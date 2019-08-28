Харизма Бируте Мар 🔊 Воспроизвести







На 5-ом Международном театральном фестивале «Перекрёсток» /„SANKRYŽA“/ в Друскининкай 18 августа 2019 г. состоялась премьера спектакля «Будда на чердаке» по роману Д.Оцуки. Заключительный спектакль фестиваля на литовском языке шёл вне конкурсной программы, и его представляла замечательная и харизматичная литовская актриса Бируте Мар.



«Королева моноспектаклей» Бируте Мар, так её называют многие, представила на суд зрителей непростую историю японских девушек-невест, которые пожаловали в Америку к своим женихам, зная их только заочно. Жизнь наивных и доверчивых девушек по ту сторону от родины оказалась для них очень сложной. Все трудности и перипетии на чужбине, с которыми им пришлось столкнуться, переплетались с дикой тоской по родным и близким. «Королева моноспектаклей» Бируте Мар, так её называют многие, представила на суд зрителей непростую историю японских девушек-невест, которые пожаловали в Америку к своим женихам, зная их только заочно. Жизнь наивных и доверчивых девушек по ту сторону от родины оказалась для них очень сложной. Все трудности и перипетии на чужбине, с которыми им пришлось столкнуться, переплетались с дикой тоской по родным и близким.



Японки были вывезены из Америки, а Будда остался, как будто насмехаясь над обманутыми.











Зритель слушал повествование Бируте с замиранием сердца, ведь боль и разлука с родными многим знакома. Актриса прекрасно исполняла танцевальные зарисовки по японским мотивам, пела и рассказывала как на литовском, так и на японском языках. Рассказывала с горечью, с радостью, с болью. На сцене была создана такая окружающая обстановка, были показаны такие эпизоды той давней и страшной эпохи, были представлены такие ужасающие перемены человеческого бытия, что все зрители как будто тоже побывали в том времени.







Сопереживание ещё усиливалось и под звуки удивительной музыки Антанаса Кучинскаса. Актрисе удалось показать трогательную судьбу эмигрантов, напоминая тем самым всем зрителям о ценностях человеческих отношений.



Благодарная публика громко аплодировала Бируте Мар, и уходила с надеждой, что в следующий раз актриса представит в своём творчестве вновь что то новое и оригинальное.



Фото автора



Артистка сумела пропустить через себя и показать зрителю те далёкие трагические события, донеся до всех присутствующих в зале всю боль и страдания совсем юных девушек, которых обманули мужчины, прислав им фото чужих кавалеров. У девушек была надежда на лучшую жизнь, но, к сожалению, они были горько разочарованы и морально разбиты. А потом началась война Америки с Японией, и жизнь их превратилась в сущий ад.Японки были вывезены из Америки, а Будда остался, как будто насмехаясь над обманутыми.Зритель слушал повествование Бируте с замиранием сердца, ведь боль и разлука с родными многим знакома. Актриса прекрасно исполняла танцевальные зарисовки по японским мотивам, пела и рассказывала как на литовском, так и на японском языках. Рассказывала с горечью, с радостью, с болью. На сцене была создана такая окружающая обстановка, были показаны такие эпизоды той давней и страшной эпохи, были представлены такие ужасающие перемены человеческого бытия, что все зрители как будто тоже побывали в том времени.Сопереживание ещё усиливалось и под звуки удивительной музыки Антанаса Кучинскаса. Актрисе удалось показать трогательную судьбу эмигрантов, напоминая тем самым всем зрителям о ценностях человеческих отношений.Благодарная публика громко аплодировала Бируте Мар, и уходила с надеждой, что в следующий раз актриса представит в своём творчестве вновь что то новое и оригинальное. Татьяна СОКОЛОВА Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Бируте Мар, «Перекрёсток», фестивалm, «Будда на чердаке» География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 132 раза Комментарии