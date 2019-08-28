Загрузка... ЦБ Норвегии рекомендовал госфонду сократить инвестиции в европейские активы 🔊 Воспроизвести



Центробанк Норвегии рекомендовал государственному пенсионному фонду (он же Нефтяной фонд, самый большой фонд национального благосостояния в мире) сократить инвестиции в акции европейских компаний и существенно повысить долю североамериканских компаний, сообщает



Регулятор считает, что сейчас инвесторы переоценивают европейские акции и недооценивают американские.



В последний раз фонд менял региональную структуру инвестиций в 2012 году, снизив долю европейских акций, напоминает Financial Times. На тот момент на акции компаний Европы приходилось половина вложений фонда, на североамериканские бумаги - 35%. Теперь это соотношение составляет 34% и 41%. В ЦБ рекомендуют снизить долю европейских инвестиций до 20% и повысить североамериканские до 48%. Если учитывать только акции, находящиеся в свободном обращении, то эти показатели должны составлять 19% и 57% соответственно. Центробанк Норвегии рекомендовал государственному пенсионному фонду (он же Нефтяной фонд, самый большой фонд национального благосостояния в мире) сократить инвестиции в акции европейских компаний и существенно повысить долю североамериканских компаний, сообщает ИНТЕРФАКС . Подразделение ЦБ Norges Bank Investment Management (NBIM) отвечает за управление Нефтяным фондом.Регулятор считает, что сейчас инвесторы переоценивают европейские акции и недооценивают американские.В последний раз фонд менял региональную структуру инвестиций в 2012 году, снизив долю европейских акций, напоминает Financial Times. На тот момент на акции компаний Европы приходилось половина вложений фонда, на североамериканские бумаги - 35%. Теперь это соотношение составляет 34% и 41%. В ЦБ рекомендуют снизить долю европейских инвестиций до 20% и повысить североамериканские до 48%. Если учитывать только акции, находящиеся в свободном обращении, то эти показатели должны составлять 19% и 57% соответственно. Правительство Норвегии теперь должно определиться, последует ли оно этим рекомендациям. О решении, вероятно, оно объявит весной, когда будет опубликован ежегодный отчет фонда. Затем его решение должен будет одобрить парламент.



Во втором квартале этого года 69,3% активов Нефтяного фонда пришлось на акции, 28% - на активы с фиксированной доходностью и 2,7% - на недвижимость. На 27 августа общая стоимость активов фонда превышала 9,42 трлн крон ($1,05 трлн). Ему принадлежат 1,4% всех акций в мире, он владеет пакетами акций более чем 9 тыс. компаний. Самую значительную долю в портфеле занимают бумаги Microsoft, Apple, Amazon, Nestle, Alphabet (холдинговая компания Google) и Royal Dutch Shell.



Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. На мировых рынках госфонд работает через структуру Government Pension Fund Global. Фонд инвестирует преимущественно за пределами страны, чтобы не подстегивать инфляцию в Норвегии. Загрузка... interfax.ru Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: инвестиции, Норвегия, рекомендации, ЦБ — статья прочитана 106 раз Комментарии