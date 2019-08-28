Лукашенко отказался ехать в Польшу без Путина – Rzeczpospolita 🔊 Воспроизвести



Президент Белоруссии Александр Лукашенко не воспользуется приглашением президента Польши Анджея Дуды приехать в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.



Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на хорошо информированный источник в Минске, передает



По информации издания, Лукашенко отказался приехать потому, что Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина. Не поедут в Варшаву ни премьер-министр Белоруссии, ни глава МИД. Страну будет представлять белорусский посол в Польше.



Ранее что президент РБ Александр Лукашенко получил приглашения в Брюссель на саммит ЕС по Восточному партнерству и на годовщину начала Второй Мировой войны в Польшу, куда специально не позвали президента РФ Владимира Путина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не воспользуется приглашением президента Польши Анджея Дуды приехать в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на хорошо информированный источник в Минске, передает ПОЛИТНАВИГАТОР По информации издания, Лукашенко отказался приехать потому, что Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина. Не поедут в Варшаву ни премьер-министр Белоруссии, ни глава МИД. Страну будет представлять белорусский посол в Польше.Ранее что президент РБ Александр Лукашенко получил приглашения в Брюссель на саммит ЕС по Восточному партнерству и на годовщину начала Второй Мировой войны в Польшу, куда специально не позвали президента РФ Владимира Путина. politnavigator.net Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: война, история, Лукашенко, приглашение, отказ География: Белоруссия — статья прочитана 199 раз Комментарии