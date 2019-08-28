Отдых на закате лета 🔊 Воспроизвести







Нынешнее лето радовало нас всем, чем только можно – аномальной жарой, тропическими ливнями на несколько дней, прохладой. Однако больше, всё же, было тёплых деньков. Вот и теперь, начавшийся холод по утрам и вечерам, казалось бы, прогнозировал скорый приход осени. Ан нет – снова пришла июльская жара, когда на улице +26, а по ночам спишь с открытыми окнами. Видно, решило порадовать нас лето на прощание жаркими деньками.



В минувшие выходные как раз были такие дни. Весь Вильнюс словно вымер. Всё уехали спасаться от жары – кто на море, кто на озеро. Довелось и мне вырваться на море. В этом году мы с другом выбрали Клайпеду.



Так получилось, что билеты и квартиру на сутки заказывали в последний день. Честно говоря, едва успели заказать – всё было занято. Даже билеты на поезд в Клайпеду и обратно были все распроданы. Пришлось ехать автобусом. Билеты на автобус до Клайпеды и назад заказали почти без проблем. При покупке билетов туда и обратно предоставляется скидка. За двоих мы заплатили – 80,64 €, скидка составила – 8,96 €. Следовательно, билет на одного человека до Клайпеды стоил 22,40 €, а из Клайпеды в Вильнюс – 17,92 €. В минувшие выходные как раз были такие дни. Весь Вильнюс словно вымер. Всё уехали спасаться от жары – кто на море, кто на озеро. Довелось и мне вырваться на море. В этом году мы с другом выбрали Клайпеду.Так получилось, что билеты и квартиру на сутки заказывали в последний день. Честно говоря, едва успели заказать – всё было занято. Даже билеты на поезд в Клайпеду и обратно были все распроданы. Пришлось ехать автобусом. Билеты на автобус до Клайпеды и назад заказали почти без проблем. При покупке билетов туда и обратно предоставляется скидка. За двоих мы заплатили – 80,64 €, скидка составила – 8,96 €. Следовательно, билет на одного человека до Клайпеды стоил 22,40 €, а из Клайпеды в Вильнюс – 17,92 €.



Автобусы нам достались отличные – TOKS Neo, с кондиционером, беспроводным интернетом, туалетом. Туда мы ехали на двухэтажном автобусе, а назад на одноэтажном автобусе. Так что жары мы, можно сказать, и не почувствовали.











Вот с жильём было посложнее. Все варианты в пределах от 30-35 € за сутки поближе к Клайпедскому вокзалу в период с 24-25 августа были раскуплены. В отчаянии, мы уже думали ехать в Палангу, когда нам посчастливилось натолкнуться на объявление о сдаче квартиры в центре Клайпеды – на улице Найкупес. Сутки обошлись нам в 30 €. Наша квартира была частью мансарды. Внутри мы не только нашли удобную ванну, чистые полотенца, двуспальную кровать, телевизор с русскоязычными каналами, но также и шампуни для всех типов волос и гели для душа.



Так как выехали мы в 8:50 утра, то в Клайпеде мы были в 13:10, вместо положенных 12:45. Причина задержки – прокладка новой автомагистрали рядом с Каунасом. К счастью, в Вильнюс мы вернулись точно по расписанию, хоть и ехали снова по той же автомагистрали.



Как только мы приехали, сразу стали искать, на чём бы нам добраться до жилья. Оказалось, путь неблизкий – от вокзала мы прошли порядочный кусочек, до «Меридианаса» (корабль-ресторан, символ Клайпеды – Прим. автора), а уже там, спросив у местных, сели на 3-й автобус и добрались до места. Цена билета на автобус такая же, как и в Вильнюсе – 1 € на одного человека. Так что за два дня мы проездили – 8 €.



В субботу мы лишь закинули вещи в квартиру и, так как было уже 14:00, сразу поехали в Старый город. В связи с тем, что за долгую дорогу мы проголодались, то первым делом отправились на поиски места, где можно было бы вкусно и сытно поесть. В Старом городе, в основном, преобладают кофейни, а из мест, где можно было бы не закусить, а пообедать, можно отметить ресторан „Čili pica“ неподалёку от «Меридианаса».











К сожалению, желанных для меня цеппелинов там не оказалось. Пришлось довольствоваться картофельными блинчиками с подливкой из шампиньонов, пиццой “California”, салатом, кока-колой и нефильтрованным квасом. На двоих вышло – 17,01 €.



Затем мы решили посетить Клайпедский Аквариум, который находится на Куршской косе. Добраться туда можно на прогулочных катерах. Цена в одну сторону на одного человека – 2 €. Так что за двоих мы потратили – 8 €. Правда, капитаны этих катеров наглые – зазывают посетителей, и даже пользуются их доверчивостью. Несведущие туристы, которые забыли или не догадались посмотреть в Интернете расписание парома от Клайпеды до Смильтине и обратно, после закрытия Аквариума в 18:30 вечера спешат на эти прогулочные катера, так как капитаны кричат, что это последний катер. Тогда как последний паром из Смильтине в Клайпеду, билет на который стоит 1 € на человека в обе стороны, отправляется в 22:15 от Старой переправы. Так что дешевле и спокойнее на Куршскую косу добираться на пароме – и на часы смотреть не надо будет, и деньги сэкономите. Билеты на паром можно купить либо в автомате возле переправы, либо там же, но у кассира. Надёжнее у кассира, так как автоматы частенько заедают и могут деньги взять, а билет не дать.











Билет в Аквариум и Дельфинарий надо покупать отдельно. Если посещаешь Аквариум и Дельфинарий с июня по август, то он стоит 10 € для взрослых, 5 € - для учеников, студентов, детей от 4-х лет, пенсионеров. Группам от 15 человек – 9 € для взрослых и 4,50 € для учеников, студентов, детей от 4-х лет и пенсионеров.



Если посещаешь Аквариум и Дельфинарий с января по май и с сентября по декабрь, то стоимость билетов меньше – 7 € для взрослых, 3,50 € для учеников, студентов, детей от 4-х лет и пенсионеров. Группам от 15 человек – 6 € для взрослых, 3 € для учеников, студентов, детей от 4-х лет и пенсионеров.



В Аквариуме и возле можно купить сувениры: маленькие плюшевые игрушки в виде дельфинов, тюленей, пингвинов стоят 7 €, игрушки чуть побольше стоят от 12-15 €. Магнитики с изображением дельфинов, «Меридианаса», Дельфинария стоят от 4 € и выше. Тогда как в Старом городе магнитик с изображением «Меридианаса» можно купить и за 1 €, и за 2 €.



В субботу мы ещё успели покататься на катамаране по речке Дане, неподалёку от «Меридианаса». Цена катамарана в виде машинки или дельфинчика – 10 € за час. Помещаются 4 человека. Цена катамарана в виде машины Флинстоунов с крышей – от 12-14 €.



Правда, есть ограничения – плыть можно до моста, что рядом с прогулочными катерами в одну сторону и до заводов почти в другую сторону. Это стоит того, поверьте – на катамаране река Дане и её берега видны, как на ладони, и словно бы изнутри.











В воскресенье мы решили продолжить наше знакомство с Куршской косой и отправились туда уже на пароме. До 16:30, когда уезжал наш автобус в Вильнюс, у нас было много времени. Встали мы рано – в 8 утра и покинули квартиру даже раньше означенного срока 12:00.



Красота, тишина и звуки природы Куршской косы нас поразили настолько, что мы не хотели оттуда уходить. Нам даже посчастливилось увидеть белочку. Они там не пугливые и ведут себя вполне естественно – прыгают с дерева на дерево.



В самом парке Куршской косы сделаны турники для желающих размять свои косточки и качели для влюблённых парочек.



Запах хвои, лиственных деревьев, муравейники, которые специально огорожены, чтобы на них никто не наступил. Всё это настраивает на романтический, умиротворённый лад. И, конечно же, море...



Вода была тёплая, да и температура воздуха была плюс 25-26 градусов, так что желающих искупаться хватало. В этот раз море решило нас порадовать своими дарами и выбросило несколько кусочков янтаря, который мы и собрали.







По набережной Куршской косы от Первой переправы до Дельфинариума и обратно можно покататься в повозках, запряжённых лошадьми.



Затем мы посетили выставку старых рыболовецких кораблей – траулеров. Один из них – «Дубингяй» - можно было осмотреть и изнутри. Желающие могли узнать историю ловли рыбы, чем питались моряки, где спали, увидеть отрывки из судового журнала, посмотреть видео о том какими способами ловится рыба на траулерах, увидеть знамя за победу в социалистическом соревновании рыбаков, посмотреть где содержалась замороженная и солёная рыба.



Название одного из кораблей – «Колыма» - сразу вызвало в памяти фразу из «Бриллиантовой руки»: «Ну, будете у нас на Колыме... – Нет, уж лучше вы к нам!».



В общем, два дня пролетели как сон, но впечатлений и воспоминаний осталась масса. И хоть за два дня не так уж много где успеешь побывать, всё же, если ехать отдыхать на наше Балтийское побережье, то лучше уж в Клайпеду – там есть куда сходить, и что посмотреть.



Фото автора



К слову, билет на поезде до Клайпеды на двоих стоил бы 34,80 €, если ехать вторым классом, и 50 € - если ехать первым классом. А из Клайпеды в Вильнюс вторым классом – 29,58 € или 24,64 € (если вы будете выезжать из Клайпеды в 15:55), и первым классом – 50 € или 44,20 € (если вы будете выезжать из Клайпеды в 15:55). Следовательно, скидка составляет 5,22 € - если ехать вторым классом, и 5,80 € - если ехать первым классом.Автобусы нам достались отличные – TOKS Neo, с кондиционером, беспроводным интернетом, туалетом. Туда мы ехали на двухэтажном автобусе, а назад на одноэтажном автобусе. Так что жары мы, можно сказать, и не почувствовали.Вот с жильём было посложнее. Все варианты в пределах от 30-35 € за сутки поближе к Клайпедскому вокзалу в период с 24-25 августа были раскуплены. В отчаянии, мы уже думали ехать в Палангу, когда нам посчастливилось натолкнуться на объявление о сдаче квартиры в центре Клайпеды – на улице Найкупес. Сутки обошлись нам в 30 €. Наша квартира была частью мансарды. Внутри мы не только нашли удобную ванну, чистые полотенца, двуспальную кровать, телевизор с русскоязычными каналами, но также и шампуни для всех типов волос и гели для душа.Так как выехали мы в 8:50 утра, то в Клайпеде мы были в 13:10, вместо положенных 12:45. Причина задержки – прокладка новой автомагистрали рядом с Каунасом. К счастью, в Вильнюс мы вернулись точно по расписанию, хоть и ехали снова по той же автомагистрали.Как только мы приехали, сразу стали искать, на чём бы нам добраться до жилья. Оказалось, путь неблизкий – от вокзала мы прошли порядочный кусочек, до «Меридианаса» (корабль-ресторан, символ Клайпеды – Прим. автора), а уже там, спросив у местных, сели на 3-й автобус и добрались до места. Цена билета на автобус такая же, как и в Вильнюсе – 1 € на одного человека. Так что за два дня мы проездили – 8 €.В субботу мы лишь закинули вещи в квартиру и, так как было уже 14:00, сразу поехали в Старый город. В связи с тем, что за долгую дорогу мы проголодались, то первым делом отправились на поиски места, где можно было бы вкусно и сытно поесть. В Старом городе, в основном, преобладают кофейни, а из мест, где можно было бы не закусить, а пообедать, можно отметить ресторан „Čili pica“ неподалёку от «Меридианаса».К сожалению, желанных для меня цеппелинов там не оказалось. Пришлось довольствоваться картофельными блинчиками с подливкой из шампиньонов, пиццой “California”, салатом, кока-колой и нефильтрованным квасом. На двоих вышло – 17,01 €.Затем мы решили посетить Клайпедский Аквариум, который находится на Куршской косе. Добраться туда можно на прогулочных катерах. Цена в одну сторону на одного человека – 2 €. Так что за двоих мы потратили – 8 €. Правда, капитаны этих катеров наглые – зазывают посетителей, и даже пользуются их доверчивостью. Несведущие туристы, которые забыли или не догадались посмотреть в Интернете расписание парома от Клайпеды до Смильтине и обратно, после закрытия Аквариума в 18:30 вечера спешат на эти прогулочные катера, так как капитаны кричат, что это последний катер. Тогда как последний паром из Смильтине в Клайпеду, билет на который стоит 1 € на человека в обе стороны, отправляется в 22:15 от Старой переправы. Так что дешевле и спокойнее на Куршскую косу добираться на пароме – и на часы смотреть не надо будет, и деньги сэкономите. Билеты на паром можно купить либо в автомате возле переправы, либо там же, но у кассира. Надёжнее у кассира, так как автоматы частенько заедают и могут деньги взять, а билет не дать.Билет в Аквариум и Дельфинарий надо покупать отдельно. Если посещаешь Аквариум и Дельфинарий с июня по август, то он стоит 10 € для взрослых, 5 € - для учеников, студентов, детей от 4-х лет, пенсионеров. Группам от 15 человек – 9 € для взрослых и 4,50 € для учеников, студентов, детей от 4-х лет и пенсионеров.Если посещаешь Аквариум и Дельфинарий с января по май и с сентября по декабрь, то стоимость билетов меньше – 7 € для взрослых, 3,50 € для учеников, студентов, детей от 4-х лет и пенсионеров. Группам от 15 человек – 6 € для взрослых, 3 € для учеников, студентов, детей от 4-х лет и пенсионеров.В Аквариуме и возле можно купить сувениры: маленькие плюшевые игрушки в виде дельфинов, тюленей, пингвинов стоят 7 €, игрушки чуть побольше стоят от 12-15 €. Магнитики с изображением дельфинов, «Меридианаса», Дельфинария стоят от 4 € и выше. Тогда как в Старом городе магнитик с изображением «Меридианаса» можно купить и за 1 €, и за 2 €.В субботу мы ещё успели покататься на катамаране по речке Дане, неподалёку от «Меридианаса». Цена катамарана в виде машинки или дельфинчика – 10 € за час. Помещаются 4 человека. Цена катамарана в виде машины Флинстоунов с крышей – от 12-14 €.Правда, есть ограничения – плыть можно до моста, что рядом с прогулочными катерами в одну сторону и до заводов почти в другую сторону. Это стоит того, поверьте – на катамаране река Дане и её берега видны, как на ладони, и словно бы изнутри.В воскресенье мы решили продолжить наше знакомство с Куршской косой и отправились туда уже на пароме. До 16:30, когда уезжал наш автобус в Вильнюс, у нас было много времени. Встали мы рано – в 8 утра и покинули квартиру даже раньше означенного срока 12:00.Красота, тишина и звуки природы Куршской косы нас поразили настолько, что мы не хотели оттуда уходить. Нам даже посчастливилось увидеть белочку. Они там не пугливые и ведут себя вполне естественно – прыгают с дерева на дерево.В самом парке Куршской косы сделаны турники для желающих размять свои косточки и качели для влюблённых парочек.Запах хвои, лиственных деревьев, муравейники, которые специально огорожены, чтобы на них никто не наступил. Всё это настраивает на романтический, умиротворённый лад. И, конечно же, море...Вода была тёплая, да и температура воздуха была плюс 25-26 градусов, так что желающих искупаться хватало. В этот раз море решило нас порадовать своими дарами и выбросило несколько кусочков янтаря, который мы и собрали.По набережной Куршской косы от Первой переправы до Дельфинариума и обратно можно покататься в повозках, запряжённых лошадьми.Затем мы посетили выставку старых рыболовецких кораблей – траулеров. Один из них – «Дубингяй» - можно было осмотреть и изнутри. Желающие могли узнать историю ловли рыбы, чем питались моряки, где спали, увидеть отрывки из судового журнала, посмотреть видео о том какими способами ловится рыба на траулерах, увидеть знамя за победу в социалистическом соревновании рыбаков, посмотреть где содержалась замороженная и солёная рыба.Название одного из кораблей – «Колыма» - сразу вызвало в памяти фразу из «Бриллиантовой руки»: «Ну, будете у нас на Колыме... – Нет, уж лучше вы к нам!».В общем, два дня пролетели как сон, но впечатлений и воспоминаний осталась масса. И хоть за два дня не так уж много где успеешь побывать, всё же, если ехать отдыхать на наше Балтийское побережье, то лучше уж в Клайпеду – там есть куда сходить, и что посмотреть. Виолетта ГРЕЙЦЮН , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: лето, отдых, поездка, море География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 81 раз Комментарии