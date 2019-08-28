Загрузка... Центробанк Туркменистана решил проблему с нехваткой наличности, запретив очереди у банкоматов 🔊 Воспроизвести Очередь перед банкоматом



Президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор главе Центробанка Мердану Аннадурдыеву за перебои в работе банкоматов. Как заявил глава государства, финансовые средства в кредитных учреждениях имеются в достаточном объеме и их необходимо целесообразно использовать для бесперебойной работы банкоматов, сообщает



После этого, как сообщает Радио «Азатлык», власти стали решать проблему, запретив людям собираться у банкоматов. В Лебапском велаяте людей, стоящих в очередях у банкоматов, задерживает и допрашивает полиция. Кроме того, на предприятиях с сотрудниками проводят беседы с требованием «не показываться» у банкоматов. Президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор главе Центробанка Мердану Аннадурдыеву за перебои в работе банкоматов. Как заявил глава государства, финансовые средства в кредитных учреждениях имеются в достаточном объеме и их необходимо целесообразно использовать для бесперебойной работы банкоматов, сообщает «Хроника Туркменистана» После этого, как сообщает Радио «Азатлык», власти стали решать проблему, запретив людям собираться у банкоматов. В Лебапском велаяте людей, стоящих в очередях у банкоматов, задерживает и допрашивает полиция. Кроме того, на предприятиях с сотрудниками проводят беседы с требованием «не показываться» у банкоматов. – Граждан, которые хотят обналичить свою зарплату, преследуют как нарушителей. Полиция заявляет задержанным, что именно из-за них банкоматы выходят из строя и собираются очереди, – рассказали люди, по данным которых большая часть банкоматов в городе исправны, но в них нет денег.



Как ранее сообщала «Хроника Туркменистана», люди перед банкоматами продолжают собираться даже в Ашхабаде, а жители регионов вынуждены ночевать перед ними, чтобы не потерять очередь. За одну операцию банкоматы выдают купюру в 100 манатов. За оставшимися деньгами нужно вновь занимать очередь. Из-за этого население не может обналичить зарплаты, пенсии, пособия, а также получить деньги за собранный урожай хлопка и пшеницы. Загрузка... hronikatm.com Категории: экономика, общество Ключевые слова: нарушение, полиция, Туркменистан — статья прочитана 127 раз Комментарии