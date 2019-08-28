Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Индекс потребительского доверия в августе вырос на 1 процентный пункт до 7%, по сравнению с июлем.



В августе жители немного лучше оценивали изменения в финансовом положении домохозяйств за последние 12 месяцев и планировали больше потратить на крупные покупки. Тем не менее, перспективы экономического положения страны и домашних хозяйств оценивались несколько хуже, сообщает Департамент статистики Литвы.



Показатель доверия потребителей в городских и сельских районах в августе отличался на 1 процентный пункт: в городах он составил 7%, в сельских районах - 6%. За месяц доверие потребителей выросло на 1 процентный пункт в городских районах, а в сельских районах на столько же понизилось.



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Розничные продажи в Литве, без учёта предприятий продажи и ремонта автомобилей, а также общественного питания и напитков, за 6 месяцев составили 6,811 млрд евро (без НДС) - на 6,6% больше (в постоянных ценах), чем в январе-июле 2018 года. Индекс потребительского доверия в августе вырос на 1 процентный пункт до 7%, по сравнению с июлем.В августе жители немного лучше оценивали изменения в финансовом положении домохозяйств за последние 12 месяцев и планировали больше потратить на крупные покупки. Тем не менее, перспективы экономического положения страны и домашних хозяйств оценивались несколько хуже, сообщает Департамент статистики Литвы.Показатель доверия потребителей в городских и сельских районах в августе отличался на 1 процентный пункт: в городах он составил 7%, в сельских районах - 6%. За месяц доверие потребителей выросло на 1 процентный пункт в городских районах, а в сельских районах на столько же понизилось.* * *Розничные продажи в Литве, без учёта предприятий продажи и ремонта автомобилей, а также общественного питания и напитков, за 6 месяцев составили 6,811 млрд евро (без НДС) - на 6,6% больше (в постоянных ценах), чем в январе-июле 2018 года. Оборот предприятий общественного питания и напитков в этом году достиг 468 млн евро в постоянных ценах, и был на 4,5% больше, чем в январе-июле прошлого года, сообщает Департамент статистики Литвы.



Оборот предприятий розничной торговли, торгующих продуктами питания, алкоголем и табачными изделиями, увеличился на 3,5% до 2,788 млрд евро, предприятий розничной торговли непродовольственными товарами - на 9,6% до 2,513 млрд евро, предприятий розничной торговли автомобильным топливом - на 7,1% до 1,511 млрд евро.



Оборот предприятий розничной торговли, за исключением продажи и ремонта автомобилей, а также продуктов питания и напитков, за месяц снизился на 0,2% (июль по сравнению с июнем) до 1,07 млрд евро, оборот предприятий общественного питания и напитков - на 1% до 81,6 млн евро.



Оборот оптовой и розничной торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов за семь месяцев составил 2,52 млрд евро, а только в июле - 360,8 млн евро. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии