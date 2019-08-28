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Рост экономики Литвы будет самым интенсивным в Балтии



В этом год и в предстоящие два года рост литовской экономики будет самым интенсивным в Балтийских странах, прогнозируют экономисты скандинавской финансовой группы SEB.

В новейшем обозрении мировой экономики SEB Nordic Outlook говорится, что внутренний валовой продукт Литвы в этом году вырастет на 3,6%, ВВП Латвии – на 2,4%, а Эстонии – на 3,0%, в 2020 году соответственно на 2,4%, на 2,0% и на 2,3%, в 2021 году – на 2,6%, на 2,5% и на 2,0%.

По оценкам экономистов SEB, инфляция в Литве в этом году достигнет 2,4%, в Латвии – 2,8%, в Эстонии – 2,3%, в следующем –году соответственно 2,3%, 2,2% и 2,2%, а в 2021-ом – 2,4%, 2,2% и 2,0%.

В 2018 году ВВП Литвы вырос на 3,5%, Латвии – на 4,8%, а Эстонии – на 3,9%.

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Одна из крупнейших финансовых групп в Балтийских странах – Swedbank, улучшившая прогнозы развития экономики Литвы, сообщает, что оно будет самым интенсивным среди Балтийских стран.
По сравнению с предыдущим, апрельским прогнозом, Swedbank повысил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы с 3,0% до 3,7%, Эстонии – с 3,0% до 3,3%, между тем прогноз роста ВВП Латвии снижен с 3,3% до 2,8%.

Аналитики Swedbank не изменили прогноз роста литовской экономики на следующий год – он ожидается в размере 2,0%, а прогнозы роста ВВП для Латвии и Эстонии снижены с 2,5% до 2,0 и с 2,7% до 2,3% соответственно.

По новейшим оценкам Swedbank, инфляция в Литве в 2019 и 2020 годах составит 2,5% (прогноз неизменен), в Латвии – соответственно 2,9% и 2,4% (увеличены соответственно на 0,4 и 0,1 проц. пункта), в Эстонии – по 2,3% (снижены на 0,1 пункта).
инф.Обзор bns.lt
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: экономика, рост, показатели
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добавлена сегодня, 28 августа, 11:30

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