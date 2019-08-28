Китайцы, спровоцировавшие конфликт во время митинга в поддержку Гонконга, оштрафованы 🔊 Воспроизвести



Два гражданина Китая, которые на минувшей неделе в Вильнюсе вызвали конфликт на митинге в поддержку Гонконга, наказаны штрафами в размере 15 евро.



Это половина минимального штрафа.



Как сказала в среду BNS представитель Вильнюсской полиции по связям с прессой Юлия Самороковская, на двух граждан Китая составлены протоколы о препятствии общесвтенному порядку.



После происшествия в полицию были доставлены несколько лиц, у которых были претензии. Одним из заявителей был гражданин Китая, вторым - гражданка Литвы.



По поводу инцидента в полицию обратился МИД Литвы. Министерство запросило информацию об участии в митинге сотрудников посольства Китая.



У полиции нет данных о том, что участвующие в произошедшем китайцы были бы сотрудниками посольства.



В минувшую пятницу несколько сотен человек на демонстрации в Вильнюсе выразили поддержку гонконгским активистам, которые отметили тридцатилетние Балтийского пути, организовав в своей стране живую цепь протеста против вмешательства центральных властей Китая.



Прибывшие на митинг сторонники Пекина с флагами Китая сначала наблюдали на подступах к площади, однако, когда толпа начала расходиться, они смешались с инициаторами протеста. Возникли споры и потасовки между сторонниками Гонконга и Китая. Два гражданина Китая, которые на минувшей неделе в Вильнюсе вызвали конфликт на митинге в поддержку Гонконга, наказаны штрафами в размере 15 евро.Это половина минимального штрафа.Как сказала в среду BNS представитель Вильнюсской полиции по связям с прессой Юлия Самороковская, на двух граждан Китая составлены протоколы о препятствии общесвтенному порядку.После происшествия в полицию были доставлены несколько лиц, у которых были претензии. Одним из заявителей был гражданин Китая, вторым - гражданка Литвы.По поводу инцидента в полицию обратился МИД Литвы. Министерство запросило информацию об участии в митинге сотрудников посольства Китая.У полиции нет данных о том, что участвующие в произошедшем китайцы были бы сотрудниками посольства.В минувшую пятницу несколько сотен человек на демонстрации в Вильнюсе выразили поддержку гонконгским активистам, которые отметили тридцатилетние Балтийского пути, организовав в своей стране живую цепь протеста против вмешательства центральных властей Китая.Прибывшие на митинг сторонники Пекина с флагами Китая сначала наблюдали на подступах к площади, однако, когда толпа начала расходиться, они смешались с инициаторами протеста. Возникли споры и потасовки между сторонниками Гонконга и Китая. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: конфликт, Китай, акция, полиция, поддержка, протесты, Гонконг География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 125 раз Комментарии