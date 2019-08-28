Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи 🔊 Воспроизвести



Суд освободил руководителя портала



Журналист обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.



Как заявил представителям СМИ сам Вышинский, по его мнению, решение суда обоснованно и справедливо. Он также поблагодарил всех, кто его поддерживал.



"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года. Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас — участвовать в судебном процессе", — сказал он. Суд освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство, передает корреспондент агентства.Журналист обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.Как заявил представителям СМИ сам Вышинский, по его мнению, решение суда обоснованно и справедливо. Он также поблагодарил всех, кто его поддерживал."Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года. Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас — участвовать в судебном процессе", — сказал он. Отвечая на вопрос о том, куда он поедет и с кем встретится в первую очередь, журналист отметил, что для начала хотел бы выйти на улицу.



Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поприветствовала освобождение Кирилла Вышинского.



"Освободили Кирилла! Уррраааааа!!!!! Низкий поклон всем, кто помогал. Москальковой, Венедиктову, юристам — и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными", — написала Симоньян в твиттере.



По мнению гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, решение отпустить руководителя РИА Новости Украина из-под стражи "подтверждает политический характер состряпанного дела, и Зеленский таким образом усилил свои переговорные позиции".



Дело Вышинского



Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время одного из заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и сказал, что откажется от украинского гражданства.



Ранее суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты заявляли, что украинская прокуратура специально затягивала процесс.



Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.



По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.



Суд по инкриминируемым Вышинскому статьям еще впереди.



Реакция в России и мире



С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.



Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Российский лидер назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.



МИД России, в свою очередь, направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Обеспокоенность выражали и в ОБСЕ: так, представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, технологии Ключевые слова: суд, арест, освобождение, Вышинский — статья прочитана 110 раз Комментарии