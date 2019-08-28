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Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе



Член сената США от Демократической партии Крис Мерфи сообщил, что ему отказали в российской визе, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, российское правительство продолжает изолировать свою страну, блокируя наш визит и еще несколько других в последнее время", — говорится в заявлении сенатора от штата Коннектикут на его сайте.

Мерфи заявил, что считает важным сохранять диалог между странами в периоды тяжелых отношений, несмотря на то что сам часто выступает с жесткой критикой Кремля.

Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон. По его словам, он намеревался посетить Россию в составе делегации конгресса.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что за визой Джонсон не обращался.

В МИД впоследствии пояснили, что сенатор находится в российском стоп-листе в ответ на аналогичные шаги Вашингтона, о чем ему было известно.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, сенатор, виза, отказ
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добавлена сегодня, 28 августа, 08:00

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