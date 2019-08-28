VATESI: на Игналинской АЭС серьёзных нарушений не выявлено 🔊 Воспроизвести



Поскольку Беларусь настоятельно призывает Литву больше беспокоиться относительно безопасности Игналинской атомной электростанции (ИАЭС), Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (VATESI) заявляет, что за первое полугодие в экономических субъектах, включая Игналинскую АЭС, серьёзных нарушений ядерной безопасности обнаружено не было.



"Беларусь, вероятно, имеет в виду, что в течение первого полугодия инспекторы VATESI выявили 10 нарушений на Игналинской АЭС, 2 из которых являются незначительными (то есть, были устранены до, во время или сразу после проверки)", - говорится в присланном агентству BNS инспекцией комментарии.



Как отмечено в сообщении, ещё 4 нарушения были исправлены в акте проверки, 2 нарушения были устранены в предусмотренные инструкцией сроки. 2 нарушения остались не устранёнными (крайние сроки для этого - начало октября и конец декабря соответственно) и в настоящее время они являются единственными мерами воздействия, применяемыми Игналинской АЭС. Поскольку Беларусь настоятельно призывает Литву больше беспокоиться относительно безопасности Игналинской атомной электростанции (ИАЭС), Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (VATESI) заявляет, что за первое полугодие в экономических субъектах, включая Игналинскую АЭС, серьёзных нарушений ядерной безопасности обнаружено не было."Беларусь, вероятно, имеет в виду, что в течение первого полугодия инспекторы VATESI выявили 10 нарушений на Игналинской АЭС, 2 из которых являются незначительными (то есть, были устранены до, во время или сразу после проверки)", - говорится в присланном агентству BNS инспекцией комментарии.Как отмечено в сообщении, ещё 4 нарушения были исправлены в акте проверки, 2 нарушения были устранены в предусмотренные инструкцией сроки. 2 нарушения остались не устранёнными (крайние сроки для этого - начало октября и конец декабря соответственно) и в настоящее время они являются единственными мерами воздействия, применяемыми Игналинской АЭС. Во вторник белорусское посольство, отвергая критику Литвы в отношении Островецкой АЭС, призвало Литву больше внимания уделять Игналинской АЭС.



"Из недавнего опубликованного сообщения литовского регулирующего органа (VATESI - BNS) мы узнали, что с начала этого года на Игналинской АЭС произошло десять нарушений, связанных с эксплуатацией значительных систем безопасности, демонтажем и дезактивацией оборудования и обращением с радиоактивными отходами. Как соседи, мы не имеем никакой информации с литовской стороны", - говорится в сообщении посольства.



29 июля Инспекция объявила, что в первой половине этого года была проведенa в общей сложности 31 проверка. Из них 26 проверок были проведены на Игналинской АЭС, где больше всего нарушений было зафиксировано в областях критически важных для безопасности конструкций, эксплуатации систем и компонентов, демонтажа и дезактивации оборудования и обращения с радиоактивными отходами.



Игналинская АЭС была окончательно закрыта в конце 2009 года, и ожидается, что ее вывод из эксплуатации продлится до 2038 года. BNS Категории: политика, технологии, в Европе Ключевые слова: Литва, безопасность, ИАЭС, угроза, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии