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Анна Нетребко: очень люблю Новую волну

Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым. Фото: fashiondigest.ru
Одной из самых ожидаемых исполнительниц в Сочи стала Анна Нетребко. Несмотря на то, что фестиваль "Новая волна" в большей степени эстрадный, Анна со своими оперными композициями очень хорошо вписалась в выше упомянутый праздник музыки. Корреспондент "Обзора" воспользовался случаем и задал несколько вопросов звезде. - Анна, как ощущения от очередного приезда на "Новую волну"? - Я очень хорошо себя здесь ощущаю, здесь свежий ветер морской, и вообще здесь очень много хорошего! - Чего Вы можете пожелать участникам конкурса нынешнего года? - Если не победы, то, по меньшей мере, яркого и незабываемого пребывания на нынешнем конкурсе.
- Не так давно, буквально в июне месяце нынешнего года, Вы выступали на церемонии открытия II Европейских игр в Минске. Как впечатления? - Абсолютно всем всё понравилось, всё очень красиво, все очень старались. Фактически весь стадион "Динамо" смотрел в одну сторону. - Анна, в качестве простого музыкального потребителя как Вы относитесь к эстраде? - Ну конечно, я люблю эстраду и исполнителей тоже, и с большим уважением отношусь к коллегам. Эстрада - это другая музыка, другое искусство, но мы ее уважаем и любим, как и другие виды искусства - Анна, Ваш путь на эстраде начался с дуэта с Киркоровым. То есть, Вы все же вливаетесь в ряды шоу-бизнеса? - На самом деле у меня нет цели влиться в ряды российского шоу-бизнеса, это другая песня. Я просто очень рада, что выпала честь и возможность записать диск с замечательной музыкой, она мне очень нравится. Скоро, кстати, в ноябре, мы презентуем очень интересный диск. - Спасибо за интересную беседу!
Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: культура, в России
Ключевые слова: Новая волна, Сочи, Анна Нетребко
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добавлена сегодня, 28 августа, 20:30

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