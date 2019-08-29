Загрузка... Кабмин Литвы планирует запретить использование диких животных в цирке 🔊 Воспроизвести



В среду литовское правительство предложило парламенту запретить использование диких млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных во время выступлений в цирке.



Министерство окружающей среды утверждает, что использование животных в цирке не согласуется со стандартами их благополучия, поскольку против них используется насилие, животных перевозят с одного места на другое на тысячи километров, их держат закрытыми в прицепах грузовиков, где невозможно обеспечить их потребности.



На минувшей неделе вопрос животных в цирке был отложено, поскольку до конца не были согласованы предлагаемые положения проекта с Министерством сельского хозяйства, которое администрирует Реестр хозяйственных животных.



По сообщению Министерства окружающей среды, запрет не предотвратит использование животных в стационарных местах, например, выступления дельфинов в дельфинариумах. В среду литовское правительство предложило парламенту запретить использование диких млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных во время выступлений в цирке.Министерство окружающей среды утверждает, что использование животных в цирке не согласуется со стандартами их благополучия, поскольку против них используется насилие, животных перевозят с одного места на другое на тысячи километров, их держат закрытыми в прицепах грузовиков, где невозможно обеспечить их потребности.На минувшей неделе вопрос животных в цирке был отложено, поскольку до конца не были согласованы предлагаемые положения проекта с Министерством сельского хозяйства, которое администрирует Реестр хозяйственных животных.По сообщению Министерства окружающей среды, запрет не предотвратит использование животных в стационарных местах, например, выступления дельфинов в дельфинариумах. Если предложение будет одобрено в сейме, то оно вступит в силу с ноября 2020 года. Цирковых животных можно будет содержать до их естественной смерти, с запретом размножения.



Использование животных в цирке ограничивают 24 государства Европы.



Кроме того, Кабмин Литвы предлагает, чтобы при желании ввоза в Литву трофеев из диких животных из третьих стран, за исключением косулей, лосей, оленей или прочих животных, охота на которых разрешена, требовалось разрешение.



Также предлагается обязать владельцем земельных участков и водоемов уничтожать инвазивные виды растений. Загрузка... BNS Категории: общество Ключевые слова: запрет, животные, цирк География: Литва — статья прочитана 72 раза Комментарии