Э. Мисюнас станет вице-министром обороны, будет заниматься закупками 🔊 Воспроизвести Эймутис Мисюнас



Бывший министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сообщил, что в середине октября начнет работать заместителем министра обороны, а месяц до этого будет советником.



Он отметил, что во вторник договорился об этом с министром обороны Раймундасом Кароблисом.



На должности вице-министра Э. Мисюнас сменит Гедримаса Еглинскаса, который отправляется работать заместителем Генсекретаря НАТО по организационному управлению.



"Мы с министром договорились, что с 16 сентября я приду как советник на месяц, а затем, с 18 октября (...) меня назначат вице-министром", – сказал BNS Э. Мисюнас.



Бывший министр добавил, что будет заниматься сферой закупок.



Э. Мисюнас также обещает уделить внимание вопросам военных и уставных служб, вооруженным силам, выделяемым на случай конфликта, сотрудничеству. Бывший министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сообщил, что в середине октября начнет работать заместителем министра обороны, а месяц до этого будет советником.Он отметил, что во вторник договорился об этом с министром обороны Раймундасом Кароблисом.На должности вице-министра Э. Мисюнас сменит Гедримаса Еглинскаса, который отправляется работать заместителем Генсекретаря НАТО по организационному управлению."Мы с министром договорились, что с 16 сентября я приду как советник на месяц, а затем, с 18 октября (...) меня назначат вице-министром", – сказал BNS Э. Мисюнас.Бывший министр добавил, что будет заниматься сферой закупок.Э. Мисюнас также обещает уделить внимание вопросам военных и уставных служб, вооруженным силам, выделяемым на случай конфликта, сотрудничеству. 46-летний Э. Мисюнас возглавлял МВД с декабря 2016 года. После обновления правящей коалиции, должность министра ВД заняла представитель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Рита Тамашунене.



До работы в МВД Э. Мисюнас работал судьей в Вильнюсском участковом суде.



Ранее экс-министр рассматривал возможность вернуться к судейской карьере, а сейчас обдумывает возможность участия в парламентских выборах следующего года.



"В суд я всегда успею вернуться, если такая потребность возникнет позднее", – сказал Э. Мисюнас.



Однако пока у него нет ответа на вопрос о том, с какой политической силой он хотел бы участвовать в выборах.



"Как вы знаете, партии уже с октября-ноября начнут подготовку в выборам в сейм", – добавил политик.



До работы судьей Э. Мисюнас занимал должность в Службе спецрасследований, преподавал в тогдашней Полицейской академии. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: вице-министр, экс-министр, минобороны, назначение, Мисюнас География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии