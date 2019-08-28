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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Последняя репетиция
Во вторник сборная Литвы по баскетболу сыграла в Сеуле (Южная Корея) последний контрольный матч перед стартом мирового первенства в Китае.
Её соперником стала сборная Чехии, которая перед этим выиграла 7 из 8 матчей. Но в этом поединке чехи оказались слабее своих соперников, сборная Литвы выиграла со счётом 82:79 (14:22, 28:17, 23:25, 17:15).
Завершает подготовку к предстоящему Кубку мира, который стартует 31 августа в Китае, и сборная США. Американцы в рамках подготовки в товарищеском матче уверенно обыграли сборную Канады – 84:68 (20:9, 26:22, 18:16, 20:21).
В составе американцев самым результативным игроком стал Джейлен Браун, набравший 19 очков. Донован Митчелл и Кемба Уолкер набрали по 12 очков.
Встреча проходила в Сиднее (Австралия).
Ранее американцы обыграли австралийцев, а затем в ответном товарищеском матче уступили сборной Австралии, проиграв впервые за последние 13 лет.
Сборная России по баскетболу в заключительном товарищеском матче перед Кубком мира—2019 потерпела крупное поражение от сборной Аргентины. Встреча, проходившая в Китае, завершилась со счётом 85:64 в пользу южноамериканской команды.
Из-за травм российская сборная отправилась в Китай без нескольких игроков основы, включая Тимофея Мозгова, Алексея Шведа, Джоэля Боломбоя, Дмитрия Кулагина и Дмитрия Хвостова.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, баскетбол, Китай, чемпионат мира, Кубок мира
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