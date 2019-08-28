V Международный театральный фестиваль «Перекресток» /SANKRYŽA/ опустил занавес 🔊 Воспроизвести Мария Танана



С 7 по 18 августа 2019 года гости и жители литовского курортного города Друскининкай могли наслаждаться разнообразием спектаклей из Литвы, России, Израиля, Украины и Белоруссии. Этот сезон радовал зрителей интересными постановками и игрой актёров.



В воскресенье, 18 августа был показан заключительный внеконкурсный спектакль «Будда на чердаке» (Литва, реж. Бируте Мар) на литовском языке (это вторая премьера фестиваля!), и после спектакля состоялась церемония закрытия Международного театрального фестиваля «Перекресток» /SANKRYŽA/ и вручение наград.



К сожалению, на церемонии закрытия фестиваля, не смогли присутствовать все номинанты. Все актёры уехали, так как их ждала работа. Мария Танана, организатор фестиваля, сказала: ''Все награды и грамоты найдут своих героев, будут пересланы по почте''. В воскресенье, 18 августа был показан заключительный внеконкурсный спектакль «Будда на чердаке» (Литва, реж. Бируте Мар) на литовском языке (это вторая премьера фестиваля!), и после спектакля состоялась церемония закрытия Международного театрального фестиваля «Перекресток» /SANKRYŽA/ и вручение наград.К сожалению, на церемонии закрытия фестиваля, не смогли присутствовать все номинанты. Все актёры уехали, так как их ждала работа. Мария Танана, организатор фестиваля, сказала: ''Все награды и грамоты найдут своих героев, будут пересланы по почте''.











Напомним, в жюри работали Андрей Москвин (Польша), профессор Варшавского университета и театральный критик, Георг Докс (Австрия), журналист и театральный критик, Александр Козак (Беларусь), художественный руководитель Брестского академического драмтеатра, директор международного театрального фестиваля «Белая Вежа». Раса Васинаускайте (Литва), профессор Литовской академии музыки и кино, театральный критик, председатель жюри - Владас Багдонас(Литва), актёр театра и кино, лауреат Государственной премии, который и объявил всех номинантов.



Гран-при получил Георгий Иобадзе (Москва, Россия) за авторский спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион»



«Лучшая актриса» - Ирина Евдокимова за спектакль-концерт «Гимн любви» (Москва, Россия).



«Лучший творческий дуэт» – в этой номинации победили Вера Полякова и Виктор Рыбчинский, представшие перед литовской публикой в спектакле «На том же месте, в будущем году» (Минск, Беларусь), этот же спектакль получил «Приз зрительских симпатий».



«За синтез музыки и слова» - в этой номинации победили Андрюс Белобжескис и Ансамбль «Vilniaus arsenalas» и спектакль «О зверях и людях» (Вильнюс, Литва).



«За современное прочтение классического произведения» - в этой номинации победил спектакль «Белые ночи» («Городской театр», Санкт-Петербург, Россия).







Номинации объявлены, награды вручены, фестиваль в Друскининкае завершился. Огромное спасибо спонсорам: Самоуправлению г. Друскининкай, посольству республики Республики Беларусь в Литве, Eglės sanatorja, sanatorija Belоrus, Grand SPA Lietuva, гостинице Regina, Aqua parkas; информационным спонсорам: газетам «Обзор» , «Mano Druskininkai», «Литовский курьер».



И, конечно, отдельное спасибо всем поклонникам театрального фестиваля, всем зрителям!



До новых и радостных встреч на том же месте в следующем году.



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Видео со спектакля «Я, бабушка, Илико,Илларион» - Арона Соскина, специально для «Обзора»



Жюри, в составе которой были представители разных стран, оказалась в очень затруднительном положении, ведь в этом сезоне было представлено много интересных разноплановых работ.Напомним, в жюри работали Андрей Москвин (Польша), профессор Варшавского университета и театральный критик, Георг Докс (Австрия), журналист и театральный критик, Александр Козак (Беларусь), художественный руководитель Брестского академического драмтеатра, директор международного театрального фестиваля «Белая Вежа». Раса Васинаускайте (Литва), профессор Литовской академии музыки и кино, театральный критик, председатель жюри - Владас Багдонас(Литва), актёр театра и кино, лауреат Государственной премии, который и объявил всех номинантов.Гран-при получил Георгий Иобадзе (Москва, Россия) за авторский спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион»«Лучшая актриса» - Ирина Евдокимова за спектакль-концерт «Гимн любви» (Москва, Россия).«Лучший творческий дуэт» – в этой номинации победили Вера Полякова и Виктор Рыбчинский, представшие перед литовской публикой в спектакле «На том же месте, в будущем году» (Минск, Беларусь), этот же спектакль получил «Приз зрительских симпатий».«За синтез музыки и слова» - в этой номинации победили Андрюс Белобжескис и Ансамбль «Vilniaus arsenalas» и спектакль «О зверях и людях» (Вильнюс, Литва).«За современное прочтение классического произведения» - в этой номинации победил спектакль «Белые ночи» («Городской театр», Санкт-Петербург, Россия).Номинации объявлены, награды вручены, фестиваль в Друскининкае завершился. Огромное спасибо спонсорам: Самоуправлению г. Друскининкай, посольству республики Республики Беларусь в Литве, Eglės sanatorja, sanatorija Belоrus, Grand SPA Lietuva, гостинице Regina, Aqua parkas; информационным спонсорам: газетам «Обзор» , «Mano Druskininkai», «Литовский курьер».И, конечно, отдельное спасибо всем поклонникам театрального фестиваля, всем зрителям!До новых и радостных встреч на том же месте в следующем году. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: kjhg География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 138 раз Комментарии