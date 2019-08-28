У премьера Литвы обнаружен рак /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В среду литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что у него обнаружена лимфома – гематологический рак лимфатической системы первой стадии, но он надеется выздороветь после лечения в сентябре и октябре.



"Это лимфома, первая стадия, она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия", – сказал премьер журналистам в правительстве.



"Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно", – добавил он.



С. Сквярнилис отметил, что проблемы в лимфатической системе были обнаружены после проверки здоровья в мае этого года, после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат правящих "аграриев".



"К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз", – сказал премьер. "Это лимфома, первая стадия, она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия", – сказал премьер журналистам в правительстве."Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно", – добавил он.С. Сквярнилис отметил, что проблемы в лимфатической системе были обнаружены после проверки здоровья в мае этого года, после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат правящих "аграриев"."К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз", – сказал премьер. Один из руководителей страны подтвердил, что в сентябре и октябре циклы лечения должны завершиться, после чего врачи надеются на полное выздоровление.



"Надеюсь и я", – сказал С. Сквярнялис.



Президент Гитанас Науседа предоставил С. Сквярнялису возможность при необходимости отсутствовать на работе до 4 октября.



Согласно декрету главы государства, премьера в этот период будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.



Премьер сказал, что ощущает себя трудоспособным, однако придется не быть на работе в связи с медицинскими процедурами, после которых С. Сквярнялису рекомендовано не находиться вблизи людей в связи с опасностью инфекции.



"Это единственное препятствие, которое может осложнить определенное общение, все прочее: заседания проходят, проходят встречи, запланированы иностранные гости", – сказал С. Сквярнялис.



"Пока я точно могу сказать, что ничего не чувствую, чтобы что-то изменилось в трудоспособности", – добавил он.



На этой неделе премьер отсутствовал на работе в понедельник и вторник.



Он также сообщил, что ежегодно лимфома выявляется у нескольких тысяч жителей Литвы, и призвал людей проверять здоровье.



"Я могу быть хорошим примером – проверяйтесь, хотя и чувствуете себя хорошо. Я всегда чувствовал себя прекрасно, и сейчас чувствую прекрасно, и перед операцией чувствовал себя прекрасно", – сказал премьер.



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В среду литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что не намерен создавать политическую партию.



"Я не создаю партию, не намерен создавать партию", – сказал в среду журналистам в правительстве премьер, делегированный правящими "аграриями".



Об этом он заявил после того, как СМИ опубликовали информацию о том, что Реестровом центре на полгода было зарезервировано название партии "Во благо отечества" – таким был и лозунг С. Сквярнялиса президентских выборах.



Премьер отметил, что резервацию "возможно" сделали его политические соратники для того, чтобы "защитить имя, которое имело смысл и собрало немало – почти 300 тыс. голосов".



С. Сквярнялис также сказал, что не планирует становиться членом какой-либо политической партии.



На майских президентских выборах С. Сквярнялис не прошел во второй тур и остался третьим. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: премьер, лечение, рак, заболевание География: Литва — статья прочитана 169 раз Комментарии