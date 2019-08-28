Командующий норвежской армией: Россия разместила ядерные ракеты в 16 километрах от Норвегии 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Павел Львов



ДРСМД остался в прошлом: и США, и Россия уже вовсю испытывают ракеты средней дальности. Для Европы ситуация опасна как никогда, говорят эксперты. Превращаясь в стартовые площадки для американских ракет в рамках НАТО, европейские страны одновременно становятся и мишенью для России в случае конфликта. Российские ракеты размещены всего в 16 км от Норвегии, напоминает «Дагбладет».



В подкасте специализированной газеты Forsvarets forum («Форум обороны») «Война и все такое» (Krig & Sånn) командующий норвежской армией Хокон Брюн-Ханссен (Haakon Bruun-Hanssen) рассказал, что Россия разместила ракеты средней дальности вдоль границы с Норвегией.



«Россия развертывает новые виды ядерного оружия средней дальности как вдоль границ прибалтийских стран, так и вдоль наших границ», — рассказал командующий норвежской армией Forsvarets forum. В подкасте специализированной газеты Forsvarets forum («Форум обороны») «Война и все такое» (Krig & Sånn) командующий норвежской армией Хокон Брюн-Ханссен (Haakon Bruun-Hanssen) рассказал, что Россия разместила ракеты средней дальности вдоль границы с Норвегией.«Россия развертывает новые виды ядерного оружия средней дальности как вдоль границ прибалтийских стран, так и вдоль наших границ», — рассказал командующий норвежской армией Forsvarets forum.



Новая гонка вооружений



Вильхельмсен напоминает, что подписанный в 1987 году Договор о ракетах средней и меньшей дальности больше не действует. Это соглашение запрещало России и США иметь наземные ракеты средней дальности.



В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из соглашения, поскольку, по его мнению, Россия его не соблюдала.



В феврале этого года Владимир Путин высказал мнение, что договор нарушили США. И вот 2 августа ДРСМД остался в прошлом.



«Прошла всего пара недель после того, как ДРСМД прекратил действовать. Недавно США испытывали ракеты средней дальности, которые нарушали бы ДРСМД, если бы он все еще существовал, и Путин заявил, что Россия примет ответные меры, если США разместят эти ракеты в Европе. Экспертов тревожит, что ДРСМД перестал действовать, поскольку это может стать началом новой гонки вооружений. Возможно, она уже началась», — заявляет Вильхельмсен и продолжает:



«Это опасная для Европы ситуация. США могут разместить свои ракеты средней дальности в европейских странах вроде Польши или Норвегии, чтобы надавить на Россию. Но, становясь стартовой площадкой для американских ракет, европейские страны одновременно становятся и мишенью для России».



Однако сотрудница Норвежского института внешней политики подчеркивает, что ракеты еще не развернуты.



Мы делаем то же самое



В подкасте Forsvarets forum участвовала также Хедда Лангемюр (Hedda Langemyr), руководитель Форума по иностранным делам и безопасности.



Она подчеркивает, что вооружения наращивают не только русские.



«Мы ведь делаем то же самое. Сначала учения „Единый трезубец", а теперь временное размещение американского Второго флота ВМС в море на севере. Очевидно, что присутствие наращивают обе стороны», — сказала она Forsvarets forum.



Второй флот — оперативный флот ВМС США, в зону ответственности которого входит северная часть Атлантического океана. По плану, в 2020 году он начнет снова действовать, как во времена холодной войны.



На вопрос, не провоцирует ли Норвегия Россию, начальник обороны Хокон Брюн-Ханссен в подкасте отвечает:



«Что более провокационно? Американский авианосец в Норвежском море в тысяче километров от России или направленные на нас ядерные ракеты в 16 километрах от нашей границы?»



Однако Брюн-Ханссен по-прежнему считает, что Россия в ближайшее время не станет атаковать Норвегию ракетами. Тем не менее он осознает, что это новое оружие нацелено на Норвегию и европейские города, чего не было раньше, когда вооружения имели большую дальность.



Автор: Асле Хансен (Asle Hansen) для Dagbladet, Норвегия, перевод «Совершенно очевидно, что размещение ракет средней дальности — это новая и очень опасная игра», — сказала старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики Юлие Вильхельмсен (Julie Wilhelmsen) газете Dagbladet.Вильхельмсен напоминает, что подписанный в 1987 году Договор о ракетах средней и меньшей дальности больше не действует. Это соглашение запрещало России и США иметь наземные ракеты средней дальности.В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из соглашения, поскольку, по его мнению, Россия его не соблюдала.В феврале этого года Владимир Путин высказал мнение, что договор нарушили США. И вот 2 августа ДРСМД остался в прошлом.«Прошла всего пара недель после того, как ДРСМД прекратил действовать. Недавно США испытывали ракеты средней дальности, которые нарушали бы ДРСМД, если бы он все еще существовал, и Путин заявил, что Россия примет ответные меры, если США разместят эти ракеты в Европе. Экспертов тревожит, что ДРСМД перестал действовать, поскольку это может стать началом новой гонки вооружений. Возможно, она уже началась», — заявляет Вильхельмсен и продолжает:«Это опасная для Европы ситуация. США могут разместить свои ракеты средней дальности в европейских странах вроде Польши или Норвегии, чтобы надавить на Россию. Но, становясь стартовой площадкой для американских ракет, европейские страны одновременно становятся и мишенью для России».Однако сотрудница Норвежского института внешней политики подчеркивает, что ракеты еще не развернуты.В подкасте Forsvarets forum участвовала также Хедда Лангемюр (Hedda Langemyr), руководитель Форума по иностранным делам и безопасности.Она подчеркивает, что вооружения наращивают не только русские.«Мы ведь делаем то же самое. Сначала учения „Единый трезубец", а теперь временное размещение американского Второго флота ВМС в море на севере. Очевидно, что присутствие наращивают обе стороны», — сказала она Forsvarets forum.Второй флот — оперативный флот ВМС США, в зону ответственности которого входит северная часть Атлантического океана. По плану, в 2020 году он начнет снова действовать, как во времена холодной войны.На вопрос, не провоцирует ли Норвегия Россию, начальник обороны Хокон Брюн-Ханссен в подкасте отвечает:«Что более провокационно? Американский авианосец в Норвежском море в тысяче километров от России или направленные на нас ядерные ракеты в 16 километрах от нашей границы?»Однако Брюн-Ханссен по-прежнему считает, что Россия в ближайшее время не станет атаковать Норвегию ракетами. Тем не менее он осознает, что это новое оружие нацелено на Норвегию и европейские города, чего не было раньше, когда вооружения имели большую дальность.Автор: Асле Хансен (Asle Hansen) для Dagbladet, Норвегия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, договор, Норвегия, ракеты, выход, РСМД — статья прочитана 115 раз Комментарии