Литва назвала состав на Кубок мира по баскетболу 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: krepsinionamai.lt







Сборная Литвы определилась с составом на чемпионат мира-2019 в Китае. Последними от сборной были отцеплены Мартинас Гебенас и Жигмантас Янавичюс.



Главный тренер сборной сборной Литвы Линас Адомайтис после товарищеского матча с чехами сообщил, кто выйдет на паркет Кубка мира в Китае.



Это Мантас Калнетис ("Локомотив-Кубань"), Эдгарас Улановас, Лукас Лекавичюс, Паулюс Янкунас, Марюс Григонис (все - "Жальгирис"), Миндаугас Кузминскас ("Олимпиакос", Греция), Реналдас Сейбутис ("Сарагоса", Испания), Рокас Гедрайтис ("Альба", Германия), Йонас Валанчюнас ("Мемфис Гризлис", НБА), Домантас Сабонис ("Индиана Пэйсерс", НБА), Арнас Буткявичюс ("Ритас"), Йонас Мачюлис (АЕК, Греция).



Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная Литвы на групповом этапе сыграет с командами Канады, Сенегала и Австралии. Главный тренер сборной сборной Литвы Линас Адомайтис после товарищеского матча с чехами сообщил, кто выйдет на паркет Кубка мира в Китае.Это Мантас Калнетис ("Локомотив-Кубань"), Эдгарас Улановас, Лукас Лекавичюс, Паулюс Янкунас, Марюс Григонис (все - "Жальгирис"), Миндаугас Кузминскас ("Олимпиакос", Греция), Реналдас Сейбутис ("Сарагоса", Испания), Рокас Гедрайтис ("Альба", Германия), Йонас Валанчюнас ("Мемфис Гризлис", НБА), Домантас Сабонис ("Индиана Пэйсерс", НБА), Арнас Буткявичюс ("Ритас"), Йонас Мачюлис (АЕК, Греция).Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная Литвы на групповом этапе сыграет с командами Канады, Сенегала и Австралии. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, баскетбол, Китай, чемпионат мира, Кубок мира, состав — статья прочитана 167 раз Комментарии