет никакого отношения":



Во-первых, нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения.



"Во-вторых, еще одна причина почему эта инициатива может не реализоваться, есть так случится, введение 4-дневной рабочей недели прежде всего ляжет очень серьезным бременем на бюджет Российской Федерации", - отметил, в частности, российский сенатор.



Для бизнеса эта инициатива абсолютно посторонняя. Дело в том, что бизнес и сейчас не работает по принципу сколько ты отбыл. Таких профессий не так уж и много, где нужно именно отбывать, таких рабочих мест не так уж и много.



Люди работают на результат, что для бизнеса естественно. Ну и самое главное. Мне кажется, люди, которые выдвигали эту инициативу, хотя я не могу отказать им в опыте и в знаниях, они вообще-то трудно себе представляют, что такое изменение рабочей недели, какие колоссальные трансформации это потребует в обществе, в отдельных сегментах рынка, в отдельных сегментах государственно важных направлений. Вот представьте себе, к примеру, к чему приведет введение 4-дневной рабочей недели в школах", - добавил Сергей Калашников.



Учитывая все выше изложенное, российский сенатор считает, что выше упомянутая инициатива - чисто популистская мера, хотя, по его мнению, в контексте данного разговора будет не лишним напомнить слова Карла Маркса о том, что богатство общества измеряется количеством свободного времени трудящихся. Кроме того, не стоит забывать и о том, что в Европе есть несколько стран, где рабочая неделя составляет всего лишь 32 часа.



"Но вопрос, в чем измерять рабочее время -в неделе или в днях - это вопрос очень серьезный. Я бы в начале попробовал изменить, скажем так, объем рабочего дня. Наши дедушки боролись за 8-часовой рабочий день, вполне можно бы побороться и за 6-часовой рабочий день. Это было бы более понятно и не требовало бы тех серьезных трансформаций, которые может потребовать изменение рабочей недели",- добавил Сергей Калашников.



Хотя в целом, считает он, если уж зашла речь об изменениях в системе организации труда, то нужно уходить при нормировании оплаты труда от помесячной оплаты, понедельной, нужно переходить на минимальную почасовую оплату труда- многие вопросы тогда, по мнению российского сенатора, будут решены (хотя до настоящего момента соответствующих инициатив выдвинуто не было - ред.).



Фото из архива "Обзора"







Немногим более позитивно к инициативе о сокращении рабочей недели настроен директор центра Конъюнктурных исследований НИУ Высшей школы экономики Георгий Остапкович, который считает, что данная инициатива является по своей сути "гуманной, благоприятной для людей".



"Если она внедрится, то часть людей улучшит качество жизни. Я думаю, что у данной части людей появится возможность заниматься творчеством, быть с детьми и т.п.", - добавил эксперт.



Вместе с тем, считает он, довольно большая часть людей наверняка лишний высвободившийся день будет использовать как приработок к своему основному заработку. Основанием для подобных прогнозов служит в первую очередь то, что сегодня население в среднем получает по 35 тысяч российских рублей в месяц, по данным Росстата, что "меньше 500 евро", чувствуя при этом недостаток в реальных располагаемых доходах



В то же время, добавил эксперт, нельзя забывать и о том, что если мы снижаем время выполнения трудовых обязанностей, то автоматически у нас падает производительность труда и, как следствие этого, автоматически падает производство торгуемых товаров и услуг.



"Здесь даже не надо делать какие-то сверхкосмические расчеты. Мы можем посмотреть данные Росстата за май месяц любого из последних годов. Вы должны понимать, что май (любой май!) - это примерно та ситуация, которую предлагают сегодня инициаторы. Это минус 4 дня за счет праздников. Если сравнивать май с апрелем, то имеется падение производства", - добавил эксперт.



Помимо этого, обратил он внимание, при рассмотрении вопроса о целесообразности либо нецелесообразности 4-дневной рабочей недели следует учитывать и тот факт, что в России 30-35% ВВП производят предприятия непрерывного цикла: это вся добывающая промышленность, это металлургия, это обработка нефти, пищевка, весь общественный транспорт и так далее.



Но при всем при этом, считает Георгий Остапкович, нельзя в целом отказываться от инициативы по переходу на рабочую четырехдневку: "Если мы войдем в 4-ю промышленную революцию, войдем в цифровую эпоху, запустим роботизацию, запустим аддитивные технологии, и создадим массу технологий трудосберегающих, то, вполне возможно, к этому вопросу можно будет вернуться, но, по моим оценкам, лет через 15". Он, в частности, уже поручил Минтруду в срок до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. В документе говорится, что чиновники должны оценить влияние четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу. Работа будет проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.Как отметил в данной связи на пресс-конференции в Москве врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, выше упомянутая инициатива может быть на данном этапе не реализована потому, что одновременно с инициативой о сокращении количества дней рабочей недели предлагается увеличение продолжительности рабочего дня до 10-ти часов."10-часовой рабочий день - это с точки зрения гигиены труда, гигиены мозга не очень здорово, потому что основной процесс, к которому ведет длинный рабочий день - усталость, которая имеет свойство накапливаться. В том числе речь идет и об усталости мозга. Что такое усталость мозга? Это возрастающее количество ошибок при работе, которые как раз вот обратная сторона - это снижение производительности труда, то есть снижение его эффективности.Поэтому если мы будем все время увеличивать продолжительность рабочего дня - не частоту, а именно продолжительность, то к концу 10-11-12-го часа у нас даже народ, который склонен к трудоголизму, не будет работать в полную силу. Но многие не хотят работать в структуре, где надо ходить на работу, он хочет сидеть на море, нажимать на кнопочку и слышать как приходит смсочка, как упали денежки", - добавил Александр Федорович.Эксперт обращает внимание на то, что в "прогрессивной Европе" подобные инициативы сейчас не обсуждаются, там обсуждается скорее сокращение рабочего дня с 8 до 6 часов."Наши коллеги из Европы - это люди очень взвешенные, это люди, которые даже при условии того, что кое-где даже имеется некий социалистический уклад производства, в основной своей массе остаются людьми, ориентированными на получение сверхприбыли.И потому Европа, может, будет не столько ориентироваться на минимальную оплату часа, сколько на выполненную работу.То есть, если на сегодняшний день человек получает определенный объем работы и справляется с этим за 2 часа или за 3, то он должен получить право соответствующего отдыха, по сравнению с теми, кто выполнит аналогичную работу за 8 часов", - добавил эксперт.В то же время первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по экономической политике Сергей Калашников считает, что инициатива 4-дневной рабочей недели в России "к реальной жизни не имеет никакого отношения":Во-первых, нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения."Во-вторых, еще одна причина почему эта инициатива может не реализоваться, есть так случится, введение 4-дневной рабочей недели прежде всего ляжет очень серьезным бременем на бюджет Российской Федерации", - отметил, в частности, российский сенатор.Для бизнеса эта инициатива абсолютно посторонняя. Дело в том, что бизнес и сейчас не работает по принципу сколько ты отбыл. Таких профессий не так уж и много, где нужно именно отбывать, таких рабочих мест не так уж и много.Люди работают на результат, что для бизнеса естественно. Ну и самое главное. Мне кажется, люди, которые выдвигали эту инициативу, хотя я не могу отказать им в опыте и в знаниях, они вообще-то трудно себе представляют, что такое изменение рабочей недели, какие колоссальные трансформации это потребует в обществе, в отдельных сегментах рынка, в отдельных сегментах государственно важных направлений. Вот представьте себе, к примеру, к чему приведет введение 4-дневной рабочей недели в школах", - добавил Сергей Калашников.Учитывая все выше изложенное, российский сенатор считает, что выше упомянутая инициатива - чисто популистская мера, хотя, по его мнению, в контексте данного разговора будет не лишним напомнить слова Карла Маркса о том, что богатство общества измеряется количеством свободного времени трудящихся. Кроме того, не стоит забывать и о том, что в Европе есть несколько стран, где рабочая неделя составляет всего лишь 32 часа."Но вопрос, в чем измерять рабочее время -в неделе или в днях - это вопрос очень серьезный. Я бы в начале попробовал изменить, скажем так, объем рабочего дня. Наши дедушки боролись за 8-часовой рабочий день, вполне можно бы побороться и за 6-часовой рабочий день. Это было бы более понятно и не требовало бы тех серьезных трансформаций, которые может потребовать изменение рабочей недели",- добавил Сергей Калашников.Хотя в целом, считает он, если уж зашла речь об изменениях в системе организации труда, то нужно уходить при нормировании оплаты труда от помесячной оплаты, понедельной, нужно переходить на минимальную почасовую оплату труда- многие вопросы тогда, по мнению российского сенатора, будут решены (хотя до настоящего момента соответствующих инициатив выдвинуто не было - ред.).Немногим более позитивно к инициативе о сокращении рабочей недели настроен директор центра Конъюнктурных исследований НИУ Высшей школы экономики Георгий Остапкович, который считает, что данная инициатива является по своей сути "гуманной, благоприятной для людей"."Если она внедрится, то часть людей улучшит качество жизни. Я думаю, что у данной части людей появится возможность заниматься творчеством, быть с детьми и т.п.", - добавил эксперт.Вместе с тем, считает он, довольно большая часть людей наверняка лишний высвободившийся день будет использовать как приработок к своему основному заработку. Основанием для подобных прогнозов служит в первую очередь то, что сегодня население в среднем получает по 35 тысяч российских рублей в месяц, по данным Росстата, что "меньше 500 евро", чувствуя при этом недостаток в реальных располагаемых доходахВ то же время, добавил эксперт, нельзя забывать и о том, что если мы снижаем время выполнения трудовых обязанностей, то автоматически у нас падает производительность труда и, как следствие этого, автоматически падает производство торгуемых товаров и услуг."Здесь даже не надо делать какие-то сверхкосмические расчеты. Мы можем посмотреть данные Росстата за май месяц любого из последних годов. Вы должны понимать, что май (любой май!) - это примерно та ситуация, которую предлагают сегодня инициаторы. Это минус 4 дня за счет праздников. Если сравнивать май с апрелем, то имеется падение производства", - добавил эксперт.Помимо этого, обратил он внимание, при рассмотрении вопроса о целесообразности либо нецелесообразности 4-дневной рабочей недели следует учитывать и тот факт, что в России 30-35% ВВП производят предприятия непрерывного цикла: это вся добывающая промышленность, это металлургия, это обработка нефти, пищевка, весь общественный транспорт и так далее.Но при всем при этом, считает Георгий Остапкович, нельзя в целом отказываться от инициативы по переходу на рабочую четырехдневку: "Если мы войдем в 4-ю промышленную революцию, войдем в цифровую эпоху, запустим роботизацию, запустим аддитивные технологии, и создадим массу технологий трудосберегающих, то, вполне возможно, к этому вопросу можно будет вернуться, но, по моим оценкам, лет через 15". Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: в России Ключевые слова: Россия, 4-дневная рабочая неделя География: Россия, Москва — статья прочитана 34 раза Комментарии