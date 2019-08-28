Макрон объявил о конце гегемонии Запада в мире 🔊 Воспроизвести



Эпоха западного доминирования подходит к концу из-за геополитических изменений, Парижу необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Москвой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совещании послов республики.



«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», –заявил Макрон.



По его словам, «это, в частности, укрепление новых держав». «Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», – подчеркнул Макрон.



При этом он заявил, что Франции необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией, передает Эпоха западного доминирования подходит к концу из-за геополитических изменений, Парижу необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Москвой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совещании послов республики.«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», –заявил Макрон.По его словам, «это, в частности, укрепление новых держав». «Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», – подчеркнул Макрон.При этом он заявил, что Франции необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на ТАСС. «Мы находимся в Европе, если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны. Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново. Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении», – сказал он.



19 августа состоялся визит российского президента во Францию. Переговоры в летней резиденции французских президентов продолжались около трех с половиной часов. По итогам встречи лидеры двух стран не делали совместного заявления, так как французская сторона предпочла «несколько странную» программу переговоров, по которой президенты общались со СМИ до начала встречи.



В Кремле назвали переговоры Путина и Макрона позитивными. vz.ru Категории: в мире, экономика, политика Ключевые слова: запад, Макрон, эпоха — статья прочитана 207 раз Комментарии