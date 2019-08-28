Загрузка... Время выступить против Трампа 🔊 Воспроизвести Трамп не в состоянии держать слово, контролировать свою злобу и действия. Ему надо сопротивляться, а не потакать.



Лидеры Европы подвергнут опасности европейскую и глобальную безопасность, если поддадутся на угрозы президента США, пишет Джеффри Сакс для издания



В конце августа Дональд Трамп совершит очередной визит в Европу для участия в саммите «Большой семерки», а тем временем у европейских лидеров иссякли варианты возможного взаимодействия с этим президентом США. Они пытались его очаровывать, убеждать, игнорировать, наконец, молча не соглашаться с ним. Но злонамеренность Трампа бездонна. И поэтому единственная альтернатива – выступить против него. Лидеры Европы подвергнут опасности европейскую и глобальную безопасность, если поддадутся на угрозы президента США, пишет Джеффри Сакс для издания IPG (Международная политика и общество) В конце августа Дональд Трамп совершит очередной визит в Европу для участия в саммите «Большой семерки», а тем временем у европейских лидеров иссякли варианты возможного взаимодействия с этим президентом США. Они пытались его очаровывать, убеждать, игнорировать, наконец, молча не соглашаться с ним. Но злонамеренность Трампа бездонна. И поэтому единственная альтернатива – выступить против него. Наиболее насущным вопросом является европейская торговля с Ираном. Это не какая-то незначительная проблема. Это битва, которую Европа не может позволить себе проиграть.



Трамп способен без тени сожаления наносить огромный ущерб, и сейчас он это делает с помощью экономических инструментов, а также угроз применения военной силы. Он прибегнул к чрезвычайным экономическим и финансовым полномочиям с целью подтолкнуть Иран и Венесуэлу к экономическому краху. Он пытается замедлить или вообще остановить экономический рост Китая, закрывая американские рынки для китайского экспорта, ограничивая продажу американских технологий китайским компаниям, а также официально объявив Китай валютным манипулятором.



Очень важно назвать эти действия тем, чем они на самом деле являются: это личные решения крайне несдержанного человека, а не результат решений законодателей или хотя бы некоего подобия общественных дебатов. Поразительно, но спустя 230 лет после принятия конституции страны, Соединенные Штаты страдают от единоличного правления. Трамп выгнал из своей администрации всех, кто занимал независимую позицию, например, бывшего министра обороны, отставного генерала Джеймса Мэттиса, и лишь очень немногие среди конгрессменов-республиканцев готовы произнести хоть слово против своего лидера.



Многие ошибочно характеризуют Трампа как циничного политика, который лавирует ради укрепления личной власти и получения финансовой прибыли. Но ситуация намного опасней. Трамп страдает психическими расстройствами – манией величия, паранойей, психопатией. И это не навешивание ярлыков. Из-за нездоровой психики Трамп не в состоянии сдержать данное слово, контролировать свою злобу и действия. Ему надо сопротивляться, а не потакать.



Даже когда Трамп отступает, его душит злоба. В июне на саммите «Большой двадцатки», встретившись лицом к лицу с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп объявил о перемирии в «торговой войне» с Китаем. Но спустя несколько недель он заявил о введении новых пошлин. Трамп оказался неспособен сдержать собственное слово, проигнорировав возражения личных советников. Недавний спад на мировых рынках заставил его опять временно отступить. Но агрессивные действия Трапа в отношении Китая продолжатся, и его необузданность будет все сильнее угрожать экономике и безопасности Европы.



Любой враг ЕС, подобный Борису Джонсону, Маттео Сальвини или Виктору Орбану, – это друг Трампа, Болтона и Помпео



Трамп активно пытается сломать любую страну, которая отказывается подчиниться его требованиям. Американцы не являются настолько высокомерными и наглыми, а вот некоторые из советников Трампа действительно именно таковы. Например, советник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео демонстрируют исключительно высокомерные подходы к остальному миру, а в случае с Помпео они усиливаются религиозным фундаментализмом.



Болтон недавно посетил Лондон, чтобы поддержать нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который решительно настроен вывести страну из Евросоюза – и не важно, будет заключено соглашение о Брексите или нет. Трампа и Болтона совершенно не интересует Британия, но они страстно желают развала ЕС. Именно поэтому любой враг ЕС, подобный Борису Джонсону, Маттео Сальвини в Италии или премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, – это друг Трампа, Болтона и Помпео.



Кроме того, Трамп мечтает свергнуть иранский режим, опираясь на антииранские настроения, которые восходят к иранской революции 1979 года и к сохраняющейся памяти в общественном мнении США об американцах, захваченных в заложники в Тегеране. Его враждебность усиливают безответственные лидеры Израиля и Саудовской Аравии, которые ненавидят руководство Ирана по собственным причинам. Но одновременно это и крайне личный вопрос для Трампа, поскольку отказ иранских лидеров уступить его требованиям является для него достаточной причиной, чтобы попытаться их убрать.



Европейцы хорошо знают о последствиях американской наивности на Ближнем Востоке. Миграционный кризис в Европе был вызван, прежде всего, организованными Америкой в этом регионе войнами, в которых не было острой необходимости: это были войны Джорджа Буша-младшего против Афганистана и Ирака и войны Барака Обам против Ливии и Сирии. США действовали в этих случаях поспешно, а расплачиваться пришлось Европе (хотя, конечно, намного более высокую цену заплатили народы Ближнего Востока).



Экономическая война Трампа с Ираном угрожает сейчас еще более крупным конфликтом. На глазах у всего мира он пытается задушить иранскую экономику, отрезав ее от валютных доходов с помощью санкций против любых компаний (американских или любых иных), которые ведут бизнес с этой страной. Подобные санкции равносильны войне – и нарушают устав ООН. А поскольку они напрямую направлены против гражданского населения, они представляют собой – или как минимум должны такими считаться – преступление против человечества. (Фактически такую же стратегию Трамп применяет против правительства и народа Венесуэлы).



Европа неоднократно возражала против американских санкций, которые не только являются односторонними и экстерриториальными и противоречат интересам европейской безопасности, но и откровенно нарушают условия ядерного соглашения 2015 года с Ираном, которое было единогласно одобрено Советом Безопасности ООН. Тем не менее, европейские лидеры боятся оспорить их напрямую.



Европа способна справиться с угрозами экстерриториальных санкций, действуя в партнерстве с Китаем, Индией и Россией



Им не стоит бояться. Европа способна справиться с угрозами экстерриториальных санкций, действуя в партнерстве с Китаем, Индией и Россией. Торговлю с Ираном можно легко номинировать в евро, юанях, рупиях и рублях, чтобы избежать необходимости обращаться к американским банкам. А торговлю «нефть в обмен на товары» можно осуществлять через механизм евроклиринга, подобный INSTEX.



Более того, экстерриториальные санкции США не являются сколь-нибудь убедительной долгосрочной угрозой. Если США решатся ввести такие санкции против большинства остальных стран мира, тогда нанесенный ущерб американской экономике, доллару, фондовому рынку и руководству страны окажется непоправимым. И поэтому угроза санкций, скорее всего, так и останется лишь угрозой. Даже если США все же введут санкции против европейского бизнеса, тогда ЕС, Канада, Индия и Россия смогут оспорить их в Совете Безопасности ООН, который с большим перевесом выступит против американской политики. А если Америка наложит вето на резолюцию Совбеза против санкций, тогда Генеральная Ассамблея ООН сможет рассмотреть этот вопрос в рамках процедуры «Единство ради мира». Подавляющее большинство из 193 стран-членов ООН осудят экстерриториальное применение санкций.



Лидеры Европы подвергнут опасности европейскую и глобальную безопасность, если поддадутся на пустые угрозы Трампа в отношении Ирана, Венесуэлы, Китая и других стран. Они должны понять, что значительное большинство американцев тоже настроены против злобного нарциссизма Трампа и его психопатического поведения, уже ставшего причиной эпидемии массовых убийств и других преступлений на почве ненависти в США. Выступив против Трампа и в защиту международного принципа верховенства закона (в том числе основанной на правилах международной торговли), европейцы и американцы смогут вместе укрепить мир во всем мире, а также дружественные трансатлантические отношения на поколения вперед.



(c) Project Syndicate Загрузка... ipg-journal.io Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, Китай, ЕС, Трамп — статья прочитана 73 раза Комментарии