V Международный театральный фестиваль «Перекресток» /SANKRYŽA/ опустил занавес

С 7 по 18 августа 2019 года гости и жители литовского курортного города Друскининкай могли наслаждаться разнообразием спектаклей из Литвы, России, Израиля, Украины и Белоруссии. Этот сезон радовал зрителей интересными постановками и игрой актёров.
В воскресенье, 18 августа был показан заключительный внеконкурсный спектакль «Будда на чердаке» (Литва, реж. Бируте Мар) на литовском языке (это вторая премьера фестиваля!), и после спектакля состоялась церемония закрытия Международного театрального фестиваля «Перекресток» /SANKRYŽA/ и вручение наград.
К сожалению, на церемонии закрытия фестиваля, не смогли присутствовать все номинанты. Все актёры уехали, так как их ждала работа. Мария Танана, организатор фестиваля, сказала: ''Все награды и грамоты найдут своих героев, будут пересланы по почте''.
Жюри, в составе которой были представители разных стран, оказалась в очень затруднительном положении, ведь в этом сезоне было представлено много интересных разноплановых работ.
Напомним, в жюри работали Андрей Москвин (Польша), профессор Варшавского университета и театральный критик, Георг Докс (Австрия), журналист и театральный критик, Александр Козак (Беларусь), художественный руководитель Брестского академического драмтеатра, директор международного театрального фестиваля «Белая Вежа». Раса Васинаускайте (Литва), профессор Литовской академии музыки и кино, театральный критик, председатель жюри - Владас Багдонас(Литва), актёр театра и кино, лауреат Государственной премии, который и объявил всех номинантов.
Гран-при получил Георгий Иобадзе (Москва, Россия) за авторский спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион»
«Лучшая актриса» - Ирина Евдокимова за спектакль-концерт «Гимн любви» (Москва, Россия).
«Лучший творческий дуэт» – в этой номинации победили Вера Полякова и Виктор Рыбчинский, представшие перед литовской публикой в спектакле «На том же месте, в будущем году» (Минск, Беларусь), этот же спектакль получил «Приз зрительских симпатий».
«За синтез музыки и слова» - в этой номинации победили Андрюс Белобжескис и Ансамбль «Vilniaus arsenalas» и спектакль «О зверях и людях» (Вильнюс, Литва).
«За современное прочтение классического произведения» - в этой номинации победил спектакль «Белые ночи» («Городской театр», Санкт-Петербург, Россия).
Номинации объявлены, награды вручены, фестиваль в Друскининкае завершился. Огромное спасибо спонсорам: Самоуправлению г. Друскининкай, посольству республики Республики Беларусь в Литве, Eglės sanatorja, sanatorija Belоrus, Grand SPA Lietuva, гостинице Regina, Aqua parkas; информационным спонсорам: газетам «Обзор» , «Mano Druskininkai», «Литовский курьер».
И, конечно, отдельное спасибо всем поклонникам театрального фестиваля, всем зрителям!
До новых и радостных встреч на том же месте в следующем году.
Фото автора
Видео со спектакля «Я, бабушка, Илико,Илларион» - Арона Соскина, специально для «Обзора»
Напомним, в жюри работали Андрей Москвин (Польша), профессор Варшавского университета и театральный критик, Георг Докс (Австрия), журналист и театральный критик, Александр Козак (Беларусь), художественный руководитель Брестского академического драмтеатра, директор международного театрального фестиваля «Белая Вежа». Раса Васинаускайте (Литва), профессор Литовской академии музыки и кино, театральный критик, председатель жюри - Владас Багдонас(Литва), актёр театра и кино, лауреат Государственной премии, который и объявил всех номинантов.
Гран-при получил Георгий Иобадзе (Москва, Россия) за авторский спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион»
«Лучшая актриса» - Ирина Евдокимова за спектакль-концерт «Гимн любви» (Москва, Россия).
«Лучший творческий дуэт» – в этой номинации победили Вера Полякова и Виктор Рыбчинский, представшие перед литовской публикой в спектакле «На том же месте, в будущем году» (Минск, Беларусь), этот же спектакль получил «Приз зрительских симпатий».
«За синтез музыки и слова» - в этой номинации победили Андрюс Белобжескис и Ансамбль «Vilniaus arsenalas» и спектакль «О зверях и людях» (Вильнюс, Литва).
«За современное прочтение классического произведения» - в этой номинации победил спектакль «Белые ночи» («Городской театр», Санкт-Петербург, Россия).
Номинации объявлены, награды вручены, фестиваль в Друскининкае завершился. Огромное спасибо спонсорам: Самоуправлению г. Друскининкай, посольству республики Республики Беларусь в Литве, Eglės sanatorja, sanatorija Belоrus, Grand SPA Lietuva, гостинице Regina, Aqua parkas; информационным спонсорам: газетам «Обзор» , «Mano Druskininkai», «Литовский курьер».
И, конечно, отдельное спасибо всем поклонникам театрального фестиваля, всем зрителям!
До новых и радостных встреч на том же месте в следующем году.
Фото автора
Видео со спектакля «Я, бабушка, Илико,Илларион» - Арона Соскина, специально для «Обзора»
Татьяна СОКОЛОВА, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: kjhg
География: Литва, Друскининкай