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Лукашенко отказался ехать в Польшу без Путина – Rzeczpospolita



Президент Белоруссии Александр Лукашенко не воспользуется приглашением президента Польши Анджея Дуды приехать в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на хорошо информированный источник в Минске, передает ПОЛИТНАВИГАТОР.

По информации издания, Лукашенко отказался приехать потому, что Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина. Не поедут в Варшаву ни премьер-министр Белоруссии, ни глава МИД. Страну будет представлять белорусский посол в Польше.

Ранее что президент РБ Александр Лукашенко получил приглашения в Брюссель на саммит ЕС по Восточному партнерству и на годовщину начала Второй Мировой войны в Польшу, куда специально не позвали президента РФ Владимира Путина.
politnavigator.net
Категории: политика, в мире, история
Ключевые слова: война, история, Лукашенко, приглашение, отказ
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 28 августа, 11:00

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