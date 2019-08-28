Просчет Сальвини 🔊 Воспроизвести Сальвини отчитали как школьника



Сальвини играл с огнем и обжегся. Давние враги могут создать новую коалицию. Ключевой фигурой становится Маттео Ренци, считает Тобиас Мёршель в публикации издания



Спектакль, почти две недели продолжавшийся на политической сцене Италии, богат неожиданными поворотами. Такого представления даже эта страна еще не переживала, а ведь здесь многое видали на своем веку. В нынешней драме занавес еще не опущен, а исход продолжает оставаться неясным. За прошедшее время некоторые действующие лица ушли со сцены, некоторые не хотят покидать ее или пытаются поменять свою роль, есть и те, кто стремится снова вернуться на подмостки, а кое-кто надеется на свой первый большой выход на сцену. Сальвини играл с огнем и обжегся. Давние враги могут создать новую коалицию. Ключевой фигурой становится Маттео Ренци, считает Тобиас Мёршель в публикации издания IPG Спектакль, почти две недели продолжавшийся на политической сцене Италии, богат неожиданными поворотами. Такого представления даже эта страна еще не переживала, а ведь здесь многое видали на своем веку. В нынешней драме занавес еще не опущен, а исход продолжает оставаться неясным. За прошедшее время некоторые действующие лица ушли со сцены, некоторые не хотят покидать ее или пытаются поменять свою роль, есть и те, кто стремится снова вернуться на подмостки, а кое-кто надеется на свой первый большой выход на сцену. Требование министра внутренних дел Италии Сальвини о проведении перевыборов ввергло правительство этой страны в тяжелый кризис. Его замысел состоял в том, чтобы превратить высокие рейтинги «Лиги» в опросах общественного мнения в конкретные парламентские мандаты. Будучи формально младшим партнером в составе правительства, «Лига Севера» на парламентских выборах 2018 года получила 17,3 процента голосов, в то время как за «Движение пяти звезд» проголосовали 32,7 процента избирателей.



За прошедшие полтора года Сальвини удалось добиться стремительного взлета собственного рейтинга, а тем самым и популярности своей партии. На выборах в европейский парламент в мае 2019 года «Лига» завоевала 34,3 процента голосов, в то время как партия «Движение пяти звезд» скатилась до 17,1 процента. Согласно некоторым опросам, Сальвини к концу июня приближался к отметке почти в 40 процентов, чего с учетом особенностей итальянского избирательного права было бы достаточно для единовластного правления «Лиги». Тактик и властолюбец Сальвини решил не упустить такой шанс, и в разгар летнего сезона, когда почти вся Италия находится в отпуске, придумал кризис доверия правительству с целью скорейшего проведения перевыборов.



На ринг вышли два ветерана – Беппе Грильо и Маттео Ренци – и смешали все карты в политическом ландшафте Италии



Но по состоянию на сегодня он, похоже, допустил огромный просчет. Вначале в отставку попросту не пожелал уйти обычно довольно безликий премьер-министр Конте. К тому же Сенат отказался собраться на экстренное заседание и перенес его на следующую неделю. Это поражение Сальвини нанесла коалиция в составе «Движения пяти звезд» и Демократической партии Италии, которые до этого находились в отношениях ожесточенной взаимной вражды. На ринг вышли два ветерана и смешали все карты в политическом ландшафте Италии.



Беппе Грильо, основатель и зачинатель «Движения пяти звезд», который покинул политический цирк и снова вернулся к своему основному занятию – клоунаде – призвал к битве против варваров нового времени из «Лиги». А Маттео Ренци, бывшая звезда Демократической партии (ДП), резко сорвавшаяся вниз на выборах в 2018 году и почти канувшая в политическое небытие, в одном из интервью обратился к своей партии с призывом вступить в коалицию с «Движением пяти звезд». Именно Маттео Ренци, который до этого момента был заклятым врагом «Звезд».



Такой поворот поставил председателя ДП Николу Дзингаретти в весьма затруднительное положение. Он был избран на эту должность лишь в марте этого года и поставил перед собой цель сплотить партию, а также обеспечить ее сдвиг влево и открытость по отношению к гражданскому обществу. Дзингаретти – партийный лидер, который не может рассчитывать на преданность членов своей фракции, ведь состав нынешних депутатов от ДП был определен еще Ренци.



Перевыборы дали бы возможность Дзингаретти провести в Сенат и Палату депутатов своих доверенных лиц и тем самым серьезно ограничить влияние Ренци. Учитывая это, совсем неудивительно, что он склоняется к перевыборам, тогда как Ренци выступает против. Между тем Сальвини приходится наблюдать за развитием событий не в свою пользу. Неожиданно он снова намекнул на готовность к переговорам. По его словам, телефон в его кабинете всегда на связи. Но из «Движения пяти звезд» никто не звонит.



Узы, связывавшие «Пять звезд» и «Лигу», разорваны, по крайней мере пока



А 20 августа дело дошло до открытой схватки. Члены правительства от «Движения пяти звезд» специально утром явились в зал пленарных заседаний Сената и заняли все кресла в ложе правительства, чтобы не оставить свободных мест для своих коллег из «Лиги». И даже вице-премьер-министру Сальвини пришлось вступить в борьбу за стул по соседству с главой правительства. Затем последовало выступление Конте, который заявил о крахе правительства и своей отставке.



В речи, длившейся почти час, он вначале перечислил все успехи в деятельности своего правительства, а затем с максимальным дружелюбием в голосе и внешнем поведении начал критиковать своего министра внутренних дел. По его мнению, Сальвини – безответственный политик, который вредит Италии и ставит свои личные интересы, а также интересы партии, выше интересов страны. Он нанес вред репутации правительства, с пренебрежением относится к институциональным правилам и процедурам парламентской демократии, вмешивается в компетенции других министерств и злоупотребляет религиозной символикой в политических целях. Однако Сальвини, которого отчитали как школьника, демонстративно поцеловал свои четки в форме венка из роз.



Конте показал, чего он стоит, впервые проявив себя как настоящий глава правительства, хотя всего на один день. После четырехчасовых дебатов он поехал к президенту Республики и подал прошение об отставке. Президент принял его и попросил Конте временно продолжить исполнение своих обязанностей. А вот министр внутренних дел Сальвини, без устали обвинявший всех своих коллег в том, что они цепляются за свои должности, до сих пор в отставку так и не ушел. В последнюю минуту он отозвал с повестки дня предложение о вынесении вотума недоверия Конте в надежде на возможность нового сближения. Тем не менее узы, связывавшие «Пять звезд» и «Лигу», разорваны, по крайней мере пока.



Отныне ход событий определяет президент Маттарелла. В последующие дни он проведет консультации с представителями партий и председателями Сената и Палаты депутатов. Он дал понять, что не желает проволочек и временных решений. Тем самым вариант правительства из экспертов, которое исполняло бы свои обязанности лишь несколько месяцев, провело бы бюджет через парламент и осуществило бы часть реформ, больше, похоже, не рассматривается.



Неудивительно, что итальянские граждане все больше отворачиваются от политики и все меньше верят в ее способность действовать в интересах всеобщего блага



Итак, остаются лишь перевыборы, которые, вероятно, будут проведены в конце октября – начале ноября, или же формирование нового прочного правительственного большинства между «Движением пяти звезд» и Демократической партией Италии. Удастся ли это сделать, в данный момент пока неясно. Впрочем, обе партии готовы двигаться навстречу друг другу и прозондировать возможность устойчивого сотрудничества. Но, похоже, общего стремления предотвратить перевыборы и не допустить Сальвини в правительство окажется недостаточно для коалиции между двумя партиями, которые еще совсем недавно обменивались резкими взаимными обвинениями.



Демократическая партия определила свои условия для совместных действий с «Пятью звездами». Новое правительство должно четко отличаться от предыдущего в содержательном и кадровом отношении. Председатель ДП Дзингаретти назвал такие главные программные установки своей партии: устойчивое членство Италии в ЕС, полное признание принципов представительской демократии и главенствующего положения парламента, стратегия экологического и устойчивого развития Италии, изменения в миграционной политике, а также переориентация финансовой и социальной политики. Теперь в ближайшие дни Дзингаретти и главе «Движения пяти звезд» ди Майо предстоит достичь согласия по этим вопросам, а также договориться о кадровых назначениях.



Президент страны не даст им на это много времени. То, что обоим председателям удастся прийти к соглашению, не исключено, но обоих беспокоит одна мысль: насколько надежен Маттео Ренци? Действительно ли он окажет стабильную поддержку новому правительству или же вскоре добьется его краха, чтобы со своими последователями основать правоцентристскую партию и вступить с ней весной 2020 года в избирательную кампанию? Если это произойдет, то театр абсурда в исполнении итальянского правительства выйдет на новый уровень. Неудивительно, что итальянские граждане все больше отворачиваются от политики и все меньше верят в ее способность действовать в интересах всеобщего блага.



Что будет с Сальвини, который переоценил свои силы, заварив этот летний кризис, пока что неясно. Даже невзирая на робкую критику в свой адрес из рядов собственной партии, он по-прежнему остается неоспоримым лидером «Лиги». Но может стать первым политиком в Италии, высоко взлетевшим вверх, а затем резко сорвавшимся вниз. Это было бы хорошей новостью для Италии и Европы. Но финал театра абсурда остается открытым, а сам он может перерасти и в трагедию. ipg-journal.io Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: кризис, правительство, Италия, Сальвини — статья прочитана 135 раз Комментарии