Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе 🔊 Воспроизвести



Член сената США от Демократической партии Крис Мерфи сообщил, что ему отказали в российской визе, сообщает



"К сожалению, российское правительство продолжает изолировать свою страну, блокируя наш визит и еще несколько других в последнее время", — говорится в заявлении сенатора от штата Коннектикут на его сайте.



Мерфи заявил, что считает важным сохранять диалог между странами в периоды тяжелых отношений, несмотря на то что сам часто выступает с жесткой критикой Кремля.



Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон. По его словам, он намеревался посетить Россию в составе делегации конгресса.



В посольстве России в Вашингтоне заявили, что за визой Джонсон не обращался.



В МИД впоследствии пояснили, что сенатор находится в российском стоп-листе в ответ на аналогичные шаги Вашингтона, о чем ему было известно. Член сената США от Демократической партии Крис Мерфи сообщил, что ему отказали в российской визе, сообщает РИА Новости "К сожалению, российское правительство продолжает изолировать свою страну, блокируя наш визит и еще несколько других в последнее время", — говорится в заявлении сенатора от штата Коннектикут на его сайте.Мерфи заявил, что считает важным сохранять диалог между странами в периоды тяжелых отношений, несмотря на то что сам часто выступает с жесткой критикой Кремля.Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон. По его словам, он намеревался посетить Россию в составе делегации конгресса.В посольстве России в Вашингтоне заявили, что за визой Джонсон не обращался.В МИД впоследствии пояснили, что сенатор находится в российском стоп-листе в ответ на аналогичные шаги Вашингтона, о чем ему было известно. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Россия, сенатор, виза, отказ — статья прочитана 111 раз Комментарии