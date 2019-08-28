|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Лукашенко отказался ехать в Польшу без Путина – Rzeczpospolita
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не воспользуется приглашением президента Польши Анджея Дуды приехать в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на хорошо информированный источник в Минске, передает ПОЛИТНАВИГАТОР.
По информации издания, Лукашенко отказался приехать потому, что Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина. Не поедут в Варшаву ни премьер-министр Белоруссии, ни глава МИД. Страну будет представлять белорусский посол в Польше.
Ранее что президент РБ Александр Лукашенко получил приглашения в Брюссель на саммит ЕС по Восточному партнерству и на годовщину начала Второй Мировой войны в Польшу, куда специально не позвали президента РФ Владимира Путина.
politnavigator.net
Ключевые слова: война, история, Лукашенко, приглашение, отказ
География: Белоруссия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|