В Вильнюсе планируется построить небольшую мечеть СМИ 🔊 Воспроизвести Мечеть в Каунасе



Обсуждается вопрос, что в ближайшие несколько лет в Вильнюсе может быть построена небольшая мечеть за 7-8 млн евро, сообщил в среду новостной портал 15min.lt.



Национальная земельная служба участок площадью 8,4 тыс. кв.м. бесплатно предоставила на правах пользования религиозной общине мусульман-суннитов Вильнюса для сооружения мечети на улице Илгалаукё в микрорайоне Лиепкалнис.



По утверждению муфтия Александра Беганского, строительство мечети должна финансировать Турция, возможно, Саудовская Аравия или Катар, со стороны Литовского государства мусульмане финансирования не ожидают.



По словам священнослужителя, строительство начнётся после того, как будет решена проблема финансирования и другие потенциальные препятствия, и после получения разрешений. Обсуждается вопрос, что в ближайшие несколько лет в Вильнюсе может быть построена небольшая мечеть за 7-8 млн евро, сообщил в среду новостной портал 15min.lt.Национальная земельная служба участок площадью 8,4 тыс. кв.м. бесплатно предоставила на правах пользования религиозной общине мусульман-суннитов Вильнюса для сооружения мечети на улице Илгалаукё в микрорайоне Лиепкалнис.По утверждению муфтия Александра Беганского, строительство мечети должна финансировать Турция, возможно, Саудовская Аравия или Катар, со стороны Литовского государства мусульмане финансирования не ожидают.По словам священнослужителя, строительство начнётся после того, как будет решена проблема финансирования и другие потенциальные препятствия, и после получения разрешений. Сейчас в Литве действуют четыре мечети - в Нямежисе, в деревне Сорок татар Вильнюсского района, в Райжяй близ Алитуса и в Каунасе.



В настоящее время мусульмане Вильнюса молятся в исламском культурно-образовательном центре столицы на улице Смоленско, где по пятницам бывает по 150-200 человек.



Мусульмане желают, чтобы новая мечеть вмещала 600 человек.



Р. Шимашюс: выбранное место не самое подходящее



Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс сказал, что место не самое подходящее и считает, что молельный дом должен появиться у площади Лукишкес, где он был до 1968 года, когда был разрушен советскими властями.



"Он стоял не лишь бы где, а на улице Мечети. Поэтому если община решит возводить мечет, то, мне кажется, что это было бы подходящим местом для восстановления небольшой деревянной или иной, но красивой мечети", – сказал Р. Шимашюс.



По его словам, это территория отчасти застроена зданиями, принадлежащими Имущественному банку и не имеющими большой ценности, поэтому они могут быть снесены.



Р. Шимашюс заверил, что самоуправление не рассматривает возможность финансового участия в строительстве мечети, однако могло бы привести в порядок окружающее пространство рядом с молельным домом.



Большинство мусульман, проживающих в Литве, являются татарами, исповедующими суннизм. По данным переписи 2011 года, в Литве проживало около 3000 татар.



Их корни в Литве уходят во времена Витаутаса Великого. BNS Категории: общество, культура Ключевые слова: строительство, мусульмане, мечеть География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 130 раз Комментарии