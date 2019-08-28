На Новой волне прошел творческий вечер Игоря Крутого 🔊 Воспроизвести Фото: РИА "Новости"







В рамках Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" прошел творческий вечер Игоря Крутого, посвященный 65-летнему юбилею маэстро. Открывая вечер, его герой отметил, что для него он очень важен и сказал, что в зале находятся многие близкие ему люди, в частности, его мама и теща.



Практически сразу же после начала концерта в зале появился Филипп Киркоров. Он признался зрителям, что для него большая честь открывать творческую галерею участников юбилейного вечера. И песни "Радость моя" и "Тысячу лет" задали тональность вечера. Следом на сцену вышла Ирина Аллегрова. Предваряя ее выход на сцену, Игорь Крутой отметил, что молва его и познакомила, и поженила, и развела с этой женщиной, и детей надарила именно от нее. Практически сразу же после начала концерта в зале появился Филипп Киркоров. Он признался зрителям, что для него большая честь открывать творческую галерею участников юбилейного вечера. И песни "Радость моя" и "Тысячу лет" задали тональность вечера. Следом на сцену вышла Ирина Аллегрова. Предваряя ее выход на сцену, Игорь Крутой отметил, что молва его и познакомила, и поженила, и развела с этой женщиной, и детей надарила именно от нее. И песен Ирина Аллегрова исполнила довольно много - "Свадебные цветы", "Незаконченный роман" и многие другие, которые по сей день являются настоящими хитами.



Александр Серов, в свою очередь, исполнил другую вечно молодую песню - "Я люблю тебя до слез", которой, тем не менее, уже 20 лет. Но еще старше его знакомство с Игорем Крутым - 45 лет.



Вышел на сцену и тот артист, на котором сосредоточены усилия Игоря Крутого в настоящее время - Димаш Кудайберген. Он весьма проникновенно исполнил песню "Любовь уставших лебедей", а также песню, которую когда-то исполнила Алла Пугачева - "Любовь, похожая на сон". А сам Димаш признался, что считает себя очень счастливым артистом, потому как может выступать с произведениями Игоря Крутого.



А потом сам Димаш пригласил на сцену Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова, который вручил Игорю Крутому государственную награду Казахстана - Орден Достык. Не так давно ей Игоря Крутого наградил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.







Кроме того, вышли на сцену в рамках творческого вечера и члены семьи Игоря Крутого с песней "Буду я любить тебя всегда".



Прозвучала и песня-рубикон в творчестве Игоря Крутого - "Мадонна". После того, как она зазвучала, по словам маэстро, у него появилась узнаваемость. Исполнил данную песню в этот раз Алексей Воробьев.



По собственному свидетельству нашего корреспондента, очень многие Игоря Крутого благодарили за то, что он им дал, а певица Жасмин сказала весьма просто: "Спасибо за красоту, гармонию и талант".



Зажег всех и Николай Басков. Он не только пел песни, но также и подарил цветы маме Игоря Крутого. А во время исполнения им песни "С Днем рожденья" на сцену вышли ростовые куклы в виде детских игрушек.



Финалом концерта стал выход на сцену всех артистов с песней "Ангел-хранитель".



Следует отметить, что после того, как Филипп Киркоров выступил, он сел в зал в качестве зрителя, также среди почетных гостей вечера были мэр Сочи Анатолий Пахомов, супруга председателя Правительства России Светлана Медведева и многие другие. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: Сочи, Игорь Крутой, "Новая волна" — статья прочитана 143 раза Комментарии